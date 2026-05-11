Des coups de feu éclatent à Villeurbanne, un appartement touché en pleine nuit

Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs détonations ont été entendues à Villeurbanne, dans le secteur de la rue Eugène-Fournière, à proximité de la place Grandclément.

Selon les premiers éléments, les forces de l’ordre ont été alertées aux alentours de 3h du matin pour de possibles tirs entendus près de la promenade de la Gare. Rapidement mobilisés, les policiers n’auraient dans un premier temps relevé aucun élément particulier dans le secteur.

L’intervention a toutefois pris une autre tournure lorsqu’un appartement du quartier a été touché par une balle. Le projectile s’est retrouvé logé dans le logement après avoir traversé une partie de l’habitation. Malgré la violence des faits, aucune victime n’a été recensée.

Les circonstances précises restent encore floues à ce stade. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si le logement visé l’a été délibérément ou si le tir résulte d’une balle perdue.

Une enquête a été ouverte.