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Piscines fermées, canicule : Jean-Michel Aulas relance la bataille contre la mairie de Lyon

Piscines fermées, canicule : Jean-Michel Aulas relance la bataille contre la mairie de Lyon

Alors que Lyon fait face à un épisode de fortes chaleurs précoces, Jean-Michel Aulas critique la gestion municipale du sujet. Le conseiller municipal d’opposition accuse la majorité écologiste d’anticipation insuffisante et réclame un plan d’action plus ambitieux.

Coup de chaud de Jean-Michel Aulas contre l’exécutif lyonnais.

Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux, le conseiller municipal d’opposition et ancien candidat à la mairie de Lyon critique la gestion de l’épisode de chaleur par la municipalité de Grégory Doucet, estimant que la Ville privilégie "la communication" à l’action concrète.

Jean-Michel Aulas pointe notamment la question des piscines municipales, alors que plusieurs bassins lyonnais sont restés fermés le week-end dernier, selon lui "sauf une", situation qui devrait se reproduire lors du prochain week-end.

Pour Jean-Michel Aulas, les difficultés de recrutement de maîtres-nageurs ne peuvent pas justifier cette situation.

"Recruter des maîtres-nageurs au mois de mai ne s’improvise pas : cela se prépare dans un plan de mandat", estime-t-il, accusant la majorité municipale de manquer d’anticipation face aux épisodes de chaleur appelés à devenir plus fréquents.

L’élu d’opposition appelle à la mise en place d’un "véritable plan fraîcheur" à l’échelle de la ville.

Parmi ses propositions : l’ouverture anticipée des piscines, le déploiement accru de fontaines et brumisateurs, l’ouverture de lieux de fraîcheur accessibles en intérieur, une réflexion sur l’accueil du public dans les patinoires, mais aussi un travail renforcé sur la réduction des îlots de chaleur urbains.

Jean-Michel Aulas plaide également pour un maillage territorial plus équilibré, afin que ces équipements soient accessibles dans l’ensemble des arrondissements lyonnais.

Une critique de la méthode municipale

L’ancien président de l’OL accuse enfin l’exécutif lyonnais d’agir sans réelle concertation.

"À ce stade, Lyon ressemble davantage à un plan chaleur subi et à un plan de communication sans dialogue ni concertation, qu’à une véritable politique publique anticipée et coordonnée", déclare-t-il.

Cette prise de parole intervient alors que le Rhône et la Métropole de Lyon sont placés en vigilance jaune canicule, avec plusieurs dispositifs locaux déjà annoncés, notamment l’ouverture ponctuelle de salles climatisées dans certains arrondissements.

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Jean-Michel Aulas

canicule

45 commentaires
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Bellota le 27/05/2026 à 14:18

Et les écoles maternelles (ou les crèches, je ne sais plus) en plein air inaugurées en grande pompe par Doucet il y a peu ?
Ca dit quoi à près de 40 degrés ?
Lumineux tellement lumineux ces Khmers

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Patu le 27/05/2026 à 14:11

Qu'il la ferme , qu'il se maintienne au frais à son age !
Ça ne lui a pas suffit !
Pour qui roule-t-il ?

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Ex Précisions le 27/05/2026 à 13:57
La Poukave a écrit le 27/05/2026 à 13h48

Pas besoin de piscines... faites donc du vélo avec le vent vous aurez moins chaud !

Avec du vent chaud et en faisant un effort on aura moins chaud ?
Non dans un bon vieux diesel avec clim et c'est parfait !

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La Poukave le 27/05/2026 à 13:48

Pas besoin de piscines... faites donc du vélo avec le vent vous aurez moins chaud !

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Mykle le 27/05/2026 à 13:40

Mais oui, "ouvrir des patinoires en été" : version publique de "laisser son frigo ouvert".
On oublie que l'électrification ne supporte pas plus très bien la chaleur... Il vaut mieux déjà investir dans des solutions plus rapides et moins énergivores à mettre en place (parce que climatiser des écoles, ça réchauffera le quartier, donc les enfants auront encore plus chauds en sortant du bâtiment) comme les brises-vues, les films anti-UV, ... si les architectes daignent ne pas répondre "ça dénature mon œuvre".
Mais sur le sujet des maitres-nageurs, un représentant de la fédération française des maitres nageurs sauveteurs sur F*rance Inf*o disait que le métier était en tension : il manquait 5000 postes, soit 33% d'effectif. Le problème n'est donc pas uniquement local et montre surtout que si on veut ces postes, il va bien falloir les financer d'une façon ou d'une autre.

