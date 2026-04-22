Un important incendie de véhicules s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi, entre 3h et 4h du matin, rue de la République à Oullins-Pierre-Bénite.

Selon nos informations, confirmées par la DIPN, au total sept véhicules ont été touchées par les flammes, dont six auraient été détruits par propagation.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs riverains expriment leur colère et leur incompréhension, certains évoquant des difficultés financières après la destruction de leur véhicule. Plusieurs messages appellent également à d’éventuels témoignages dans le but de faire avancer l’enquête et comprendre les circonstances du sinistre.

L’origine du sinistre reste "pour l'heure indéterminée" nous précise les services de police. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet incendie. Plusieurs propriétaires ont d’ores et déjà déposé plainte.

Autre élément qui complique les investigations : la rue ne serait pas équipée de vidéoprotection, selon certains riverains.