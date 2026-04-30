Une nouvelle fois, la rue Sully à Décines-Charpieu a été le théâtre de violences. Vers 4 heures du matin, dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril, un incendie d’origine criminelle s’est déclaré devant la porte d’entrée d’un appartement situé au 6e étage du 36 rue Sully.

Le sinistre a été dans un premier temps maîtrisé par des jeunes du quartier, avant l’intervention des secours. Aucun blessé n’est à déplorer lors de cet épisode, mais les faits rappellent un mode opératoire déjà observé quelques jours plus tôt. Dans la nuit du 27 avril, un incendie similaire avait été déclenché à l’entrée d’un logement du même secteur.

Un quartier sous tension

Pour rappel, depuis plusieurs semaines, ce secteur résidentiel du quartier du Prainet est marqué par une escalade de violences sur fond de guerre de territoire liée au trafic de stupéfiants. Le 24 avril, peu après 22 heures, une fusillade avait éclaté rue Sully.

Une femme d’une quarantaine d’années, qui circulait avec ses enfants, avait été blessée par balle au mollet. Un adolescent de 16 ans avait également été touché à l’oreille par des éclats. Une autre fusillade avait suivi dans la nuit du 24 au 25 avril.

Face à cette série d’événements, le préfet délégué pour la sécurité, Antoine Guérin s’était rendu sur place ce mardi 28 avril. Dans un communiqué, la maire Laurence Fautra avait directement lié ces violences à une guerre urbaine liée au narcotrafic. Elle évoque des faits d’une grande gravité, mêlant tirs, incendies et intimidations.

L’édile appellait par ailleurs l’État à renforcer son action sur le terrain, demandant notamment la mise en place d’une brigade spécialisée de terrain (BST).