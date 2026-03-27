Politique

"Les Lyonnais vous ont placé sous tutelle démocratique" : Jean-Michel Aulas prévient Grégory Doucet

"Les Lyonnais vous ont placé sous tutelle démocratique" : Jean-Michel Aulas prévient Grégory Doucet

Ce vendredi 27 mars, suite à la réélection de Grégory Doucet comme maire de Lyon, plusieurs élus se sont exprimés lors du conseil municipal. Jean-Michel Aulas avait choisi de ne pas retenir ses coups face à l'édile écologiste.

"Je mentirais en disant que j'avais imaginé cette scène il y a quelques mois. Je ne vous attendais pas à cette place, ni moi à la mienne". Dès le début de son discours, après avoir remis l'écharpe de maire à Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas a donné le ton.

L'ancien président de l'OL, qui siège finalement dans l'opposition, a décidé de ne rien laisser passer. "L'écharpe que je vous ai remise, vous la connaissez. Vous allez devoir être le maire de tous les Lyonnais. Les résultats de dimanche dernier sont un véritable rappel à l'ordre, car un électeur sur deux n'a pas voté pour vous", indiquait-il, avant d'embrayer sur la situation de cohabitation avec la Métropole de Lyon dirigée par Véronique Sarselli : "Plus rien ne se décidera dans le dogmatisme, unilatéralement dans le bureau du maire. Vous avez l'écharpe du maire, mais plus toutes les clés de la ville. Les Lyonnais vous ont placé sous tutelle démocratique".

Et de conclure avec un conseil à Grégory Doucet : "Deux choix s'offrent à vous : le dogmatisme aveugle. Ou l'intelligence d'adopter une nouvelle méthode et de nouvelles pratiques. Vous avez besoin de nous, nous allons travailler ensemble".

Visiblement, aucun coup ne sera épargné entre les deux camps à la mairie.

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Jean-Michel Aulas

Grégory Doucet

4 commentaires
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Bribri2 le 27/03/2026 à 17:17

J'adore ces punchlines. Et voir la tête de l'autre se décomposer en face...
Il n'aura presque aucun pouvoir le Doucet..... à part peut être inaugurer des chrysanthèmes ou des foires au boudin...🤔🥹

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Va falloir être aimable .... le 27/03/2026 à 17:01
Et oui a écrit le 27/03/2026 à 16h35

Et les lyonnais ne t’ont pas élu JMA

Certes, mais 1 lyonnais sur 2 a voté pour lui, et la majorité pour coeur lyonnais a la métropole
C est factuel, et cela veut dire quelque chose , n est il pas ?
❤️❤️❤️

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Saviem69 le 27/03/2026 à 16:59

mais quelques lyonnais n'ont pas vote Doucet

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Aucun rapport le 27/03/2026 à 16:53
Et oui a écrit le 27/03/2026 à 16h35

Et les lyonnais ne t’ont pas élu JMA

Mais les métropolitains, oui.

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s'attendre à tout le 27/03/2026 à 16:47
Et oui a écrit le 27/03/2026 à 16h35

Et les lyonnais ne t’ont pas élu JMA

et ça fait de le dire qu'il n'est pas élu - mais il a une telle rencoeur sur le visage (surtout si on enlève les poches sous les yeux) qu'on va s'attendre à tout avec ce genre d'individus

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Touc le 27/03/2026 à 16:37

Plus d’un Lyonnais sur deux n’a pas voté pour Aulas. Dans une société clivée et radicalisée par l’absence de capacité à penser hors de soi, il sera impossible d’être le maire de tous les Lyonnais. Il faut des priorités, et il faut les fixer sans chercher la démagogie : l’urgence climatique en est une car, quand Lyon sera étouffante et définitivement invivable de juin à septembre, ce ne sera plus la peine de pleurer sur ses « performances économiques » dégradées.

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Et oui le 27/03/2026 à 16:35

Et les lyonnais ne t’ont pas élu JMA

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