"Chemins impraticables" : un Lyonnais handicapé attaque la Ville, échange tendu avec une élue écologiste

Se rendre sur la tombe d’un proche "ne devrait jamais devenir un parcours d’obstacles." C’est le message porté depuis plusieurs jours par Mehdi Belbachir, Lyonnais engagé sur les questions de handicap et d’accessibilité, après la publication d’une vidéo tournée au nouveau cimetière de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon.
Dans cette séquence diffusée le 13 mai sur Facebook, il montre les difficultés rencontrées pour accéder à la tombe de son père, inhumé depuis 2021. Le militant évoque des "chemins impraticables," des "sols dangereux" et "l’absence d’aménagements réellement adaptés" pour les personnes à mobilité réduite.
Mehdi Belbachir affirme que "l’accessibilité ne devrait jamais être un privilège" mais "un droit." Il estime qu’"en 2026, il est temps d’arrêter de fermer les yeux sur ces situations” et rappelle que “chaque espace public devrait être pensé pour tous."
L’ancien colistier de la candidate Cœur lyonnais à la mairie du 8e explique également vouloir dépasser son seul cas personnel. "Cette démarche […] vise à porter la voix de nombreuses personnes confrontées aux mêmes difficultés," écrit-il dans un message adressé à notre rédaction. Selon lui,"l’accessibilité passe encore après le reste."
Au cœur des critiques formulées par Mehdi Belbachir : l’état des allées du cimetière, jugées difficilement praticables en fauteuil roulant électrique. Il reconnaît qu’"une opération de tonte a été réalisée," mais estime que cela "ne règle pas les véritables difficultés rencontrées au quotidien par les personnes en situation de handicap, les seniors, les familles ou toutes les personnes à mobilité réduite."
"Garder ces lieux le plus végétalisés possible"
L’affaire a pris une tournure plus politique après un échange public sur LinkedIn avec Audrey Hénocque, 1er adjointe au maire de Lyon. Quelques semaines plus tôt, l’élue écologiste avait publié un message dénonçant "les cabinets médicaux et autres établissements recevant du public qui continuent d’être inaccessibles aux personnes à mobilité réduite."
Mehdi Belbachir lui avait alors répondu frontalement : "Ce 'coup de gueule' sonne malheureusement comme un exercice de communication de plus." Il reproche notamment à la municipalité de ne pas regarder “l’état réel des équipements dont la Ville de Lyon a elle-même la responsabilité”.
L’adjointe au maire lui avait répondu que "depuis 2020, la Ville de Lyon […] a commencé à améliorer l’accessibilité des cimetières dont celui de la Guillotière, tout en veillant à ne pas trop imperméabiliser les sols et garder ces lieux le plus végétalisés possible." Audrey Hénocque ajoutait également qu’“un cheminement meuble n’est pas aussi rédhibitoire que la présence de marches”.
Une réponse vivement contestée par Mehdi Belbachir, qui y voit "le fossé immense entre la communication institutionnelle et la réalité vécue sur le terrain."
Le Lyonnais a aussi renouvelé publiquement son invitation à Audrey Hénocque et à Laurent Bosetti, adjoint aux mobilités et cadre de vie, afin qu’ils viennent constater "concrètement ce que vivent les citoyens concernés au quotidien."
"L’accessibilité ne se décrète pas dans un communiqué. Elle se vérifie sur le terrain," conclut-il.
Visiblement, Mme Hénocque n'a rien appris du premier mandat. Elle nous prend toujours ouvertement pour des imbéciles et pense qu'on peut nous lessiver le cerveau en nous bourrant le crâne pour dissimuler la réalité concrète. Peut-être que ça marche comme ça dans leurs cercles étriqués. Demain, elle nous assénera que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Bref, toujours le même mépris pour les femmes, les hommes, habitants, citoyens, électeurs, contribuables...Signaler Répondre
Pour peu qu'on ne soit ni un béni oui-oui prêt pour Raël ni un admirateur des régimes dictatoriaux, cela n'inspire évidemment que la colère, qu'on soit de gauche ou de droite. Je ne suis pas du même bord politique que ce monsieur mais il y a un truc qui s'appelle l'honnêteté intellectuelle. Et aussi la démocratie, donc l'égalité. Le respect...
