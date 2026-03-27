"Les Lyonnais vous ont placé sous tutelle démocratique" : Jean-Michel Aulas prévient Grégory Doucet

"Je mentirais en disant que j'avais imaginé cette scène il y a quelques mois. Je ne vous attendais pas à cette place, ni moi à la mienne". Dès le début de son discours, après avoir remis l'écharpe de maire à Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas a donné le ton.

L'ancien président de l'OL, qui siège finalement dans l'opposition, a décidé de ne rien laisser passer. "L'écharpe que je vous ai remise, vous la connaissez. Vous allez devoir être le maire de tous les Lyonnais. Les résultats de dimanche dernier sont un véritable rappel à l'ordre, car un électeur sur deux n'a pas voté pour vous", indiquait-il, avant d'embrayer sur la situation de cohabitation avec la Métropole de Lyon dirigée par Véronique Sarselli : "Plus rien ne se décidera dans le dogmatisme, unilatéralement dans le bureau du maire. Vous avez l'écharpe du maire, mais plus toutes les clés de la ville. Les Lyonnais vous ont placé sous tutelle démocratique".

Et de conclure avec un conseil à Grégory Doucet : "Deux choix s'offrent à vous : le dogmatisme aveugle. Ou l'intelligence d'adopter une nouvelle méthode et de nouvelles pratiques. Vous avez besoin de nous, nous allons travailler ensemble".

Visiblement, aucun coup ne sera épargné entre les deux camps à la mairie.