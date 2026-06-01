Sénatoriales dans le Rhône : Cœur Lyonnais dément une candidature de Jean-Michel Aulas

La rumeur aura rapidement été refroidie.

Face aux spéculations apparues ces derniers jours autour des élections sénatoriales dans le Rhône, le mouvement Cœur Lyonnais est sorti du silence pour mettre les choses au clair. Dans un communiqué, le collectif assure qu’aucune décision n’a été arrêtée à ce stade concernant sa participation au scrutin de septembre.

Le principal message du texte vise toutefois une hypothèse qui circulait ces derniers jours : une possible candidature de Jean-Michel Aulas aux sénatoriales.

Cœur Lyonnais dément formellement cette perspective, affirmant qu’elle "ne correspond à aucune démarche engagée ni à aucune volonté prise par l’intéressé".

Jean-Michel Aulas affirme : "Je ne suis aucunement candidat aux élections sénatoriales", expliquant vouloir concentrer son action sur le rassemblement des acteurs locaux autour d’une vision "équilibrée et ambitieuse" du territoire.

Une phase de réflexion politique

Le mouvement indique être engagé depuis la fin des municipales dans une phase de concertation et de réflexion collective, avec les différentes sensibilités ayant participé à sa dynamique.

L’objectif affiché : tirer les enseignements des dernières échéances électorales et construire un rassemblement durable à Lyon et dans la Métropole.

À ce stade, "toutes les options sont étudiées", assure Cœur Lyonnais, qui évoque des discussions menées "dans un esprit de dialogue et de responsabilité", avec une volonté affichée de favoriser l’unité.

Le collectif affirme enfin poursuivre ses échanges avec les forces politiques, élus et acteurs de la société civile partageant ses valeurs de "pragmatisme", "dépassement des clivages" et défense des intérêts lyonnais.

Pour rappel, Coeur Lyonnais ambitionne effectivement de placer au moins un candidat aux élections de septembre. Mais c'est davantage le nom d'Emmanuel Imberton, ancien président de la CCI et actuel vice-président de la Métropole, qui circulait, plutôt que celui de JMA. Les places sont très chères, et les Républicains savent aussi que Coeur Lyonnais ne dispose pas de suffisamment d'élus pour peser dans les négociations.