"Une nouvelle étape pour l’administration" : Séverine Battin nommée directrice générale des services de la Métropole de Lyon

Un poste clé pour piloter la machine métropolitaine. À Métropole de Lyon, Véronique Sarselli a annoncé la nomination de Séverine Battin au poste de directrice générale des services (DGS).

Âgée de 54 ans, elle occupait jusqu’ici les fonctions de DGS à l’Université Lyon 1. Administratrice générale territoriale, elle dispose d’un parcours solide au sein de plusieurs collectivités, notamment dans les départements de la Marne, de l’Aisne, de la Seine-et-Marne et de l’Isère.

Au fil de sa carrière, elle a occupé des postes variés, de responsable enfance à directrice de l’immobilier, avant de devenir directrice générale adjointe sur des politiques structurantes comme l’éducation, les solidarités ou la territorialisation.

Formée à l’INET, elle accède au poste de directrice générale des services en 2019. Elle a par ailleurs été nommée chevalier de la Légion d’honneur en 2018.

Cette nomination intervient dans un contexte de transition au sein de la Métropole. La nouvelle DGS succédera à Anne Jestin, saluée pour son rôle durant la période récente.

Véronique Sarselli dit pouvoir "compter sur son expérience forte pour porter les politiques publiques de la majorité".