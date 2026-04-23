Les Coulisses du Grand Lyon

Eric Desbos : "Le malaise est profond pour les colistiers non-élus de Jean-Michel Aulas"

Eric Desbos, conseiller MoDem du 8e arrondissement de Lyon, est l’invité ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Eric Desbos : "Le malaise est profond pour les colistiers non-élus de Jean-Michel Aulas"

Elu sur les listes Coeur Lyonnais, Eric Desbos a été l'un des premiers à s'épancher négativement sur la campagne de Jean-Michel Aulas à Lyon.

La défaite inattendue face aux écologistes est mal passée : "Je pense que pour les gens qui n'ont pas été élus, le malaise est quand même profond parce qu'ils étaient partis avec une belle dynamique, ils y croyaient beaucoup", note l'élu du 8e.

Selon Eric Desbos, le programme de Coeur Lyonnais, "qui était assez complet", comportait des mesures que l'électorat de droite et du centre ne comprenait pas, comme la gratuité des TCL ou du périscolaire. "Des gens qui étaient dans notre camp, qui nous soutenaient, ils n'ont pas compris la gratuité, ils venaient nous interroger sur les marchés, ils disaient 'Mais comment ça se fait, c'est toujours nous qui payons, ça va être gratuit, ce n'est pas possible'".

Le centriste le reconnaît, le malaise vient aussi de la répartition des places sur les listes, notamment pour le MoDem : "C'était beaucoup plus faible que ce que ce qui était prévu. Donc ça crée quand même une déception".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

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2 commentaires
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Dupon le 23/04/2026 à 16:09
Guillaume69380 a écrit le 23/04/2026 à 15h34

Le MODEM a perdu ses 2 principales villes avec Pau et Agen (François Bayrou et Jean Dionis du Séjour). La logique voudrait que ce parti se rattache à Renaissance assez rapidement pour les échéances de 2027 et la recomposition du paysage politique en cours.

Le Modem devrait disparaître en même temps que Bayrou..
Ça ferait du bien à tout le monde.

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Guillaume69380 le 23/04/2026 à 15:34

Le MODEM a perdu ses 2 principales villes avec Pau et Agen (François Bayrou et Jean Dionis du Séjour). La logique voudrait que ce parti se rattache à Renaissance assez rapidement pour les échéances de 2027 et la recomposition du paysage politique en cours.

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Ex Précisions le 23/04/2026 à 13:12

Il va nous faire sa petite larme, les lyonnais sont bêtes on n'y peut rien...

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