"Une décision unilatérale" : privés de groupe, les élus LFI de la Métropole de Lyon envisagent un recours en justice

La tension était déjà à son comble ce mercredi 22 avril au siège de la Métropole de Lyon. À l’issue du premier conseil présidé par Véronique Sarselli, les élus de La France insoumise dénoncent une décision qu’ils jugent défavorable à leur représentation.

En cause : le seuil fixé à cinq élus minimum pour constituer un groupe politique. Une règle qui empêche les trois élus insoumis de se structurer officiellement au sein de l’assemblée, et de bénéficier des avantages d'un groupe, notamment l'embauche d'un collaborateur.

Dans leur communiqué, ils évoquent une volonté "d’invisibiliser" leur présence et estiment que cette décision limite leurs moyens d’action et d’expression, notamment pour porter la voix des électeurs qui les ont soutenus.

Ils dénoncent une décision "prise de manière unilatérale", sans justification convaincante.

Les élus pointent également une incohérence, soulignant que certaines formations comme le RN disposent de plus de sièges avec moins de voix obtenues au 1er tour des métropolitaines.

Face à cette situation, les trois insoumis réunis autour du député villeurbannais Gabriel Amard annoncent étudier la possibilité d’un recours devant le tribunal administratif, estimant que cette délibération sur la constitution des groupes pourrait ne pas respecter la représentation des suffrages.

Ce premier conseil métropolitain donne le ton : les relations s’annoncent déjà tendues entre la majorité et les élus insoumis, sur fond de débat autour du pluralisme politique.