Près de Lyon : une centaine de personnes évacuées en urgence dans la nuit après un feu dans un parking

Plus de peur que de mal dans la nuit de mardi à mercredi à Vaulx-en-Velin. Une centaine d’habitants d’un immeuble de l’avenue Roger-Salengro ont dû être évacués après un incendie dans un parking couvert. Quatre voitures étaient notamment en feu.

L’intervention des sapeurs-pompiers a duré une bonne partie de la nuit. Les habitants, accueillis dans une salle voisine mise à disposition par la mairie, ont pu regagner l’immeuble au petit matin.

On ignore pour le moment l’origine de l’incendie qui n’a pas fait de blessé. Au total, 36 soldats du feu ont été mobilisés ainsi que 12 engins.