Pas de groupes PCF et LFI à la Métropole de Lyon ? Pourquoi la nouvelle règle fait polémique à gauche

La polémique enfle au sein de la Métropole de Lyon. Dans un communiqué publié ce mardi 14 avril, la fédération du Rhône du Parti communiste français dénonce un projet de réforme des groupes politiques porté par la nouvelle présidente Véronique Sarselli. Le texte prévoit que les groupes politiques au sein du conseil métropolitain devront désormais compter au moins cinq membres.
Un changement notable par rapport aux précédentes mandatures, durant lesquelles ce seuil avait été fixé à deux élus, sous Gérard Collomb puis Bruno Bernard.
Pour les communistes, mathématiquement privés de la possibilité de former un groupe avec tous les avantages que cela comportait, cette évolution limiterait la représentation des sensibilités politiques au sein de l’assemblée. "C’est la démocratie qui sortirait abîmée si cette délibération était votée", affirme la fédération du Rhône.
Selon le PCF, cette réforme pourrait favoriser certains groupes politiques, tout en en excluant d’autres à l'instar de LFI, ce qui constituerait "un déni de démocratie".
Les communistes ne sont que trois (Léna Artaud, Aline Guitard, Michèle Picard), tout comme les insoumis (Gabriel Amard, Idir Boumertit et Fathia Didaoui). Ca passerait en revanche pour le RN, qui a envoyé 5 élus lors des dernières élections métropolitaines.
Les élus communistes évoquent aussi la possibilité que cette règle empêche la constitution de groupes composés uniquement de femmes, y voyant un signal négatif en matière d’égalité.
La fédération du Rhône du PCF appelle l’ensemble des élus métropolitains à s’opposer à cette mesure lors du prochain conseil le 22 avril.
Quand je vais dans un musée et que je demande le tarif groupe pour les entrées en annonçant que nous sommes deux, on me rigole au nez et on me dit que ce n'est pas possible...Signaler Répondre
C'est normal, c'est le nombre minimum pour jouer au poker menteurSignaler Répondre
Excellente initiative, ce qui évitera les discours fleuves à partir de deux élus , discours qui n’intéressent qu’eux ….Signaler Répondre
Les communistes qui pqrlent de democratie ? A mourir de rire eux qui pronnent la dictature du proletariat dans leur fondement !Signaler Répondre
l 'extréme droite , qui en millions de morts s ' y connait annonce plutôt 100 millions et les communistes leur répondent que le colonialisme en a encore faitSignaler Répondre
beaucoup plus . Vous êtes un réducteur de têtes ?
ce ne serait pas encore mieux pour la démocratie !Signaler Répondre
en action .Signaler Répondre
Tiens l 'autre qui devait être élu dans un fauteuil ( roulant n 'était à l 'époque pas précisé) pourrait porter plainte. la chicanaillerie , cela le connait .
un groupe composé uniquement de femmes comme parangon de l'égalité ? Curieuse vision des choses !Signaler Répondre
Un Peu comme votre AMI ´CIOTTI ´ le fils caché de mimi maty et de Karl zéro 😂.Signaler Répondre
Cette nouvelle règle SARSELLI.... Obligera les 3 PC à siéger avec LFI ou le PS.Signaler Répondre
Il faudra que les élus PC se prononce.
Dans le cas où les 3 élus PC choisissent le PS, LFI n'aura pas de groupe et aura son pouvoir de nuisance diminuer.
Dans le cas où les 3 élus PC choisissent LFI pour créer un groupe, ils vont se faire bouffer par ceux qui les ont battus à Vénissieux.
tout ça pour ne pas perdre leurs avantages ce ne st que ça … il faut arrêter le gaspillage par les élus …. ça serait un vrai geste pour la démocratie… moins de gaspillage pour les avantages des élus donc plus d argent pour les citoyens, ce serait ça un signe vers la démocratieSignaler Répondre
Faites une fusion techniqueSignaler Répondre
Ils n’ont qu’à se regrouper, ils sont sur la meme ligne gauchisante, l’une islamiste et l’autre ploutocrateSignaler Répondre
Le parti communiste ? Et pourquoi lpas le parti nazi??...ils sont responsables de plus de 10 millions de mortsSignaler Répondre
Quels sont les avantages d'avoir un groupe au conseil ?Signaler Répondre
De toute manière et en toute logique tout ce qui est communiste doit disparaitre de la vie publique. Les quelques élus qui restent peuvent soit former un nouveau groupe avec une appellation nouvelle, soit se rattacher à un groupe de gauche déjà existant. Est-ce que l'on trouve un groupe politique royaliste?Signaler Répondre
Et des groupes de un ?Signaler Répondre
Décidément tout est bon pour se faire un peu de fric sur le dos du contribuable....
VAE VICTIS !Signaler Répondre