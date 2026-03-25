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Près de Lyon : une centaine de personnes évacuées en urgence dans la nuit après un feu dans un parking

Près de Lyon : une centaine de personnes évacuées en urgence dans la nuit après un feu dans un parking
Photo d'illustration - LyonMag

Les sapeurs-pompiers ont été appelés ce mercredi vers 1h15 du matin à Vaulx-en-Velin.

Plus de peur que de mal dans la nuit de mardi à mercredi à Vaulx-en-Velin. Une centaine d’habitants d’un immeuble de l’avenue Roger-Salengro ont dû être évacués après un incendie dans un parking couvert. Quatre voitures étaient notamment en feu.

L’intervention des sapeurs-pompiers a duré une bonne partie de la nuit. Les habitants, accueillis dans une salle voisine mise à disposition par la mairie, ont pu regagner l’immeuble au petit matin. 

On ignore pour le moment l’origine de l’incendie qui n’a pas fait de blessé. Au total, 36 soldats du feu ont été mobilisés ainsi que 12 engins.

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incendie

voitures

8 commentaires
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RN_FN_69 le 25/03/2026 à 09:38
velobobo a écrit le 25/03/2026 à 07h57

Les habitants ont tout simplement fêté la victoire de LFI comme ils ont l’habitude de le faire...

C'est sur que c'est pas avec des vélos qu'on met le feu à tout un parking. Plus de vélo = moins de feu

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Bienvenue Francis le 25/03/2026 à 09:24

C est que le début d accord d accord.

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Exactement le 25/03/2026 à 08:23
velobobo a écrit le 25/03/2026 à 07h57

Les habitants ont tout simplement fêté la victoire de LFI comme ils ont l’habitude de le faire...

Tout le monde a compris

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Knox le 25/03/2026 à 08:01

Il a pris tout seul le feu 🔥......

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velobobo le 25/03/2026 à 07:57

Les habitants ont tout simplement fêté la victoire de LFI comme ils ont l’habitude de le faire...

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la mairie etait le 25/03/2026 à 07:45
tout perdu a écrit le 25/03/2026 à 07h29

bravo les véhicules électriques, belle économie

dejà en court-jus

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Ex Précisions le 25/03/2026 à 07:36
tout perdu a écrit le 25/03/2026 à 07h29

bravo les véhicules électriques, belle économie

A Vaulx ? Peut-être pas, surtout avec tous les débordements ces derniers jours.

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tout perdu le 25/03/2026 à 07:29

bravo les véhicules électriques, belle économie

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