À Décines-Charpieu, la Ville veut reprendre la main sur ses commerces de proximité

Un centre-ville plus attractif et mieux structuré

À l’est de Lyon, Décines-Charpieu entend éviter un développement commercial subi. L’objectif affiché par la municipalité : diversifier l’offre de proximité tout en renforçant l’attractivité du centre-ville et des quartiers commerçants.

"Il s’agit de trouver un équilibre et de ne pas subir les dynamiques du marché", résume notamment Vladimir Da Silva Dias, adjoint à l’urbanisme et à l’attractivité économique, dans le magazine municipal.

Dans cette logique, la Ville mobilise plusieurs leviers, notamment le droit de préemption commerciale. Un outil qui lui permet d’intervenir sur certains baux ou fonds de commerce afin d’orienter les futures implantations vers des activités jugées plus pertinentes pour le territoire et les habitants.

Ce fut le cas pour la fromagerie de Bonneveau. Vaïmiti Vairaa a été marquée par l'accueil réservé : "On a eu un très bel accueil, sincèrement, des Décinois. On ne s'attendait pas à ça sur les premières semaines. On sent quand même une belle dynamique et un vrai support aussi de la ville de Décines, des Décinois. Donc c'est vraiment chouette". Pour la fromagère, les choses ont été faites en bonne intelligence : "Aujourd'hui, on se complète tous. On a une boulangerie, une boucherie... Aujourd'hui, on va travailler ensemble sur des partenariats, on va proposer leur charcuterie sur nos plateaux, sur nos plateaux apéritifs et nos plateaux raclette".

Un appel à candidatures lancé pour un local en centre-ville

Premier exemple concret de cette stratégie : un appel à candidatures a été relancé pour la reprise d’un bail commercial situé au 133 rue de la République, au cœur du quartier Charpieu / Bonneveau.

Ce local d’environ 30 m² bénéficie d’un emplacement particulièrement stratégique, à proximité immédiate de commerces, d’équipements municipaux, d’arrêts de bus et du marché dominical installé place Henri-Barbusse.

La municipalité souhaite y voir émerger une activité complémentaire à l’offre existante. Plusieurs pistes sont envisagées : commerce de bouche, traiteur, artisanat, décoration, services de proximité ou activité créative.

Pour les entrepreneurs ou commerçants souhaitant se lancer dans l’est lyonnais, le projet peut représenter une opportunité intéressante dans un secteur en pleine évolution.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 22 juin 2026.

Boutique éphémère, nouveaux commerces : une dynamique qui s’accélère

Au-delà de ce local, Décines-Charpieu multiplie les initiatives pour faire évoluer son tissu commercial.

Un nouvel appel à projets doit prochainement être lancé autour de l’ancien opticien Isern, avenue Jean-Jaurès. De son côté, l’ancien poste de police situé à l’angle des avenues Jean-Jaurès et Jean-Macé doit être transformé en boutique éphémère, destinée à accueillir artisans, créateurs et jeunes marques locales.

La Ville souhaite ainsi permettre à des porteurs de projet de tester leur activité dans des conditions plus accessibles, tout en apportant davantage de diversité commerciale au territoire.

Parallèlement, un guichet unique d’accompagnement a été mis en place afin d’aider les entrepreneurs dans leurs démarches administratives et leur implantation.

Une offre de proximité qui se renforce

Cette volonté de redynamisation commence déjà à se traduire concrètement sur le terrain.

À Bonneveau, une nouvelle fromagerie doit prochainement ouvrir ses portes, à proximité de la récente boucherie-charcuterie. Au Pôle sportif et de loisirs Alice Milliat, la Maison du Vélo proposera quant à elle un service de location, mais aussi une offre de petite restauration.

En parallèle, des aménagements autour du stationnement sont également envisagés afin de faciliter l’accès aux commerces de proximité et renforcer l’attractivité du centre-ville.

Une stratégie qui répond aussi aux attentes des habitants

Derrière ces projets, la municipalité cherche avant tout à répondre à une demande récurrente des habitants : retrouver un centre-ville vivant, pratique et cohérent, avec des commerces de proximité accessibles au quotidien.

À l’heure où de nombreuses communes repensent leur modèle commercial face aux habitudes de consommation qui évoluent, Décines-Charpieu semble vouloir faire du commerce local un véritable levier d’attractivité urbaine.

Reste désormais à voir quels projets émergeront dans les prochains mois et comment cette stratégie transformera, à terme, le visage du centre-ville décinois.

Pour consulter l’ensemble des appels à candidatures, enquêtes publiques et opportunités commerciales en cours à Décines-Charpieu, rendez-vous sur le site officiel de la Ville : Ville de Décines-Charpieu – Appel à candidature : boutique éphémère