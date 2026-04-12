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Lyon : incendies volontaires dans un immeuble de Gerland ? Une méthode inquiétante

Lyon : incendies volontaires dans un immeuble de Gerland ? Une méthode inquiétante

Un départ de feu qui pose question à Gerland.

Ce samedi 11 avril, en soirée, un incendie s’est déclaré dans un immeuble situé rue des Girondins, dans le quartier de Gerland (7e arrondissement).

Selon le Progrès, le feu serait parti après que du liquide inflammable a été répandu sur des paillassons placés devant plusieurs portes palières. Une fois imbibés, ces derniers ont été enflammés, provoquant un début d’incendie dans le bâtiment.

Sur place, 17 sapeurs-pompiers ont été engagés afin de contenir rapidement les flammes et éviter toute propagation.

D’après les informations recueillies, ce mode opératoire ne serait pas inédit. Depuis plusieurs jours, un ou plusieurs individus utiliseraient cette technique consistant à verser un produit inflammable devant des logements avant d’y mettre le feu, favorisant ainsi une combustion rapide.

Les circonstances précises restent à éclaircir.

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incendie

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