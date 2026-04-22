Un important incendie de véhicules s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi, entre 3h et 4h du matin, rue de la République à Oullins-Pierre-Bénite.
Selon nos informations, confirmées par la DIPN, au total sept véhicules ont été touchées par les flammes, dont six auraient été détruits par propagation.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs riverains expriment leur colère et leur incompréhension, certains évoquant des difficultés financières après la destruction de leur véhicule. Plusieurs messages appellent également à d’éventuels témoignages dans le but de faire avancer l’enquête et comprendre les circonstances du sinistre.
L’origine du sinistre reste "pour l'heure indéterminée" nous précise les services de police. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet incendie. Plusieurs propriétaires ont d’ores et déjà déposé plainte.
Autre élément qui complique les investigations : la rue ne serait pas équipée de vidéoprotection, selon certains riverains.
Les 2, il faut suivre.Signaler Répondre
C'est vrai qu'à l'étranger, on ne brûle pas de voiture. Sors un peu de ton trou.Signaler Répondre
Rue de La République ???? A OULLINS OU A PIERRE-BENITE ??????! DEVINEZ !!!!!Signaler Répondre
L'auto combustion, la nouvelle France by LFI comme Notre-Dame.Signaler Répondre
Sous le choc ? mais ils se croyaient au pays de Candy ? ?Signaler Répondre
Rue de la République... bananière !Signaler Répondre
oullins c’est modernisé embellie… mais la populasse aussi a changé ds certain quartiersSignaler Répondre
A l'étranger on dit en France on brûle les voitures, je l'ai entendu, c'est une spécialité française. Pendant ce temps le tarif des assurances explose. 1113 voitures brûlée pour le jour de l'an ne l'oublions pas.Signaler Répondre
Inspecteur gadget a mené son enquête...Signaler Répondre
C'est une voiture électrique qui s'est embrasée et qui a tout bruler, il y en aura de plus en plus et surtout dans les parkings souterrain d'immeuble où tout l'immeuble partira en fumée. Il faudra s'habituerSignaler Répondre
Incompréhension...ils ont toujours pas compris le pays qu’ils ont fabriqué...c’est grave...ils ont pas fini de pleurer....Signaler Répondre