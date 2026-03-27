Grégory Doucet réélu maire de Lyon ce vendredi : "Coopérer avec la Métropole ne signifie pas s'effacer"

Ce vendredi après-midi, les 73 conseillers municipaux de Lyon étaient convoqués pour élire le nouveau maire, et désigner ses adjoints.

Seul candidat, Grégory Doucet a logiquement été réélu maire de Lyon. Il a obtenu 46 voix sur 73, contre 27 bulletins blancs.

Appelé à la tribune par le doyen de l'assemblée Jean-Michel Aulas, il s'est vu remettre l'écharpe d'édile par l'ancien président de l'OL.

Grégory Doucet a ensuite prononcé un discours pour remercier les Lyonnais qui ont voté pour lui, estimant que cette victoire aux municipales porte "l'honneur d'une confiance et le poids d'un devoir".

Très vite, l'élu écologiste a embrayé sur la cohabitation avec la Métropole de Lyon de Véronique Sarselli (LR). "Il y aura dans les années qui viennent deux majorités aux orientations politiques distinctes. Il faut regarder cette situation avec calme et sérieux", a-t-il d'abord débuté.

"Cette situation doit devenir une épreuve de responsabilités pour l'ensemble des élus, a prévenu Grégory Doucet. Nous travaillerons avec respect, avec franchise, avec la Métropole. Mais coopérer ne signifie pas s'effacer. Le maire de Lyon a un mandat et une légitimité, je défendrais les intérêts de la ville, sans esprit de querelle. Les habitants n'attendent pas une guerre de compétences".