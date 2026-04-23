Eric Desbos : "Le malaise est profond pour les colistiers non-élus de Jean-Michel Aulas"

Elu sur les listes Coeur Lyonnais, Eric Desbos a été l'un des premiers à s'épancher négativement sur la campagne de Jean-Michel Aulas à Lyon.

La défaite inattendue face aux écologistes est mal passée : "Je pense que pour les gens qui n'ont pas été élus, le malaise est quand même profond parce qu'ils étaient partis avec une belle dynamique, ils y croyaient beaucoup", note l'élu du 8e.

Selon Eric Desbos, le programme de Coeur Lyonnais, "qui était assez complet", comportait des mesures que l'électorat de droite et du centre ne comprenait pas, comme la gratuité des TCL ou du périscolaire. "Des gens qui étaient dans notre camp, qui nous soutenaient, ils n'ont pas compris la gratuité, ils venaient nous interroger sur les marchés, ils disaient 'Mais comment ça se fait, c'est toujours nous qui payons, ça va être gratuit, ce n'est pas possible'".

Le centriste le reconnaît, le malaise vient aussi de la répartition des places sur les listes, notamment pour le MoDem : "C'était beaucoup plus faible que ce que ce qui était prévu. Donc ça crée quand même une déception".

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