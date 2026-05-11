Des coups de feu éclatent à Villeurbanne, un appartement touché en pleine nuit

Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs détonations ont été entendues à Villeurbanne, dans le secteur de la rue Eugène-Fournière, à proximité de la place Grandclément.
Selon les premiers éléments, les forces de l’ordre ont été alertées aux alentours de 3h du matin pour de possibles tirs entendus près de la promenade de la Gare. Rapidement mobilisés, les policiers n’auraient dans un premier temps relevé aucun élément particulier dans le secteur.
L’intervention a toutefois pris une autre tournure lorsqu’un appartement du quartier a été touché par une balle. Le projectile s’est retrouvé logé dans le logement après avoir traversé une partie de l’habitation. Malgré la violence des faits, aucune victime n’a été recensée.
Les circonstances précises restent encore floues à ce stade. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si le logement visé l’a été délibérément ou si le tir résulte d’une balle perdue.
Une enquête a été ouverte.
Tu as raison, nous on va construire des goulags pour enfermer tous ces fachos qui ne pensent pas comme nous.Signaler Répondre
C’est la politique de droite et d’extrême droite qui crée la déliquescence et ce climat d’insécuritéSignaler Répondre
LFI a voté CONTRE le projet de loi contre la fraude sociale. Nous on défend les délinquants !Signaler Répondre
la routine quoi ; mais nous votons pour depuis plus de 40 ans ; de quoi nous plaignons nous ?Signaler Répondre
La sécurité des habitants est notre priorité ? ? ? effectivement on le voit bien à Villeurbanne ! !Signaler Répondre
Aucune victime n'a été recensée ? ? tout va bien alors continuons comme ça !Signaler Répondre
C'est peut-être un entraînement des militants LFI pour préparer la période post élections ?Signaler Répondre
Les coups de feu tuent partout !Signaler Répondre
il y a déjà très longtemps qu'il y a un coin de deal dans cette rue.Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Une paisible nuit Villeurbannaise sous l'égide du vivre ensemble...Signaler Répondre
C'est plusieurs fois par jour sur la Métropole des fusillades, des agressions et des incendies...Signaler Répondre
Où sont les 300 policiers en plus -à temps plein- réclamés depuis plusieurs années ?
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Il n'y a pas à dire, l'agglomération est un modèle d'apaisement.Signaler Répondre
Et comme rien n'est fait qui risque de froisser, c'est de pire en pire.
Spoiler : ça n'ira pas mieux demain si rien n'est fait, au contraire...