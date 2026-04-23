"Une décision unilatérale" : privés de groupe, les élus LFI de la Métropole de Lyon envisagent un recours en justice

La tension était déjà à son comble ce mercredi 22 avril au siège de la Métropole de Lyon. À l’issue du premier conseil présidé par Véronique Sarselli, les élus de La France insoumise dénoncent une décision qu’ils jugent défavorable à leur représentation.
En cause : le seuil fixé à cinq élus minimum pour constituer un groupe politique. Une règle qui empêche les trois élus insoumis de se structurer officiellement au sein de l’assemblée, et de bénéficier des avantages d'un groupe, notamment l'embauche d'un collaborateur.
Dans leur communiqué, ils évoquent une volonté "d’invisibiliser" leur présence et estiment que cette décision limite leurs moyens d’action et d’expression, notamment pour porter la voix des électeurs qui les ont soutenus.
Ils dénoncent une décision "prise de manière unilatérale", sans justification convaincante.
Les élus pointent également une incohérence, soulignant que certaines formations comme le RN disposent de plus de sièges avec moins de voix obtenues au 1er tour des métropolitaines.
Face à cette situation, les trois insoumis réunis autour du député villeurbannais Gabriel Amard annoncent étudier la possibilité d’un recours devant le tribunal administratif, estimant que cette délibération sur la constitution des groupes pourrait ne pas respecter la représentation des suffrages.
Ce premier conseil métropolitain donne le ton : les relations s’annoncent déjà tendues entre la majorité et les élus insoumis, sur fond de débat autour du pluralisme politique.
T’avais qu’à avoir plus de voix et t’aurais un groupe !!! Demande à ton beau père d’intervenir car il dit toujours que la république… c’est lui !! Une famille de comiques vous êtes !Signaler Répondre
J'adore. Encore ...Signaler Répondre
Mais quand un conseil municipal à majorité LFI, celui de Lyon 8, a une conseillère qui n'est là que pour mettre le bazar et filme les conseillers de l'opposition dans le seul but de les ridiculiser, ils ne disent rien, là.Signaler Répondre
Vous serez toujours d accord et il n y aura pas deSignaler Répondre
censure.👍😉merci pour votre humour
Moi je veux monter un groupe avec moi-même. Je devrais arriver à être d'accord avec tous les membres du groupe, la plupart du temps.Signaler Répondre
Sans oublier les conseils municipaux....cf le 8èmeSignaler Répondre
"Quand on est plus de quatre, on est une bande de cons. A fortiori, moins de deux, c'est l'idéal."Signaler Répondre
21 mots. Sobriété, efficacité.
insupportable ces politicards qui font leurs petites tambouille, leurs procès , leurs appels, ect.... avec l'argent de nos impôts au lieu de bosser sur les sujets pour lesquels ils sont nommésSignaler Répondre
Allez y donc en justice qu'on rigole un peu !Signaler Répondre
et oui vous êtes les pestiférésSignaler Répondre
Hein LFI, c'est dur d'accepter les règles établies quand elles ne vous avantagent pas.Signaler Répondre
Une bonne dictature communiste et comme ça on n'est plus obligé de s'embêter avec les règles des autres.
C'est bien ce que veut Merluche 1er ?
même s'ils arrivent à constituer un groupe, à part bordéliser les assemblées, quelle sera la plus value apportée ?Signaler Répondre
Le gendre l'a mauvaise, il comprendra qu'on ne veut pas l'entendre ni qu'il participe à la vie des vrais métropolitains.Signaler Répondre
Qu'il aille pleurer chez beau-papa ça leur fera une discussion au repas de dimanche.
"Invisibiliser", pour moins laisser certains "bordéliser" le débat !Signaler Répondre
Toujours en train de chougnier ceux laSignaler Répondre
C'est déjà extraordinaire qu'ils aient trois élus, et ils se plaignent !Signaler Répondre
LFI les guignols.Signaler Répondre
Qu ils etudient , qu ils étudient ....au moins ça leur fera quelque chose à faire .Signaler Répondre
On se donne RV au resultat de leur étude ...un jour peut etre.
Tiens les ouin ouin sont de retour😂😂Signaler Répondre
3 élus sur 150, heureusement qu'ils ont des moyens d'action et d'expression limités, cela s'appelle la démocratie et les 147 autres qui eux représentent le peuple peuvent pleinement faire leur travail.Signaler Répondre