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Bien joué Jean-Luc le 27/05/2026 à 13:36
sipasmoi a écrit le 27/05/2026 à 12h43

Faut pas chercher d'excuses, le résultat est là! Et en 2027, tu vas encore te plaindre?

Au contraire, Lyon, félicitations à LFI pour sa belle prise :)

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simplee le 27/05/2026 à 13:31

Ah, ils l'ont réveillé pour qu'il fasse un tweet , au dodo maintenant

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FCLYON6 le 27/05/2026 à 13:31

c’est au gouvernement de sécuriser la France

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Pimmy le 27/05/2026 à 12:51
arrete jmimi a écrit le 27/05/2026 à 10h18

Ah, si j'avais été Maire j'aurai fais ça....blablabla
Pourquoi tu as pas été élu? Tout le monde critiquai doucette, et ils ont votés pour lui 🤣🤣
On comprends pourquoi on vous appelle les guignols!

Heuuuu , non élections biaisée par les islamo gauchistes dont Doudou s est servi . Il n aurai pas été dans la résistance lui , un bon collabo

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Pimmy le 27/05/2026 à 12:47
Touc a écrit le 27/05/2026 à 11h52

Selon Aulas-Palpatine, héros de la mauvaise foi, chantre de l’électorat aigri, il aurait fallu anticiper une canicule JAMAIS VUE en mai et, comble du cocasse, par une droite qui passe son temps à nier la réalité climatique, à promouvoir les voitures-radiateurs-des-villes voire à dire que le réchauffement n’existe pas. Voir dernière embardée de Pascale Praud sur CNEWS, si lunaire qu’il avait l’air bourré.
Enfin, cela ne date pas d’hier que les villes n’arrivent pas à recruter des maître-nageurs, mieux payés dans les campings que par les municipalités.
Bref, encore des paroles ultracrépidarianistes dont les auteurs ne cherchent qu’à croiser le fer avec la ville et, toujours plus, à diviser les Français en les montant les uns contre les autres.
Aulas, terreau du fascisme, peut-être même malgré lui, habitué qu’il est de faire oublier le fiasco économique de sa gestion finale de l’OL.

Vous cocher toutes vos idées dans des milliers de petits carnets comme un fou, en tout cas vous êtes un beau cadeau de psychotique serial killer

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Pimmy le 27/05/2026 à 12:44
Tsunami69 a écrit le 27/05/2026 à 12h08

Bah !il n'y a qu'à créer des bassins de 1 mètre de profondeur largement suffisants et n'importe qui peut faire le maître nageur ,

Aulas n' a rien à voir avec le fascisme et n a jamais nié le réchauffement climatique, vos diffamations sont habituelles et ne servent qu a soutenir votre incompétence

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sipasmoi le 27/05/2026 à 12:43
Pas de quoi être fier a écrit le 27/05/2026 à 11h53

Pour rappel, Doudou a été élu uniquement grâce à son alliance avec LFI (la honte...)
Et même avec ça, il n'a gagné qu'avec 3000 voix d'avance, contre un candidat de 76 ans novice en politique, dans une ville de 500 000 habitants :)

Faut pas chercher d'excuses, le résultat est là! Et en 2027, tu vas encore te plaindre?

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allez, on se réveille le 27/05/2026 à 12:42
Comique a écrit le 27/05/2026 à 12h18

J'espère que cet été ils vont investir sur de la sécurité privée pour sécuriser les piscines et permettre aux familles (et aux femmes) d'être tranquille.
Mais j'ai des doutes.

Avant de sécurisé les piscines, il faudrait déjà sécurisé la France 😉

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Pimmy le 27/05/2026 à 12:41

Doudou peut toujours recycler les troudu de la jeune garde pour les piscines...

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Zemmour t 'es nul ! le 27/05/2026 à 12:40
lyon avec zemmour vite a écrit le 27/05/2026 à 10h01

Qu'on privatise les piscines une bonne fois pour toutes au lieu de privatiser des infrastructures comme les autoroutes. Tout le monde sera gagnant avec cela, on aura pas des horaires digne de la poste et de l'investissement dans les services

Une piscine c 'est jamais rentable , c'est pour cela qu'elles ne sont pas privatisées .

Aux privés les bénéfices, au public , les dettes . C 'est la base .