En "ville" je comprends, mais il ne faut pas qu'il aille habiter à la campagne les cimetières sont très souvent brut de terre ou avec du gros gravier...Signaler Répondre
Bravo Monsieur, la Ville de Lyon ne respecte pas les handicapés, les personnes âgées, les piétons, Ce matin je me suis rendue au cimetière entrée Bd des tchécoslovaques…surprise avec une équipe de nettoyage ! Je ne pourrai pas retourner voir le résultat demain. Par contre pratiquement impossible de me rendre sur la tombe familiale l’allée est envahie d’herbes hautes au risque de tomber. Les ecolos ne connaissent rien en plus au jardinage. En plus nous payons pour l’emplacement. Je suis écœurée de ce MaireSignaler Répondre
enfin une personne a réussi a se faire entendre .Signaler Répondre
j'avais une video et voulais l'envoyer aux media pour faire montrer l'Etat du L'ancien cimetière.
bravo a Medhi, avoir réussi a se faire entendre.
je ne me suis jamais rendu dans le nouveau cimetière ,mais dans l'ancien ,une grande partie de ma famille y repose .mais ils y repose pas dans la dignité .
l'état des tombes et du cimetière en general est un taudis.
des tombes a l'abandon, les allées sont sont de dépotoirs.
il faudrait crée une association pour qu'il y est un entretien des tombes, pour les familles qui peut pas les entretenir.
les redresser, oui bon nombre de tombe son sur le point de s'enfoncer dans le sol.
ALORS SVP LA MAIRIE RESPECTER NOS DEFINS
Madame Hénocque est à l'image des bobos collés au Maire, elle plane, mes parents sont au cimetière nouveau de la guill et les chemins sont impraticables pour une chaise roulante c(est exactSignaler Répondre
Visiblement ce Monsieur n'y connait rien .Signaler Répondre
C'estAudrey Hénocque et Laurent Bosetti, les sachants specialistes qui savent ..eux : d ailleurs ils sont payés pour cela .
J'ai eu l'occasion de me rendre au cimetière de la Guillotière lors d'un enterrement. Son entretien ou son absence d'entretien est tout simplement une honte.Signaler Répondre
Je pensais que l'on pouvait se mettre d'accord sur le respect que l'on doit à nos défunts, hors clivages partisans.
J'ai la chance d'avoir encore toute ma mobilité et j'ai failli tomber plusieurs fois. Le cimetière est une sorte de terrain vague. Je n'imagine même pas une personne handicapée avec un fauteuil.
Bah déjà, ce sont les PMR qui constatent et réclament moins d'entraves à leur mobilité et davantage d'inclusivité.Signaler Répondre
Bah déjà, ce n'est pas opposer les uns aux autres que de vouloir moins d'entraves, vos impressions sont biaisées, biaisées par quoi MDR ? MDR....
Se rendre sur la tombe d’un proche "ne devrait jamais devenir un parcours d’obstacles."Signaler Répondre
"Ce 'coup de gueule' sonne malheureusement comme un exercice de communication de plus."
"fossé immense entre la communication institutionnelle et la réalité vécue sur le terrain."
"L’accessibilité ne se décrète pas dans un communiqué."
2020-2026 : 6 ans de mépris des personnes à mobilité réduite !
J’ai conscience des enjeux écologiques depuis mon adolescence dans les années 80, pour l’humanité, la faune et la flore. Pas pour le culte hallucinatoire d’une minorité toute puissante ! Ouvrez les yeux : ces gens nous plongent en plein roman orwellien, prêts à nier la réalité par leurs autoritarisme et leurs mots. Madame Hénocque pourrait affirmer sans sourciller que "la glace est bouillante et le magma est glacial".
Honte aux partis qui se sont alliés à ces imposteurs ! Ils sont dangereux pour la démocratie. Et même pour l’écologie !
Bah déjà, qui dit que les gens veulent être "inclusifs" ?Signaler Répondre
On a plutôt l'impression que chacun défend sa condition à lui en l'opposant aux autres.
Et puis le gars arrive quand même à "faire parler" les morts.. mais sans réaliser qu'en poussant son raisonnement, il prend le contre-pied de son parti.
Ne serait que pour que chaque rue ou voie dispose d'un trottoir praticable par les gens en fauteuil, ce serait à l'automobiliste de se faire plus petit. Accessoirement, fauteuil ou landau/poussette, même problème, et pas nouveau.
Mais.. menu pathos XL avec supplément.. le handicap, et le deuil/recueillement.. respect quoi.
Si les verts le prennent au mot, "Vous avez raison, les travaux commencent la semaine prochaine."
Dans ce cas, pourquoi la place PMR du carrefour suivant (rue Richerand- rue St Antoine) existe-t-elle encore ?Signaler Répondre
Et oui, si on veut garder un peu de Nature en ville il faut accepter d'avoir de l'herbe sur les chemins, de la boue en hiver et parfois des cailloux.Signaler Répondre
Et il faut admettre aussi que cela peut limiter certains déplacements.
On ne peut pas contenter tout le monde.
