Mandat déjà sous tension à Lyon : les insoumis menacent de voter contre le budget de Grégory Doucet

Anaïs Belouassa-Cherifi et ses comparses insoumis avaient prévenu dès le soir de la victoire de Grégory Doucet au second tour des municipales lyonnaises : ils siégeraient dans l'opposition, afin de pouvoir tordre le bras de l'alliance de gauche en cas de désaccord.
Une fusion "technique" d'entre deux-tours qui joue déjà des tours au maire écologiste.
Car ce vendredi 5 juin, la France insoumise a indiqué jouer pleinement son rôle de contrepoids politique, y compris au sein de la majorité.
À la tête du groupe, les co-présidentes Pauline Fivel et Anaïs Belouassa-Cherifi ont d’emblée critiqué la gouvernance de Grégory Doucet et la place accordée aux oppositions dans le fonctionnement municipal. Regrettant notamment les nombreuses annonces faites par l'édile lyonnais, mais peu d'actes, notamment dû à une cohabitation froide avec la Métropole de Lyon.
Le principal point de friction porte déjà sur les orientations budgétaires de la Ville, qui doivent commencer à être discutées lors du conseil municipal du 25 juin.
Et en l’état, le groupe LFI votera contre ce budget en commission. Car les insoumis réunis derrière leur députée estiment que Lyon dispose d’une situation financière suffisamment saine pour investir davantage.
Investir oui, mais pas n'importe comment. L’augmentation des indemnités de certains élus fut une séquence difficilement acceptable selon eux alors que les agents municipaux ne bénéficieraient pas d’une revalorisation comparable.
Anaïs Belouassa-Cherifi a aussi relancé le débat sur le contrat avec Elior, actuel prestataire de restauration scolaire.
"La délégation de service public coûte 14 millions d’euros contre 11 millions de recettes. Nous souhaitions une étude à ce sujet", rappelle la parlementaire proche de Jean-Luc Mélenchon, qui défend toujours la gratuité des cantines, une promesse phare de sa campagne.
À quelques semaines des premiers arbitrages budgétaires, les relations entre les écologistes de Grégory Doucet et leurs alliés insoumis semblent déjà promises à des débats animés.
Lors du précédent mandat, LFI a prêté main forte à EELV pour évincer N. Perrin-Gilbert qui marquait son attachement au programme, et plus largement à des principes démocratiques, plutôt qu’à l’idéologie déshumanisée de G. Doucet et à ses ambitions personnelles. On comprend à présent qu’il s’agissait pour LFI comme pour EELV d’éliminer une personnalité trop intègre et trop indépendante.Signaler Répondre
Par conséquent, Anaïs Belouassa-Cherifi n’est pas crédible dans la défense de nos intérêts : elle fait simplement de la politique politicienne. Que tous ces partis (ne jouons pas sur les mots) et leurs minables barbouzes qui manipulent localement au service de leur candidat national aillent se faire voir !
Les insoumis ces anars. Et ils seront à la présidentielle, bonjour les fouteurs de M....Signaler Répondre
Que peut-on trouver de plus tordu qu'un LFIste ? ils battent le record de l'absurditéSignaler Répondre
Ils sont pareils les flistes et les pastèques, ils sont contre tout ce qui n'est pas eux...Signaler Répondre
C'est pourtant grâce à leur vote que Doucet est passé.Signaler Répondre
Petite nuance sur les dsp, délégations de service public car souvenir véridique, un élu ne savait pas entre recette possible et dépenses certainesSignaler Répondre
-Ça peut rapporter lorsqu on confie en dsp une buvette dans un parc ou jardin public
-Mais ça coûte dans les transports : même si il y a de la vente de billets, il.faut aider l entreprise parce ça coûte bien plus
Que veut dire lfi sur les cantines ?
Pas choquant qu il faille donner .
Le différentiel est il trop grand ?
Précisez svp
Un LFI reste un opposant, c'est génétique. Le seul antidote est de ne jamais s'allier à lui. Mais les ecolos sont faibles, et Doucet finira par plier, sur son discours sur la sécurité.Signaler Répondre
Les lfi restent insignifiants à lyon. Ce ne sont pas leurs votes qui vont changer grand chose.Signaler Répondre
Il est plus difficile d etre que de paraître...
Un mandat qui s'annonce croustillant. Il a voulu cette alliance et bien qu'il assume !Signaler Répondre
LFI contre tout par principe… sans même réfléchir ces abrrrutis sont toujours opposés à tout ce qui ne vient pas d’eux… Doucet va payer cher son alliance avec ces debiles, il l’a bien cherché…Signaler Répondre
le diable c'est LFI on a pu le voir plusieurs fois.Signaler Répondre
LFI divise pour mieux régner tout en n'aimant pas la république et souhaitant modifier l'histoire de notre pays, en sommes des guignols égoïste et manipulateur, nous avons pu l(observer à divers moments, c'est triste pour la fonction d'élus.Signaler Répondre
çà va lui coller comme une merde au cul tout son mandatSignaler Répondre
on se marreSignaler Répondre
Excellent 😂 a s’acoquiner avec le diable …Signaler Répondre
Alors Greg, ou sont les copains.Ca va être dur de piloter, avec LFI toujours contre quelque chose et la droite que tu n aime pas .Signaler Répondre
C'est du cinéma de la part de LFI. Ils voteront le budget. Ils veulent simplement se faire désirer. Le Festival de Cannes à Lyon. Nous y sommes et pour sept malheureusement.Signaler Répondre
Il a été réélu grâce à l'alliance avec les insoumis . Ces derniers lui présentent maintenant la facture .Signaler Répondre