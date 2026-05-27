Piscines fermées, canicule : Jean-Michel Aulas relance la bataille contre la mairie de Lyon

Coup de chaud de Jean-Michel Aulas contre l’exécutif lyonnais.

Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux, le conseiller municipal d’opposition et ancien candidat à la mairie de Lyon critique la gestion de l’épisode de chaleur par la municipalité de Grégory Doucet, estimant que la Ville privilégie "la communication" à l’action concrète.

Jean-Michel Aulas pointe notamment la question des piscines municipales, alors que plusieurs bassins lyonnais sont restés fermés le week-end dernier, selon lui "sauf une", situation qui devrait se reproduire lors du prochain week-end.

Pour Jean-Michel Aulas, les difficultés de recrutement de maîtres-nageurs ne peuvent pas justifier cette situation.

"Recruter des maîtres-nageurs au mois de mai ne s’improvise pas : cela se prépare dans un plan de mandat", estime-t-il, accusant la majorité municipale de manquer d’anticipation face aux épisodes de chaleur appelés à devenir plus fréquents.

L’élu d’opposition appelle à la mise en place d’un "véritable plan fraîcheur" à l’échelle de la ville.

Parmi ses propositions : l’ouverture anticipée des piscines, le déploiement accru de fontaines et brumisateurs, l’ouverture de lieux de fraîcheur accessibles en intérieur, une réflexion sur l’accueil du public dans les patinoires, mais aussi un travail renforcé sur la réduction des îlots de chaleur urbains.

Jean-Michel Aulas plaide également pour un maillage territorial plus équilibré, afin que ces équipements soient accessibles dans l’ensemble des arrondissements lyonnais.

Une critique de la méthode municipale

L’ancien président de l’OL accuse enfin l’exécutif lyonnais d’agir sans réelle concertation.

"À ce stade, Lyon ressemble davantage à un plan chaleur subi et à un plan de communication sans dialogue ni concertation, qu’à une véritable politique publique anticipée et coordonnée", déclare-t-il.

Cette prise de parole intervient alors que le Rhône et la Métropole de Lyon sont placés en vigilance jaune canicule, avec plusieurs dispositifs locaux déjà annoncés, notamment l’ouverture ponctuelle de salles climatisées dans certains arrondissements.