Je vais régulièrement entretenir les 3 tombes familiales au cimetière de la Guillotière (dit nouveau) et je m’exprime souvent sur l’état de ce cimetière : très dégradé, mal entretenu, et surtout sans eau aux fontaines depuis 3/4 ansSignaler Répondre
Des citernes plus ou moins (plutôt moins) remplies qui laissent couler un filet d’eau et pas d’arrosoirs disponibles
Il faut ensuite trimballer son eau jusqu’aux tombes
C’est un cauchemar
Mais comme je conclus toujours : les morts ne votent pas
En revanche, tout cet espace qui fait baver Doucet qui aimerait tellement faire main basse sur ces m2 de logements sociaux potentiels
Désolée pour les PMR et tous les autres : il ne se passera rien tant que les Khmers verts seront aux manettes
"Des améliorations ont été faites " ?? C'est le militant méprisant ou d'adepte aveugle qui raconte cela ?Signaler Répondre
On vous rapelle les errements des ecolos et ca peut mener a la guerre , vous n avez pas peur du ridiculeSignaler Répondre
C est bien l expert en comm avec sa méthode d inversion accusatoire depeché par certains pour étouffer les critiquesSignaler Répondre
de l argent que pour les deux roues et une fois qu’on leur a construit des pistes cyclables ils bousculent les piétons sur les trottoirs c est ça les capricieux bobos pseudos écolos des VERTS … comme la police ne leur dit rien il ne reste qu une chose à faire semer des clous sur les trottoirs…Signaler Répondre
Sophisme dangereux : avec votre ethos de pensée, on fait des guerres pour trois fois rien. Calmez-vous.Signaler Répondre
Pour être inclusif il faut s'adapter aux problèmes de mobilités et non l'inverse, c'est quoi ce point de vue qui est l'inverse ? Mépris pour les PMR ? Mauvaise foi comme celle des militants écolos Hénocque et Bosetti ? Cela rejoint le point de vue de Mehdi Belbachir....Signaler Répondre
Les cimetières ecolos sont organisés pour être visité uniquement en vélo. on vous l à dit et répété uniquement en vélo. transformez votre fauteuil roulant en vélo et haut ira bien . et en plus vous sauverez le monde . c est pas beau ça !Signaler Répondre
il est vrai que le point d'eau est un problème, je le redis encore quand les poules auront des castagnettes ça marchera.Signaler Répondre
Au regard de la "communication " des écologistes sur Lyon et la métropole depuis 6 ans , votre leçon de hauteur est cocasse et gonfléeSignaler Répondre
Ajoutez-y l'impossibilité d'accéder à certaines stations de métro, de monter dans certains bus, d'aller dans certains magasins car il y a une marche ou pire un escalier de 2 ou 3 marches pour y entrer (pas facile en fauteuil roulant ou avec des béquilles), la liste n'est pas exhaustive.Signaler Répondre
Se déplacer est un parcours du combattant pour les PMR et arriver sur son lieu de destination sans casse ni fatigue relève souvent du miracle.
Aux intersections, c’est la loi. Renseignez-vous, ainsi que les autres, dans ce vaste concours de mauvaise foi, de sophismes, de précipitation cognitive ou de simple bêtise que constitue ce quart-lieu.Signaler Répondre
Cela vaut pour M. Belbachir, trop « heureux » de rendre public quelque chose de profondément intime — le deuil d’un proche — pour faire de la politique passive agressive. D’ailleurs, je pense que le problème n’est pas nouveau, en 2026 ; cette remontée semble donc surtout s’inscrire dans le contexte d’une volonté de théâtraliser les relations conflictuelles entre ville et métropole. Cela ne fait pas honneur à la cause défendue.
Aussi, parce que la communication politique et l’art de persuader ne sont pas donnés à tout le monde, je vais donner un conseil rhétorique à la droite lyonnaise — connue pour être la plus bête du monde — pour cesser de faire de la politique une arène : la bienséance aurait évidemment été de constater que des améliorations ont été faites — seuls de puissants biais cognitifs empêchent de les voir —, mais que certains points restent sensibles pour les personnes à mobilité réduite. Parce que, oui, quand on agresse, on récolte de l’agressivité. Mais, paraît-il, cela fait vivre les aigris. Dommage, car c’est la seule manière d’engager un dialogue, et non un duel. Et dire que « Cœur lyonnais » a pensé son temps à parler de la communication des verts…
je suis écologiste, donc j'ai raison,Signaler Répondre
et si en plus je fais du vélo...
alors là, je suis le roi du monde !!!
circulez ya rien à voir...
Même à pied on est souvent à la peine pour circuler dans nos rue. Les trottoirs trop étroit, les personnes qui se déplacent en groupes et bloque la circulation normale des piétons. La priorité devrait d’abord concernée l’aisance de la circulation des piétons dans l’espace urbain et surtout dans le monde des vivants.Signaler Répondre
Toujours aucune décence ces escrolosSignaler Répondre
L'ancienne métropole n'aimait pas les handicapés, au point de supprimer des places de stationnement PMR pour en faire des emplacements pour les vélos (angle Lafayette-Richerand Lyon 3).Signaler Répondre
question de point de vue, c'est le fauteuil qui n'est pas adapté au terrain.Signaler Répondre
Totalement de votre avis. Merci.Signaler Répondre
Ajoutez à cela le cimetière sans eau courante depuis 2/3 ans au prétexte que l'on "étudie" le changement de canalisations pour cause de fuites (sic!) .
Il est vrai que LES MORTS NE VOTENT PAS.