Grégory Doucet réélu maire de Lyon ce vendredi : "Coopérer avec la Métropole ne signifie pas s'effacer"

Ce vendredi après-midi, les 73 conseillers municipaux de Lyon étaient convoqués pour élire le nouveau maire, et désigner ses adjoints.
Seul candidat, Grégory Doucet a logiquement été réélu maire de Lyon. Il a obtenu 46 voix sur 73, contre 27 bulletins blancs.
Appelé à la tribune par le doyen de l'assemblée Jean-Michel Aulas, il s'est vu remettre l'écharpe d'édile par l'ancien président de l'OL.
Grégory Doucet a ensuite prononcé un discours pour remercier les Lyonnais qui ont voté pour lui, estimant que cette victoire aux municipales porte "l'honneur d'une confiance et le poids d'un devoir".
Très vite, l'élu écologiste a embrayé sur la cohabitation avec la Métropole de Lyon de Véronique Sarselli (LR). "Il y aura dans les années qui viennent deux majorités aux orientations politiques distinctes. Il faut regarder cette situation avec calme et sérieux", a-t-il d'abord débuté.
"Cette situation doit devenir une épreuve de responsabilités pour l'ensemble des élus, a prévenu Grégory Doucet. Nous travaillerons avec respect, avec franchise, avec la Métropole. Mais coopérer ne signifie pas s'effacer. Le maire de Lyon a un mandat et une légitimité, je défendrais les intérêts de la ville, sans esprit de querelle. Les habitants n'attendent pas une guerre de compétences".
Même pas 50% des Lyonnais… il y a eu 34% d’abstention… donc il a été élu avec 33% des voix réellement…Signaler Répondre
Et pas très démocratique comme proposSignaler Répondre
DOUCET aura t- il l 'intelligence de s'entendre avec la METROPOLE ?Signaler Répondre
Aujourd'hui je viens d'apprendre avec une grande tristesseSignaler Répondre
Le maire de Lyon encore le même....
Avec le petit plus, l'association avec les antisémites.. Hébé
Oufff la métropole reprend la main à droite.
Je pleure aujourd'hui de chagrin, on va devoir attendre 7 an de plus avant de voir Eric Zemmour prendre la tête de la ville de Lyon, sa ville préférée. Ça devrait être Zemmour qui devait être intronisé aujourd'hui mais la droite nous a tué, nous le camp reconquête par pure vanité.Signaler Répondre
C'est quand même dur à accepter pour lui, il est plus facile de fraterniser avec LFI.Signaler Répondre
Il y a quand même 27 conseillers qui n'avaient pas vraiment envie de lui comme maire.
Greg devient un Sans Culotte Sans Idée(s) trop drôle finalementSignaler Répondre
Le maire se dit maire de TOUS LES LYONNAIS ; mais c'est faux, il n'est élu que par 50% des LYONNAISSignaler Répondre
Donc il n'est le maire que de la moitié de LYON
Il va continuer à mettre les caméras de vidéos surveillance au service d'assassins ?Signaler Répondre
Sous le mandat précédent, le fait que les maires des autres villes aient un mandat et une légitimité n'a pas empêché les verts de les ignorer.Signaler Répondre