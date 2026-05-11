Métropole de Lyon : plusieurs incendies suspects recensés quelques heures avant le drame de Décines

Un nouvel incendie potentiellement criminel s’est produit dans l’agglomération lyonnaise. Dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai, aux alentours de 4h40, un feu s’est déclaré dans un immeuble situé avenue de la Sauvegarde, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, la porte d’un appartement situé au premier étage ainsi que le hall d’entrée de l’immeuble ont été touchés par les flammes. Aucun blessé n’a été recensé.

Mais ce nouvel épisode inquiète particulièrement, car le mode opératoire rappellerait plusieurs incendies similaires recensés ces derniers mois dans la métropole lyonnaise. Des faits qui semblent, pour certains, liés à des tensions autour du trafic de stupéfiants, dans un contexte de guerre de territoires et de tentatives d’intimidation.

A noter que deux autres incendies volontaires ont également été recensés dans l’agglomération lyonnaise au cours de la même nuit. Selon nos informations, des pas-de-porte ont été incendiés à Écully ainsi qu’à Meyzieu, aux alentours de 3h du matin, sans faire de victime. Des enquêtes ont été ouvertes afin d’identifier les auteurs de ces faits. Les logements visés seraient occupés par des personnes connues des services de police.

"Le temps des constats est terminé !"

Ce sinistre est survenu seulement quelques heures avant le drame de Décines-Charpieu. Pour rappel, comme nous le révélions ce lundi matin, un incendie d'origine criminel a coûté la vie à trois personnes dans un immeuble de la commune de l’est lyonnais.

Face à cette montée des violences, le syndicat Alliance Police Nationale (Rhône) a vivement réagi sur les réseaux sociaux. Le syndicat évoque "un drame d'une violence insoutenable" après l’incendie de Décines et rappelle que "depuis des mois, nous alertons sur la dégradation de la situation et sur le point de rupture que connaît notre agglomération."

Alliance poursuit : "Combien de vies faudra-t-il encore briser avant que l'État prenne enfin la mesure de l'urgence ?" avant d’interpeller directement le ministre de l'intérieur : "M. Nuñez, le temps des constats est terminé !"

Dans l’attente des investigations, l’origine exacte de l’incendie survenu à Lyon 9e reste à déterminer.