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Indicateur idéologique le 27/05/2026 à 12:38
Touc a écrit le 27/05/2026 à 11h52

Selon Aulas-Palpatine, héros de la mauvaise foi, chantre de l’électorat aigri, il aurait fallu anticiper une canicule JAMAIS VUE en mai et, comble du cocasse, par une droite qui passe son temps à nier la réalité climatique, à promouvoir les voitures-radiateurs-des-villes voire à dire que le réchauffement n’existe pas. Voir dernière embardée de Pascale Praud sur CNEWS, si lunaire qu’il avait l’air bourré.
Enfin, cela ne date pas d’hier que les villes n’arrivent pas à recruter des maître-nageurs, mieux payés dans les campings que par les municipalités.
Bref, encore des paroles ultracrépidarianistes dont les auteurs ne cherchent qu’à croiser le fer avec la ville et, toujours plus, à diviser les Français en les montant les uns contre les autres.
Aulas, terreau du fascisme, peut-être même malgré lui, habitué qu’il est de faire oublier le fiasco économique de sa gestion finale de l’OL.

Aulas, terreau du fascisme ???? C'est quoi cette blague ? C'est pour coller à vos autres arguments tous plus ridicules que grotesques ? Un membre de la secte verte qui s'exprime pour être aussi pitoyable ?

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le tout c 'est de savoir surveiller ces arrières le 27/05/2026 à 12:36
Climatiser les écoles a écrit le 27/05/2026 à 10h35

Par idéologie, les écolos refusent toujours et encore de climatiser les écoles.

Je donne une astuce aux parents responsables : les écoles privées de Lyon sont presque toutes climatisées !

pas son derrière . Quel mauvais esprit !

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des alliances de la honte pareille , j 'en redemande ! le 27/05/2026 à 12:33
Anti verts a écrit le 27/05/2026 à 11h18

Élu certes mais pas largement.....et grave à LFI et son alliance de la honte. Sinon il passait jamais.
Heureusement la métropole a viré a droite consignant Doucet au rôle de figurant....

je parie que Doucet va appeler à voter Mélenchon .

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La campagne est terminée ! le 27/05/2026 à 12:29

Aulas est dans son rôle. Les écolos sectaires veulent faire croire qu'ils font tout très bien alors qu'ils ne font strictement rien si ce n'est traité les autres de complotistes ou de fascistes au nom de la planète.
La vague de chaleur donne un prétexte parfait pour que les écolos nous prodiguent des leçons de morales.

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non , a pu de pétrole à des prix abordables le 27/05/2026 à 12:29
KAKOU69 a écrit le 27/05/2026 à 11h24

Ils ont commencé à creuser le tunnel ...!!

mais a encore des centrales nucléaires , en Ukraine ou à Oman , par exemple , que des endroits paisibles .

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C est bien le 27/05/2026 à 12:27
Jean-Michel Pénible a écrit le 27/05/2026 à 11h35

Jean Michel Aulas les Lyonnais n'en veulent pas..
C'est le genre de type qui voyant la porte entrouverte rentre chez toi et se pose dans ton salon sans y être invité. Aussitôt "installé" il met les pieds sur table basse et te demande de lui faire un café. Tu le vires gentiment en lui montrant la porte. Une fois dehors, il revient et se met a gratter a ta fenêtre pour tenter de re-rentrer, en expliquant aux passants que tu as une mauvaise gestion de ton salon..

Merci pour votre propos et votre ressenti.
Mais le sujet principal tourne quand meme plus autour de la fermeture des piscines pendant la canicule ...et là vous évitez soigneusement le sujet.
Economisez les contres feu en periode de canicule!...bref apprenez à devenir utile.

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Comique le 27/05/2026 à 12:18

J'espère que cet été ils vont investir sur de la sécurité privée pour sécuriser les piscines et permettre aux familles (et aux femmes) d'être tranquille.
Mais j'ai des doutes.

