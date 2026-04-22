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Oullins-Pierre-Bénite : sept véhicules détruits par un incendie, les riverains sous le choc

Oullins-Pierre-Bénite : sept véhicules détruits par un incendie, les riverains sous le choc
Oullins-Pierre-Bénite : sept véhicules détruits par un incendie, les riverains sous le choc - DR

Colère et incompréhension chez les riverains.

Un important incendie de véhicules s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi, entre 3h et 4h du matin, rue de la République à Oullins-Pierre-Bénite.

Selon nos informations, confirmées par la DIPN, au total sept véhicules ont été touchées par les flammes, dont six auraient été détruits par propagation.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs riverains expriment leur colère et leur incompréhension, certains évoquant des difficultés financières après la destruction de leur véhicule. Plusieurs messages appellent également à d’éventuels témoignages dans le but de faire avancer l’enquête et comprendre les circonstances du sinistre.

L’origine du sinistre reste "pour l'heure indéterminée" nous précise les services de police. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet incendie. Plusieurs propriétaires ont d’ores et déjà déposé plainte.

Autre élément qui complique les investigations : la rue ne serait pas équipée de vidéoprotection, selon certains riverains.

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9 commentaires
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Jacques20 le 22/04/2026 à 19:07
Confusion ignoble a écrit le 22/04/2026 à 18h49

Rue de La République ???? A OULLINS OU A PIERRE-BENITE ??????! DEVINEZ !!!!!

Les 2, il faut suivre.

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Jacques20 le 22/04/2026 à 19:02
Knox a écrit le 22/04/2026 à 17h58

A l'étranger on dit en France on brûle les voitures, je l'ai entendu, c'est une spécialité française. Pendant ce temps le tarif des assurances explose. 1113 voitures brûlée pour le jour de l'an ne l'oublions pas.

C'est vrai qu'à l'étranger, on ne brûle pas de voiture. Sors un peu de ton trou.

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Confusion ignoble le 22/04/2026 à 18:49

Rue de La République ???? A OULLINS OU A PIERRE-BENITE ??????! DEVINEZ !!!!!

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Solidarité 69 le 22/04/2026 à 18:45

L'auto combustion, la nouvelle France by LFI comme Notre-Dame.

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comment ça le 22/04/2026 à 18:38

Sous le choc ? mais ils se croyaient au pays de Candy ? ?

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Ritchie le 22/04/2026 à 18:30

Rue de la République... bananière !

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Teamier le 22/04/2026 à 18:26

oullins c’est modernisé embellie… mais la populasse aussi a changé ds certain quartiers

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Knox le 22/04/2026 à 17:58

A l'étranger on dit en France on brûle les voitures, je l'ai entendu, c'est une spécialité française. Pendant ce temps le tarif des assurances explose. 1113 voitures brûlée pour le jour de l'an ne l'oublions pas.

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Hugo le 22/04/2026 à 17:48
faites entrer l'accusé a écrit le 22/04/2026 à 17h08

C'est une voiture électrique qui s'est embrasée et qui a tout bruler, il y en aura de plus en plus et surtout dans les parkings souterrain d'immeuble où tout l'immeuble partira en fumée. Il faudra s'habituer

Inspecteur gadget a mené son enquête...

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faites entrer l'accusé le 22/04/2026 à 17:08

C'est une voiture électrique qui s'est embrasée et qui a tout bruler, il y en aura de plus en plus et surtout dans les parkings souterrain d'immeuble où tout l'immeuble partira en fumée. Il faudra s'habituer

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Corsica3333 le 22/04/2026 à 17:01

Incompréhension...ils ont toujours pas compris le pays qu’ils ont fabriqué...c’est grave...ils ont pas fini de pleurer....

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