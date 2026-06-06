Mandat déjà sous tension à Lyon : les insoumis menacent de voter contre le budget de Grégory Doucet

Anaïs Belouassa-Cherifi et ses comparses insoumis avaient prévenu dès le soir de la victoire de Grégory Doucet au second tour des municipales lyonnaises : ils siégeraient dans l'opposition, afin de pouvoir tordre le bras de l'alliance de gauche en cas de désaccord.

Une fusion "technique" d'entre deux-tours qui joue déjà des tours au maire écologiste.

Car ce vendredi 5 juin, la France insoumise a indiqué jouer pleinement son rôle de contrepoids politique, y compris au sein de la majorité.

À la tête du groupe, les co-présidentes Pauline Fivel et Anaïs Belouassa-Cherifi ont d’emblée critiqué la gouvernance de Grégory Doucet et la place accordée aux oppositions dans le fonctionnement municipal. Regrettant notamment les nombreuses annonces faites par l'édile lyonnais, mais peu d'actes, notamment dû à une cohabitation froide avec la Métropole de Lyon.

Le principal point de friction porte déjà sur les orientations budgétaires de la Ville, qui doivent commencer à être discutées lors du conseil municipal du 25 juin.

Et en l’état, le groupe LFI votera contre ce budget en commission. Car les insoumis réunis derrière leur députée estiment que Lyon dispose d’une situation financière suffisamment saine pour investir davantage.

Investir oui, mais pas n'importe comment. L’augmentation des indemnités de certains élus fut une séquence difficilement acceptable selon eux alors que les agents municipaux ne bénéficieraient pas d’une revalorisation comparable.

Anaïs Belouassa-Cherifi a aussi relancé le débat sur le contrat avec Elior, actuel prestataire de restauration scolaire.

"La délégation de service public coûte 14 millions d’euros contre 11 millions de recettes. Nous souhaitions une étude à ce sujet", rappelle la parlementaire proche de Jean-Luc Mélenchon, qui défend toujours la gratuité des cantines, une promesse phare de sa campagne.

À quelques semaines des premiers arbitrages budgétaires, les relations entre les écologistes de Grégory Doucet et leurs alliés insoumis semblent déjà promises à des débats animés.