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Tsunami69 le 27/05/2026 à 12:08
Touc a écrit le 27/05/2026 à 11h52

Selon Aulas-Palpatine, héros de la mauvaise foi, chantre de l’électorat aigri, il aurait fallu anticiper une canicule JAMAIS VUE en mai et, comble du cocasse, par une droite qui passe son temps à nier la réalité climatique, à promouvoir les voitures-radiateurs-des-villes voire à dire que le réchauffement n’existe pas. Voir dernière embardée de Pascale Praud sur CNEWS, si lunaire qu’il avait l’air bourré.
Enfin, cela ne date pas d’hier que les villes n’arrivent pas à recruter des maître-nageurs, mieux payés dans les campings que par les municipalités.
Bref, encore des paroles ultracrépidarianistes dont les auteurs ne cherchent qu’à croiser le fer avec la ville et, toujours plus, à diviser les Français en les montant les uns contre les autres.
Aulas, terreau du fascisme, peut-être même malgré lui, habitué qu’il est de faire oublier le fiasco économique de sa gestion finale de l’OL.

Bah !il n'y a qu'à créer des bassins de 1 mètre de profondeur largement suffisants et n'importe qui peut faire le maître nageur ,

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House of cards le 27/05/2026 à 12:05

Le problème c'est que si Doucet veut ouvrir les piscine ou faire des choses, il doit négocier ça avec LFI vu que c'est grace à eux qu'il s'est fait réélire. Donc c'est pas aussi simple qu'Aulas le pense.

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Pas de quoi être fier le 27/05/2026 à 11:53
arrete jmimi a écrit le 27/05/2026 à 10h18

Ah, si j'avais été Maire j'aurai fais ça....blablabla
Pourquoi tu as pas été élu? Tout le monde critiquai doucette, et ils ont votés pour lui 🤣🤣
On comprends pourquoi on vous appelle les guignols!

Pour rappel, Doudou a été élu uniquement grâce à son alliance avec LFI (la honte...)
Et même avec ça, il n'a gagné qu'avec 3000 voix d'avance, contre un candidat de 76 ans novice en politique, dans une ville de 500 000 habitants :)

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Touc le 27/05/2026 à 11:52

Selon Aulas-Palpatine, héros de la mauvaise foi, chantre de l’électorat aigri, il aurait fallu anticiper une canicule JAMAIS VUE en mai et, comble du cocasse, par une droite qui passe son temps à nier la réalité climatique, à promouvoir les voitures-radiateurs-des-villes voire à dire que le réchauffement n’existe pas. Voir dernière embardée de Pascale Praud sur CNEWS, si lunaire qu’il avait l’air bourré.
Enfin, cela ne date pas d’hier que les villes n’arrivent pas à recruter des maître-nageurs, mieux payés dans les campings que par les municipalités.
Bref, encore des paroles ultracrépidarianistes dont les auteurs ne cherchent qu’à croiser le fer avec la ville et, toujours plus, à diviser les Français en les montant les uns contre les autres.
Aulas, terreau du fascisme, peut-être même malgré lui, habitué qu’il est de faire oublier le fiasco économique de sa gestion finale de l’OL.

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ma le 27/05/2026 à 11:36
Lyonnaisedu6 a écrit le 27/05/2026 à 10h56

Et où t'étais Papy pendant les municipales ? Pourquoi t'as rien proposé à cet égard ?
C'est toujours facile de critiquer après coup !
Marre de ces vieux qui s'accrochent, oh les gars vous avez fait votre temps, allez donc vous reposer (ça nous fera des vacances, nous qui bossons encore un bon bout de temps)

Enfin bosser n'est peut être pas le bon verbe avec 32 heures semaine.....

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Jean-Michel Pénible le 27/05/2026 à 11:35

Jean Michel Aulas les Lyonnais n'en veulent pas..
C'est le genre de type qui voyant la porte entrouverte rentre chez toi et se pose dans ton salon sans y être invité. Aussitôt "installé" il met les pieds sur table basse et te demande de lui faire un café. Tu le vires gentiment en lui montrant la porte. Une fois dehors, il revient et se met a gratter a ta fenêtre pour tenter de re-rentrer, en expliquant aux passants que tu as une mauvaise gestion de ton salon..

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Briber le 27/05/2026 à 11:29

A quand des brumisateurs accrochés aux branches des platanes en haut des quais du Rhone et de la Saône ???? Ce serait génial

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Stakhanoviste le 27/05/2026 à 11:25

On loupe gros avec son plan de reeouvrir toutes les fontaines.

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KAKOU69 le 27/05/2026 à 11:24

Ils ont commencé à creuser le tunnel ...!!

