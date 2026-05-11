Métropole de Lyon : plusieurs incendies suspects recensés quelques heures avant le drame de Décines

Un nouvel incendie potentiellement criminel s’est produit dans l’agglomération lyonnaise. Dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai, aux alentours de 4h40, un feu s’est déclaré dans un immeuble situé avenue de la Sauvegarde, dans le 9e arrondissement de Lyon.
Selon les premiers éléments, la porte d’un appartement situé au premier étage ainsi que le hall d’entrée de l’immeuble ont été touchés par les flammes. Aucun blessé n’a été recensé.
Mais ce nouvel épisode inquiète particulièrement, car le mode opératoire rappellerait plusieurs incendies similaires recensés ces derniers mois dans la métropole lyonnaise. Des faits qui semblent, pour certains, liés à des tensions autour du trafic de stupéfiants, dans un contexte de guerre de territoires et de tentatives d’intimidation.
A noter que deux autres incendies volontaires ont également été recensés dans l’agglomération lyonnaise au cours de la même nuit. Selon nos informations, des pas-de-porte ont été incendiés à Écully ainsi qu’à Meyzieu, aux alentours de 3h du matin, sans faire de victime. Des enquêtes ont été ouvertes afin d’identifier les auteurs de ces faits. Les logements visés seraient occupés par des personnes connues des services de police.
"Le temps des constats est terminé !"
Ce sinistre est survenu seulement quelques heures avant le drame de Décines-Charpieu. Pour rappel, comme nous le révélions ce lundi matin, un incendie d'origine criminel a coûté la vie à trois personnes dans un immeuble de la commune de l’est lyonnais.
Face à cette montée des violences, le syndicat Alliance Police Nationale (Rhône) a vivement réagi sur les réseaux sociaux. Le syndicat évoque "un drame d'une violence insoutenable" après l’incendie de Décines et rappelle que "depuis des mois, nous alertons sur la dégradation de la situation et sur le point de rupture que connaît notre agglomération."
Alliance poursuit : "Combien de vies faudra-t-il encore briser avant que l'État prenne enfin la mesure de l'urgence ?" avant d’interpeller directement le ministre de l'intérieur : "M. Nuñez, le temps des constats est terminé !"
Dans l’attente des investigations, l’origine exacte de l’incendie survenu à Lyon 9e reste à déterminer.
Cela ne tombe pas du ciel mais c'est de toute façon de cette manière qu'on y arrivera : il faut leur prendre tout leur fric, leurs voitures, leurs maisons... Et pas avec la petite cuillère. Faut y aller franco, les harceler financièrement jusqu'à ce qu'ils se barrent car ça n'en vaudra plus la peine.Signaler Répondre
Vous vous basez sur quels parties du programme de ce parti ? Sinon ce ne serait pas le comportement (récurrent) de certains profils (habituels) qui stigmatisent ?Signaler Répondre
Dommage que Retailleau ne soit plus aux manettes car lui il agissait mais bien sûr vilipendé car gênant les petites frappes toxiques . Je souhaite beaucoup de courage à nos forces de l'ordre dernier rempart de notreSignaler Répondre
Pauvre France, quand je vois ce qu'elle est devenue .
C est la faute au RN. Ils stigmatisant les immigrésSignaler Répondre
On a bien le droit de se droguerSignaler Répondre
c'est ce qui se passe depuis 40 ans ; ceux qui ont les moyens se cassent .... voire même quittent le pays ( 6 a 8 000 bacc +5 et plus s'expatrient chaque année de France ; pour compenser , nous importons 2 a 300 000 bacc - 5 ...) mais tout va bien ; il ne faut surtout rien changerSignaler Répondre
Non, Vas-y, explique stoplet 😘Signaler Répondre
Repasse plus tard stoplet 😘Signaler Répondre
Non, LFI aka La France Islamiste.Signaler Répondre
J'ai même vu Macron avec une casquette à l'envers dire wesh wesh wallah en brandissant un drapeau de l'AlgérieSignaler Répondre
Pourquoi poser une question débile sur LFI ? Pour mettre en avant l'aveuglement grotesque ?Signaler Répondre
Came à lame, tu connais !Signaler Répondre
Pourquoi l'Etat laisse le trafic de stupéfiants se propager à outrance ?Signaler Répondre
C'est assez simple à comprendre, le trafic de drogue en France génère plus de 3 milliards d'euros , bin l'Etat veut sa part.
