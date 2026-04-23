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"Une décision unilatérale" : privés de groupe, les élus LFI de la Métropole de Lyon envisagent un recours en justice

"Une décision unilatérale" : privés de groupe, les élus LFI de la Métropole de Lyon envisagent un recours en justice
Gabriel Amard et les deux autres conseillers métropolitains insoumis pourraient attaquer une décision de la Métropole de Lyon - LyonMag

Privés de la possibilité de former un groupe politique, les élus insoumis de la Métropole de Lyon dénoncent un manque de pluralisme et étudient un recours devant le tribunal administratif.

La tension était déjà à son comble ce mercredi 22 avril au siège de la Métropole de Lyon. À l’issue du premier conseil présidé par Véronique Sarselli, les élus de La France insoumise dénoncent une décision qu’ils jugent défavorable à leur représentation.

En cause : le seuil fixé à cinq élus minimum pour constituer un groupe politique. Une règle qui empêche les trois élus insoumis de se structurer officiellement au sein de l’assemblée, et de bénéficier des avantages d'un groupe, notamment l'embauche d'un collaborateur.

Dans leur communiqué, ils évoquent une volonté "d’invisibiliser" leur présence et estiment que cette décision limite leurs moyens d’action et d’expression, notamment pour porter la voix des électeurs qui les ont soutenus.

Ils dénoncent une décision "prise de manière unilatérale", sans justification convaincante.  

Les élus pointent également une incohérence, soulignant que certaines formations comme le RN disposent de plus de sièges avec moins de voix obtenues au 1er tour des métropolitaines.

Face à cette situation, les trois insoumis réunis autour du député villeurbannais Gabriel Amard annoncent étudier la possibilité d’un recours devant le tribunal administratif, estimant que cette délibération sur la constitution des groupes pourrait ne pas respecter la représentation des suffrages.

Ce premier conseil métropolitain donne le ton : les relations s’annoncent déjà tendues entre la majorité et les élus insoumis, sur fond de débat autour du pluralisme politique.

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LFI

20 commentaires
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Le roi est nu le 23/04/2026 à 21:42

T’avais qu’à avoir plus de voix et t’aurais un groupe !!! Demande à ton beau père d’intervenir car il dit toujours que la république… c’est lui !! Une famille de comiques vous êtes !

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AntiLFI le 23/04/2026 à 21:07

J'adore. Encore ...

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Jacques20 le 23/04/2026 à 20:28

Mais quand un conseil municipal à majorité LFI, celui de Lyon 8, a une conseillère qui n'est là que pour mettre le bazar et filme les conseillers de l'opposition dans le seul but de les ridiculiser, ils ne disent rien, là.

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Linette le 23/04/2026 à 20:25
Calimero le roi de la chouine a écrit le 23/04/2026 à 20h09

Moi je veux monter un groupe avec moi-même. Je devrais arriver à être d'accord avec tous les membres du groupe, la plupart du temps.

Vous serez toujours d accord et il n y aura pas de
censure.👍😉merci pour votre humour

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Calimero le roi de la chouine le 23/04/2026 à 20:09

Moi je veux monter un groupe avec moi-même. Je devrais arriver à être d'accord avec tous les membres du groupe, la plupart du temps.

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Bert le 23/04/2026 à 20:01
Le cirque Amard en représentation a écrit le 23/04/2026 à 18h28

même s'ils arrivent à constituer un groupe, à part bordéliser les assemblées, quelle sera la plus value apportée ?

Sans oublier les conseils municipaux....cf le 8ème

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Comme disait Desproges le 23/04/2026 à 19:54

"Quand on est plus de quatre, on est une bande de cons. A fortiori, moins de deux, c'est l'idéal."
21 mots. Sobriété, efficacité.

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Bibi Fricotin le 23/04/2026 à 19:26

insupportable ces politicards qui font leurs petites tambouille, leurs procès , leurs appels, ect.... avec l'argent de nos impôts au lieu de bosser sur les sujets pour lesquels ils sont nommés

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mais oui c'est ça le 23/04/2026 à 18:57

Allez y donc en justice qu'on rigole un peu !

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cri69 le 23/04/2026 à 18:40

et oui vous êtes les pestiférés

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Dupon le 23/04/2026 à 18:30

Hein LFI, c'est dur d'accepter les règles établies quand elles ne vous avantagent pas.
Une bonne dictature communiste et comme ça on n'est plus obligé de s'embêter avec les règles des autres.
C'est bien ce que veut Merluche 1er ?

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Le cirque Amard en représentation le 23/04/2026 à 18:28

même s'ils arrivent à constituer un groupe, à part bordéliser les assemblées, quelle sera la plus value apportée ?

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Ex Précisions le 23/04/2026 à 18:27

Le gendre l'a mauvaise, il comprendra qu'on ne veut pas l'entendre ni qu'il participe à la vie des vrais métropolitains.
Qu'il aille pleurer chez beau-papa ça leur fera une discussion au repas de dimanche.

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Obsdu9 le 23/04/2026 à 18:15

"Invisibiliser", pour moins laisser certains "bordéliser" le débat !

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Gabin69 le 23/04/2026 à 18:12

Toujours en train de chougnier ceux la

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cedjea le 23/04/2026 à 18:05

C'est déjà extraordinaire qu'ils aient trois élus, et ils se plaignent !

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AIMELYON le 23/04/2026 à 17:55

LFI les guignols.

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C est une excellente idee! le 23/04/2026 à 17:34

Qu ils etudient , qu ils étudient ....au moins ça leur fera quelque chose à faire .
On se donne RV au resultat de leur étude ...un jour peut etre.

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Lyon1285 le 23/04/2026 à 17:33

Tiens les ouin ouin sont de retour😂😂

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LyonDansMonCoeur le 23/04/2026 à 17:27

3 élus sur 150, heureusement qu'ils ont des moyens d'action et d'expression limités, cela s'appelle la démocratie et les 147 autres qui eux représentent le peuple peuvent pleinement faire leur travail.

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