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C est vrai le 27/05/2026 à 11:23
Solidarité 69 a écrit le 27/05/2026 à 09h46

Allez Jean Mimi arrête !
Certes Doucet est nul, mais il t'a battu.
Ton plan piscine c'est du miel pour toutes les racailles.

et en plus Jeanmimi tu refuses de parler du "Bois de la Part Dieu" ce succes qui fait chuter
la temperature de 10° dans un rayon.... d'un metre autour .
Une vraie fable ecolo .(un mensonge en Francais dans le texte)

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Anti verts le 27/05/2026 à 11:18
arrete jmimi a écrit le 27/05/2026 à 10h18

Ah, si j'avais été Maire j'aurai fais ça....blablabla
Pourquoi tu as pas été élu? Tout le monde critiquai doucette, et ils ont votés pour lui 🤣🤣
On comprends pourquoi on vous appelle les guignols!

Élu certes mais pas largement.....et grave à LFI et son alliance de la honte. Sinon il passait jamais.
Heureusement la métropole a viré a droite consignant Doucet au rôle de figurant....

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LFI 69 le 27/05/2026 à 11:00

Il faut recruter les OQTF comme maitre nageur

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FYAD le 27/05/2026 à 10:58
saco697 a écrit le 27/05/2026 à 10h10

le maire et les pseudos écolos préfèrent ouvrir et chauffer la piscine en hiver pour les bobos … mais en été les classes populaires qui veulent se rafraîchir ça ne concerne pas les bobo embourgeoisés pseudos écolos des VERTS … toujours très anti sociaux dans la lignée de leur ZFE inutile car Lyon toujours championne en matière de pollution malgré la politique anti sociale des bobos capricieux des Verts

Casos , il n'y a pas à Lyon intra muraux une piscine municipale digne de ce nom pour faire de la natation ... entre les infrastructures qui se casse la figure , les prix et les casos de l'été dur d'avoir une activité sportive dans la capitale des gones

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Lyonnaisedu6 le 27/05/2026 à 10:56

Et où t'étais Papy pendant les municipales ? Pourquoi t'as rien proposé à cet égard ?
C'est toujours facile de critiquer après coup !
Marre de ces vieux qui s'accrochent, oh les gars vous avez fait votre temps, allez donc vous reposer (ça nous fera des vacances, nous qui bossons encore un bon bout de temps)

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th lyon le 27/05/2026 à 10:48

et les escalateurs toujours en panne et pourtant il avait qu'el remettrai en marche

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Climatiser les écoles le 27/05/2026 à 10:35

Par idéologie, les écolos refusent toujours et encore de climatiser les écoles.

Je donne une astuce aux parents responsables : les écoles privées de Lyon sont presque toutes climatisées !

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arrete jmimi le 27/05/2026 à 10:18

Ah, si j'avais été Maire j'aurai fais ça....blablabla
Pourquoi tu as pas été élu? Tout le monde critiquai doucette, et ils ont votés pour lui 🤣🤣
On comprends pourquoi on vous appelle les guignols!

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saco697 le 27/05/2026 à 10:10

le maire et les pseudos écolos préfèrent ouvrir et chauffer la piscine en hiver pour les bobos … mais en été les classes populaires qui veulent se rafraîchir ça ne concerne pas les bobo embourgeoisés pseudos écolos des VERTS … toujours très anti sociaux dans la lignée de leur ZFE inutile car Lyon toujours championne en matière de pollution malgré la politique anti sociale des bobos capricieux des Verts

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lyon avec zemmour vite le 27/05/2026 à 10:01

Qu'on privatise les piscines une bonne fois pour toutes au lieu de privatiser des infrastructures comme les autoroutes. Tout le monde sera gagnant avec cela, on aura pas des horaires digne de la poste et de l'investissement dans les services

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Solidarité 69 le 27/05/2026 à 09:46

Allez Jean Mimi arrête !
Certes Doucet est nul, mais il t'a battu.
Ton plan piscine c'est du miel pour toutes les racailles.

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FYAD le 27/05/2026 à 09:36

Gestion calamiteuse des centres nautiques avec une augmentation de 17.8 % de l'entrée en 2025

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Chris6969699 le 27/05/2026 à 09:31

C'est surtout pendant la campagne électorale qu'il devait mener sa bataille en acceptant de débattre...

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Romulus le 27/05/2026 à 09:25

Surtout qu’il reste au frais papi

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strogoff le 27/05/2026 à 09:06

il va falloir des maitres-nageurs dans les patinoires !

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Germaine le 27/05/2026 à 09:06

On peut lui trouver une chambre climatisée en HEPAD !

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