C'est aussi la raison pour laquelle toutes les brigades anti stupéfiants, la PAF et les douanes internes ou volantes sont soumises non pas au Ministère de l'intérieur mais belle et bien à Bercy ( Ministère de l'économie ).
C'est de l'argent qui tombe du ciel, le gouvernement veut juste les ramasser.😂😂😂
La gauche est plus indigné par le canon français que par des incendies volontaire d habitationSignaler Répondre
Merci les droits de l'hommistesSignaler Répondre
Macron a laissé le narcotrafic corrompre tous les strates de l'état.Signaler Répondre
Voilà le résultat, les racailles font la loi et si un citoyen contribuable venait à déranger leur business, l'état vous en fera passer l'envie car beaucoup en croque.
C’est la suppression physique de beaucoup de personnes et ne pas pleurer que c’est inhumain , la vie serait tellement plus belle sans euxSignaler Répondre
Fantastique, quel bonheur cette nouvelle France de racaillesSignaler Répondre
LFI, genre Le Feu dans l' Immeuble ?Signaler Répondre
Connais pas !
la séparation des pouvoirs?Signaler Répondre
la constitution de la république française?
si tu as un problème avec ca il y a un parti qui propose une nouvelle constitution. LFI alors tu vas jusqu'au bout des tes idées et tu votes pour eux en 2027?
On ne remerciera jamais assez Macron qui n'a jamais rien fait contre la délinquance si ce n'est de l'attiser en créant des conditions favorables à la corruption.Signaler Répondre
l'état ne fera rien ça les touches pas alors prenons les choses en main et pas de justice à ceux qui font le bien pour les citoyensSignaler Répondre
Toute la politique pénale menée depuis les années 1980 doit être revue.Signaler Répondre
Une réflexion doit être menée concernant la légitime défense quand elle s' applique aux policiers. Une commission d' enquête parlementaire doit se pencher sur ce qu' on fourre dans la tête des stagiaires de l' École Nationale de la Magistrature et sur le rôle qu' y joue les syndicats.
C'est peut être le Soleil qui a déclenché l'incendie... il va falloir installer une ombrière !Signaler Répondre
Ils laissent leurs administrés subir cette dégradation catastrophique de leurs vies et font des pistes cyclables...Signaler Répondre
Et si plus de CRS ou autre n'y changerai rien? Si la solution était la délocalisation de certaines personnes. A défaut se seront les habitants qui partiront et ces lieux deviendront des zones perduesSignaler Répondre
5 ans de gestions bobos écolos … avec Doycet qui à joué l anti sécurité pendant des années privilégiant les partenariats avec « la nouvelle garde » plutôt qu avec la police nationale et s opposant à la connection des caméra s de la ville avec la préfecture et la police nationale… ça laisse des traces … l alliance les VERTS - LFI a fait basculer Lyon dans les traffics mafieux et la grande délinquance… mais les habitants de Lyon aiment qu ils ne se plaignent pas ils en redemandent Heureusement que les grands lyonnais ont mis halte au grand gaspillage en plus.Signaler Répondre
je l ai déjà dit, j ai vécu en Équateur, tant que l état est défaillant , les gangs, narcos ou autres n ont aucune limite et finissent par règner sur le pays.Nous avons simplement 10 ans de retard et surtout aucun courage politique, seuls les shows médiatiques sont importants.Signaler Répondre
Monsieur Nunez, vous n êtes pas comme on dirait une personne courageuse. Pourtant vous occupez un poste important. Plus le temps passe plus la violence s installe. Vous faites quoi ? Comme beaucoup de représentants de l État ..Pas grand chose. Plus toutes les phrases de certains élus, aucune réaction de votre part ...vous attendez quoi ? Réponse SVP..Signaler Répondre
Bienvenue en France made in LFI...Signaler Répondre
Et la préfète ou le nouveau préfet aucune réaction ?Signaler Répondre