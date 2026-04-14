Pas de groupes PCF et LFI à la Métropole de Lyon ? Pourquoi la nouvelle règle fait polémique à gauche

La polémique enfle au sein de la Métropole de Lyon. Dans un communiqué publié ce mardi 14 avril, la fédération du Rhône du Parti communiste français dénonce un projet de réforme des groupes politiques porté par la nouvelle présidente Véronique Sarselli. Le texte prévoit que les groupes politiques au sein du conseil métropolitain devront désormais compter au moins cinq membres.

Un changement notable par rapport aux précédentes mandatures, durant lesquelles ce seuil avait été fixé à deux élus, sous Gérard Collomb puis Bruno Bernard.

Pour les communistes, mathématiquement privés de la possibilité de former un groupe avec tous les avantages que cela comportait, cette évolution limiterait la représentation des sensibilités politiques au sein de l’assemblée. "C’est la démocratie qui sortirait abîmée si cette délibération était votée", affirme la fédération du Rhône.

Selon le PCF, cette réforme pourrait favoriser certains groupes politiques, tout en en excluant d’autres à l'instar de LFI, ce qui constituerait "un déni de démocratie".

Les communistes ne sont que trois (Léna Artaud, Aline Guitard, Michèle Picard), tout comme les insoumis (Gabriel Amard, Idir Boumertit et Fathia Didaoui). Ca passerait en revanche pour le RN, qui a envoyé 5 élus lors des dernières élections métropolitaines.

Les élus communistes évoquent aussi la possibilité que cette règle empêche la constitution de groupes composés uniquement de femmes, y voyant un signal négatif en matière d’égalité.

La fédération du Rhône du PCF appelle l’ensemble des élus métropolitains à s’opposer à cette mesure lors du prochain conseil le 22 avril.