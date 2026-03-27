Politique

Grégory Doucet réélu maire de Lyon ce vendredi : "Coopérer avec la Métropole ne signifie pas s'effacer"

Grégory Doucet réélu maire de Lyon ce vendredi : "Coopérer avec la Métropole ne signifie pas s'effacer"

Ce vendredi 27 mars, le conseil municipal de Lyon a permis d'installer Grégory Doucet, réélu avec 46 voix sur 73. Le maire écologiste a ensuite tenu un discours d'ouverture teintée de fermeté.

Ce vendredi après-midi, les 73 conseillers municipaux de Lyon étaient convoqués pour élire le nouveau maire, et désigner ses adjoints.

Seul candidat, Grégory Doucet a logiquement été réélu maire de Lyon. Il a obtenu 46 voix sur 73, contre 27 bulletins blancs.

Appelé à la tribune par le doyen de l'assemblée Jean-Michel Aulas, il s'est vu remettre l'écharpe d'édile par l'ancien président de l'OL.

Grégory Doucet a ensuite prononcé un discours pour remercier les Lyonnais qui ont voté pour lui, estimant que cette victoire aux municipales porte "l'honneur d'une confiance et le poids d'un devoir".

Très vite, l'élu écologiste a embrayé sur la cohabitation avec la Métropole de Lyon de Véronique Sarselli (LR). "Il y aura dans les années qui viennent deux majorités aux orientations politiques distinctes. Il faut regarder cette situation avec calme et sérieux", a-t-il d'abord débuté.

"Cette situation doit devenir une épreuve de responsabilités pour l'ensemble des élus, a prévenu Grégory Doucet. Nous travaillerons avec respect, avec franchise, avec la Métropole. Mais coopérer ne signifie pas s'effacer. Le maire de Lyon a un mandat et une légitimité, je défendrais les intérêts de la ville, sans esprit de querelle. Les habitants n'attendent pas une guerre de compétences".

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Grégory Doucet

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9 commentaires
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Oli69 le 27/03/2026 à 17:05
Trop drôle a écrit le 27/03/2026 à 16h28

Le maire se dit maire de TOUS LES LYONNAIS ; mais c'est faux, il n'est élu que par 50% des LYONNAIS
Donc il n'est le maire que de la moitié de LYON

Même pas 50% des Lyonnais… il y a eu 34% d’abstention… donc il a été élu avec 33% des voix réellement…

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Très bizarre le 27/03/2026 à 17:03
Trop drôle a écrit le 27/03/2026 à 16h28

Le maire se dit maire de TOUS LES LYONNAIS ; mais c'est faux, il n'est élu que par 50% des LYONNAIS
Donc il n'est le maire que de la moitié de LYON

Et pas très démocratique comme propos

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MARCOPAULO le 27/03/2026 à 16:36

DOUCET aura t- il l 'intelligence de s'entendre avec la METROPOLE ?

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....!! le 27/03/2026 à 16:34

Aujourd'hui je viens d'apprendre avec une grande tristesse
Le maire de Lyon encore le même....
Avec le petit plus, l'association avec les antisémites.. Hébé
Oufff la métropole reprend la main à droite.

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lyon avec Zemmour le 27/03/2026 à 16:34

Je pleure aujourd'hui de chagrin, on va devoir attendre 7 an de plus avant de voir Eric Zemmour prendre la tête de la ville de Lyon, sa ville préférée. Ça devrait être Zemmour qui devait être intronisé aujourd'hui mais la droite nous a tué, nous le camp reconquête par pure vanité.

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Jacques20 le 27/03/2026 à 16:30

C'est quand même dur à accepter pour lui, il est plus facile de fraterniser avec LFI.
Il y a quand même 27 conseillers qui n'avaient pas vraiment envie de lui comme maire.

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Slip1er le 27/03/2026 à 16:30

Greg devient un Sans Culotte Sans Idée(s) trop drôle finalement

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Trop drôle le 27/03/2026 à 16:28

Le maire se dit maire de TOUS LES LYONNAIS ; mais c'est faux, il n'est élu que par 50% des LYONNAIS
Donc il n'est le maire que de la moitié de LYON

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Free Lyon le 27/03/2026 à 16:22

Il va continuer à mettre les caméras de vidéos surveillance au service d'assassins ?

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Ethan le 27/03/2026 à 16:21

Sous le mandat précédent, le fait que les maires des autres villes aient un mandat et une légitimité n'a pas empêché les verts de les ignorer.

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