Politique

Mandat déjà sous tension à Lyon : les insoumis menacent de voter contre le budget de Grégory Doucet

Mandat déjà sous tension à Lyon : les insoumis menacent de voter contre le budget de Grégory Doucet

Élus dans la majorité municipale au sein d’une alliance "technique" avec Grégory Doucet en mars, les élus insoumis entendent désormais faire entendre une voix autonome. Ce vendredi, ils ont affiché leurs désaccords, notamment sur le budget de la Ville de Lyon.

Anaïs Belouassa-Cherifi et ses comparses insoumis avaient prévenu dès le soir de la victoire de Grégory Doucet au second tour des municipales lyonnaises : ils siégeraient dans l'opposition, afin de pouvoir tordre le bras de l'alliance de gauche en cas de désaccord.

Une fusion "technique" d'entre deux-tours qui joue déjà des tours au maire écologiste.

Car ce vendredi 5 juin, la France insoumise a indiqué jouer pleinement son rôle de contrepoids politique, y compris au sein de la majorité.

À la tête du groupe, les co-présidentes Pauline Fivel et Anaïs Belouassa-Cherifi ont d’emblée critiqué la gouvernance de Grégory Doucet et la place accordée aux oppositions dans le fonctionnement municipal. Regrettant notamment les nombreuses annonces faites par l'édile lyonnais, mais peu d'actes, notamment dû à une cohabitation froide avec la Métropole de Lyon.

Le principal point de friction porte déjà sur les orientations budgétaires de la Ville, qui doivent commencer à être discutées lors du conseil municipal du 25 juin.

Et en l’état, le groupe LFI votera contre ce budget en commission. Car les insoumis réunis derrière leur députée estiment que Lyon dispose d’une situation financière suffisamment saine pour investir davantage.

Investir oui, mais pas n'importe comment. L’augmentation des indemnités de certains élus fut une séquence difficilement acceptable selon eux alors que les agents municipaux ne bénéficieraient pas d’une revalorisation comparable.

Anaïs Belouassa-Cherifi a aussi relancé le débat sur le contrat avec Elior, actuel prestataire de restauration scolaire.

"La délégation de service public coûte 14 millions d’euros contre 11 millions de recettes. Nous souhaitions une étude à ce sujet", rappelle la parlementaire proche de Jean-Luc Mélenchon, qui défend toujours la gratuité des cantines, une promesse phare de sa campagne.

À quelques semaines des premiers arbitrages budgétaires, les relations entre les écologistes de Grégory Doucet et leurs alliés insoumis semblent déjà promises à des débats animés.

Tags :

LFI

Anaïs Belouassa-Cherifi

Grégory Doucet

ville de lyon

18 commentaires
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Pour mémoire le 06/06/2026 à 14:14

Lors du précédent mandat, LFI a prêté main forte à EELV pour évincer N. Perrin-Gilbert qui marquait son attachement au programme, et plus largement à des principes démocratiques, plutôt qu’à l’idéologie déshumanisée de G. Doucet et à ses ambitions personnelles. On comprend à présent qu’il s’agissait pour LFI comme pour EELV d’éliminer une personnalité trop intègre et trop indépendante.
Par conséquent, Anaïs Belouassa-Cherifi n’est pas crédible dans la défense de nos intérêts : elle fait simplement de la politique politicienne. Que tous ces partis (ne jouons pas sur les mots) et leurs minables barbouzes qui manipulent localement au service de leur candidat national aillent se faire voir !

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Rlb le 06/06/2026 à 14:14

Les insoumis ces anars. Et ils seront à la présidentielle, bonjour les fouteurs de M....

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French connection le 06/06/2026 à 13:52

Que peut-on trouver de plus tordu qu'un LFIste ? ils battent le record de l'absurdité

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Ex Précisions le 06/06/2026 à 13:45

Ils sont pareils les flistes et les pastèques, ils sont contre tout ce qui n'est pas eux...

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Watt le 06/06/2026 à 13:39
En même temps a écrit le 06/06/2026 à 13h27

Les lfi restent insignifiants à lyon. Ce ne sont pas leurs votes qui vont changer grand chose.
Il est plus difficile d etre que de paraître...

C'est pourtant grâce à leur vote que Doucet est passé.

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Humble avis sur la cantine le 06/06/2026 à 13:32

Petite nuance sur les dsp, délégations de service public car souvenir véridique, un élu ne savait pas entre recette possible et dépenses certaines
-Ça peut rapporter lorsqu on confie en dsp une buvette dans un parc ou jardin public
-Mais ça coûte dans les transports : même si il y a de la vente de billets, il.faut aider l entreprise parce ça coûte bien plus

Que veut dire lfi sur les cantines ?
Pas choquant qu il faille donner .
Le différentiel est il trop grand ?
Précisez svp

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AntiLFI le 06/06/2026 à 13:32

Un LFI reste un opposant, c'est génétique. Le seul antidote est de ne jamais s'allier à lui. Mais les ecolos sont faibles, et Doucet finira par plier, sur son discours sur la sécurité.

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En même temps le 06/06/2026 à 13:27

Les lfi restent insignifiants à lyon. Ce ne sont pas leurs votes qui vont changer grand chose.
Il est plus difficile d etre que de paraître...

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Bianca le 06/06/2026 à 13:13

Un mandat qui s'annonce croustillant. Il a voulu cette alliance et bien qu'il assume !

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Oli69 le 06/06/2026 à 12:58

LFI contre tout par principe… sans même réfléchir ces abrrrutis sont toujours opposés à tout ce qui ne vient pas d’eux… Doucet va payer cher son alliance avec ces debiles, il l’a bien cherché…

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aimelyon le 06/06/2026 à 12:50

le diable c'est LFI on a pu le voir plusieurs fois.

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simplementcitoyen le 06/06/2026 à 12:49

LFI divise pour mieux régner tout en n'aimant pas la république et souhaitant modifier l'histoire de notre pays, en sommes des guignols égoïste et manipulateur, nous avons pu l(observer à divers moments, c'est triste pour la fonction d'élus.

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au bout du rouleau? le 06/06/2026 à 12:46
GAD a écrit le 06/06/2026 à 12h17

Il a été réélu grâce à l'alliance avec les insoumis . Ces derniers lui présentent maintenant la facture .

çà va lui coller comme une merde au cul tout son mandat

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trouble dans les andins le 06/06/2026 à 12:37
GAD a écrit le 06/06/2026 à 12h17

Il a été réélu grâce à l'alliance avec les insoumis . Ces derniers lui présentent maintenant la facture .

on se marre

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Bon le 06/06/2026 à 12:34

Excellent 😂 a s’acoquiner avec le diable …

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Catalan le 06/06/2026 à 12:33

Alors Greg, ou sont les copains.Ca va être dur de piloter, avec LFI toujours contre quelque chose et la droite que tu n aime pas .

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Général Salan le 06/06/2026 à 12:20

C'est du cinéma de la part de LFI. Ils voteront le budget. Ils veulent simplement se faire désirer. Le Festival de Cannes à Lyon. Nous y sommes et pour sept malheureusement.

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GAD le 06/06/2026 à 12:17

Il a été réélu grâce à l'alliance avec les insoumis . Ces derniers lui présentent maintenant la facture .

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