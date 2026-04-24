Politique

"Une nouvelle étape pour l’administration" : Séverine Battin nommée directrice générale des services de la Métropole de Lyon

"Une nouvelle étape pour l’administration" : Séverine Battin nommée directrice générale des services de la Métropole de Lyon

La présidente de la Métropole de Lyon a choisi Séverine Battin pour diriger l’administration de la collectivité. Une nomination stratégique pour le nouvel exécutif.

Un poste clé pour piloter la machine métropolitaine. À Métropole de Lyon, Véronique Sarselli a annoncé la nomination de Séverine Battin au poste de directrice générale des services (DGS).

Âgée de 54 ans, elle occupait jusqu’ici les fonctions de DGS à l’Université Lyon 1. Administratrice générale territoriale, elle dispose d’un parcours solide au sein de plusieurs collectivités, notamment dans les départements de la Marne, de l’Aisne, de la Seine-et-Marne et de l’Isère.

Au fil de sa carrière, elle a occupé des postes variés, de responsable enfance à directrice de l’immobilier, avant de devenir directrice générale adjointe sur des politiques structurantes comme l’éducation, les solidarités ou la territorialisation.

Formée à l’INET, elle accède au poste de directrice générale des services en 2019. Elle a par ailleurs été nommée chevalier de la Légion d’honneur en 2018.

Cette nomination intervient dans un contexte de transition au sein de la Métropole. La nouvelle DGS succédera à Anne Jestin, saluée pour son rôle durant la période récente.

Véronique Sarselli dit pouvoir "compter sur son expérience forte pour porter les politiques publiques de la majorité".

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métropole de Lyon

Séverine Battin

1 commentaire
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Ex Précisions le 24/04/2026 à 17:59

Le job c'est de coordonner les services de la métropole entre-eux, elle ne va pas chômer.
Ce qui ne fonctionnait absolument pas avec l'ancien sous Bernard, même s'il disait "tout est sous contrôle".
Impossible d'avoir le nom de cet ancien directeur pastèque sur le net, à croire qu'ils ont tous été effacés ;-)
On va voir si elle fait mieux.
Dans son CV la Légion d’honneur n'est pas une référence, on la donne à des peoples et par exemple Agnès Buzyn, Bachar al-Assad, Harvey Weinstein, Ali Bongo, etc... bref que de bonnes références...

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