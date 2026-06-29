Lyon : les Conseils d’arrondissement des enfants clôturent leur mandat

La Ville de Lyon a mis à l’honneur ses plus jeunes élus.

À l’occasion de la clôture de leur mandat, les membres des Conseils d’arrondissement des enfants se sont retrouvés le samedi 27 juin à l’Hôtel de Ville afin de présenter les projets menés au cours des derniers mois. Cette rencontre a permis de dresser le bilan d’un dispositif lancé en 2022 pour associer davantage les enfants à la vie démocratique locale.

Présents dans sept arrondissements lyonnais, les CAE réunissent 120 élèves de CM1 et de CM2 élus par leurs camarades.

Ces conseils permettent aux enfants d’exprimer leurs idées, leurs préoccupations et leurs propositions auprès des élus municipaux et des services de la Ville. Selon la municipalité, ils constituent de véritables espaces d’expression citoyenne et participent à la reconnaissance des enfants comme acteurs de la vie publique.

Des projets autour de l’environnement, de la solidarité et du cadre de vie

Au cours de leur mandat, les jeunes conseillers ont porté de nombreuses initiatives inspirées de leur quotidien.

Parmi les projets mis en œuvre figurent notamment des boîtes à partage, des actions de sensibilisation à la biodiversité, un concert caritatif contre le harcèlement scolaire, des réflexions sur les menus des cantines, des projets de végétalisation ou encore la réhabilitation d’espaces de jeux.

Pour la Ville de Lyon, ce dispositif s’inscrit dans une démarche plus large de participation citoyenne et de promotion des droits de l’enfant.

La municipalité estime que ces réalisations démontrent l’intérêt d’associer les plus jeunes aux réflexions sur l’avenir de leur quartier et de prendre en compte leur regard dans l’élaboration des politiques publiques.

Au terme de cette mandature, la Ville réaffirme ainsi sa volonté de construire "la ville de demain avec les enfants", en faisant de leurs idées une ressource pour l’action publique locale.