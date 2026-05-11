Faits Divers

Des coups de feu éclatent à Villeurbanne, un appartement touché en pleine nuit

Des coups de feu éclatent à Villeurbanne, un appartement touché en pleine nuit
Des coups de feu éclatent à Villeurbanne, un appartement touché en pleine nuit

Nouvel épisode de violences par arme à feu dans l’agglomération lyonnaise.

Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs détonations ont été entendues à Villeurbanne, dans le secteur de la rue Eugène-Fournière, à proximité de la place Grandclément.

Selon les premiers éléments, les forces de l’ordre ont été alertées aux alentours de 3h du matin pour de possibles tirs entendus près de la promenade de la Gare. Rapidement mobilisés, les policiers n’auraient dans un premier temps relevé aucun élément particulier dans le secteur.

L’intervention a toutefois pris une autre tournure lorsqu’un appartement du quartier a été touché par une balle. Le projectile s’est retrouvé logé dans le logement après avoir traversé une partie de l’habitation. Malgré la violence des faits, aucune victime n’a été recensée.

Les circonstances précises restent encore floues à ce stade. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si le logement visé l’a été délibérément ou si le tir résulte d’une balle perdue.

Une enquête a été ouverte.

14 commentaires
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LFI 69 le 12/05/2026 à 13:23
LFI a écrit le 12/05/2026 à 11h09

C’est la politique de droite et d’extrême droite qui crée la déliquescence et ce climat d’insécurité

Tu as raison, nous on va construire des goulags pour enfermer tous ces fachos qui ne pensent pas comme nous.

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LFI le 12/05/2026 à 11:09

C’est la politique de droite et d’extrême droite qui crée la déliquescence et ce climat d’insécurité

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LFI 69 le 12/05/2026 à 05:47

LFI a voté CONTRE le projet de loi contre la fraude sociale. Nous on défend les délinquants !

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ben en fait le 11/05/2026 à 20:30

la routine quoi ; mais nous votons pour depuis plus de 40 ans ; de quoi nous plaignons nous ?

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on nous l'avait dit le 11/05/2026 à 19:07

La sécurité des habitants est notre priorité ? ? ? effectivement on le voit bien à Villeurbanne ! !

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oh ben alors le 11/05/2026 à 18:41

Aucune victime n'a été recensée ? ? tout va bien alors continuons comme ça !

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Les Fachos Incultes le 11/05/2026 à 17:51

C'est peut-être un entraînement des militants LFI pour préparer la période post élections ?

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Aurélien Taschié le 11/05/2026 à 17:49

Les coups de feu tuent partout !

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laya le 11/05/2026 à 16:14

il y a déjà très longtemps qu'il y a un coin de deal dans cette rue.

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Chris25 le 11/05/2026 à 15:33

Ville apaisée...

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Chris6969699 le 11/05/2026 à 15:30

Une paisible nuit Villeurbannaise sous l'égide du vivre ensemble...

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Ex Précisions le 11/05/2026 à 15:25

C'est plusieurs fois par jour sur la Métropole des fusillades, des agressions et des incendies...
Où sont les 300 policiers en plus -à temps plein- réclamés depuis plusieurs années ?

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Solidarité 69 le 11/05/2026 à 15:19

La nouvelle France by LFI.

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Connor McLeod le 11/05/2026 à 14:54

Il n'y a pas à dire, l'agglomération est un modèle d'apaisement.
Et comme rien n'est fait qui risque de froisser, c'est de pire en pire.
Spoiler : ça n'ira pas mieux demain si rien n'est fait, au contraire...

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