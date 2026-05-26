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Lyon : encore une chute spectaculaire en trottinette dans la dangereuse montée du Chemin Neuf

Lyon : encore une chute spectaculaire en trottinette dans la dangereuse montée du Chemin Neuf
Lyon : encore une chute spectaculaire en trottinette dans la dangereuse montée du Chemin Neuf

Encore un accident dans la très pentue montée du Chemin Neuf, dans le Vieux-Lyon.

En fin d’après-midi ce lundi, deux adolescents circulant sur une trottinette électrique en libre-service ont été blessés après une chute survenue au bas de cette descente du 5e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, les deux mineurs âgés de 16 et 17 ans se trouvaient ensemble sur le même engin au moment de l’accident. Une pratique interdite par la réglementation concernant les trottinettes électriques.

Les victimes ont été secourues puis transportées à l’hôpital. Leurs blessures ne seraient finalement pas graves et les deux jeunes auraient pu quitter l’établissement hospitalier par la suite.

D’après leurs déclarations aux policiers, la trottinette aurait rencontré un problème de freinage, précise le Progrès, ne leur permettant pas de ralentir correctement dans cette descente particulièrement dangereuse.

Une succession d’accidents

Depuis plusieurs semaines, la montée du Chemin Neuf est régulièrement le théâtre d’accidents impliquant des trottinettes ou des vélos. Les riverains et commerçants du secteur évoquent des scènes fréquentes de chutes, parfois spectaculaires.

Fin avril, une adolescente de 14 ans avait notamment été grièvement blessée après avoir percuté un mur en bas de la pente. La jeune victime avait été plongée dans le coma durant plusieurs jours.

Face à la répétition des accidents, la Métropole de Lyon a engagé plusieurs mesures de sécurisation. Une signalétique d’avertissement a déjà été installée afin d’alerter les usagers sur la dangerosité de la descente. Des aménagements supplémentaires, comme des bandes rugueuses ou encore une glissière de sécurité, doivent également être déployés prochainement.

De son côté, la Ville de Lyon indique poursuivre les opérations de contrôle menées par la police municipale dans le secteur.

35 commentaires
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bassta le 26/05/2026 à 17:59
paye ! a écrit le 26/05/2026 à 17h39

Il faudrait installer un péage en plein milieu pour les faire ralentir

des chicanes avec des poteaux,ça calmerait tout le monde ! difficile le slalom à deux sur l'engin.

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Soleil vert le 26/05/2026 à 17:47

L'idéologie avant la réalité, avant le vivant.

Imposée à coups de "contraintes dures" par l'élite salvatrice. Les plus faibles doivent disparaître pour l'avènement d'une humanité supérieure. L'élite y travaille par sa descendance exponentielle (qui par magie ne contribue pas à la surpopulation planétaire) et par le tri sélectif des citoyens.

L'humanité au service de l'écologie et non l'inverse. L'autoritarisme, l'injustice et la souffrance pour la bonne cause. Jouissif !

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KAKOU69 le 26/05/2026 à 17:43

Vite vite une réunion de bras casés d'écolo ...!!

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Dupon le 26/05/2026 à 17:39
je suis glisser a écrit le 26/05/2026 à 16h35

se matin j’ai glissé prêt de chez moi dommage que Lyonmag ne fait pas un article sur mon cas lorsque je lis se type d’article sa me fait penser que nous sommes dans un pays où la pauvreté touche 10 millions d’habitants qui vivent avec moins de 900 euros par mois un français sur 5 et mal logé mais les médias nous bombarde par des informations inutile

Et l'illettrisme touche pas mal de monde, manifestement...

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paye ! le 26/05/2026 à 17:39

Il faudrait installer un péage en plein milieu pour les faire ralentir

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GLOUGLOU 1er le 26/05/2026 à 17:30

Préparez les mouillettes le prochain coup sera la bon !

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escape lane! le 26/05/2026 à 17:30
lyyyyyooonnnn a écrit le 26/05/2026 à 17h22

Bientôt un bac à gravier sera installé comme pour les poids-lourds 🤣🤣

comme sur les autoroutes

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lyyyyyooonnnn le 26/05/2026 à 17:22

Bientôt un bac à gravier sera installé comme pour les poids-lourds 🤣🤣

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A fond !! le 26/05/2026 à 17:03
Alcofribas Nasier a écrit le 26/05/2026 à 16h17

Cette comparaison est dénuée de sens.
Pour qu'elle soit valide, il conviendrait qu'elle soit pondérée par les distances parcourues.
On ne doit donc comparer que les nombres moyens d'accidents ou de morts au kilomètre.
Si, matériellement, il était possible de disposer de statistiques solides et non d'évaluations fumeuses, il est évident qu'elles démontreraient combien ces trottinettes sont significativement plus dangereuses.

En trottinette électrique je parcours beaucoup moins de kilomètres qu'en voiture en une heure, votre réflexion est elle aussi sans queue ni tête.

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A titre perso le 26/05/2026 à 17:00

...meme pas mal !
La comprenette doit rentrer ...essaye encore.

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On en veut encore le 26/05/2026 à 16:59
ok mais a écrit le 26/05/2026 à 15h42

soyons cohérents

nombre d'ACCIDENTS graves de trottinettes par an 1800
nombre de MORTS en voiture par an 3500.

Remarquable
En appliquant une bonne vieille regle de 3 on en deduit qu il y a 2 fois plus d'automobles que de trotinettes ?
:-) Merci pour ce moment.

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le GaGa le 26/05/2026 à 16:59
Sainteange a écrit le 26/05/2026 à 16h46

Scène vue samedi matin dans la descente du Chemin Neuf, deux policiers municipaux à moto dépassant une trottinette avec deux personnes dessus, aucune réaction…

Effectivement jamais de réactions ou d’interventions !!! Par conte si vous êtes en voiture et que vous avez une loupiote qui ne marche pas, attention Gare….

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C est de l ecologie de base le 26/05/2026 à 16:56

La nature doit sélectionner .

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Sainteange le 26/05/2026 à 16:46

Scène vue samedi matin dans la descente du Chemin Neuf, deux policiers municipaux à moto dépassant une trottinette avec deux personnes dessus, aucune réaction…

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simplementcitoyen le 26/05/2026 à 16:41

Ils doivent attendre un mort.

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irresponaable réelu !!!!!!! le 26/05/2026 à 16:40
Dupon a écrit le 26/05/2026 à 15h30

Il faut supprimer les trottinettes en location

Comme à Paris !

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irresponaable réelu ! le 26/05/2026 à 16:39
Au moyen âge il y a eu a écrit le 26/05/2026 à 16h12

des procès d 'animaux .

Là , il nous propose un procès de trotinettes . Ben , ma fois !

"deux adolescents circulant sur une trottinette électrique en libre-service" A Paris, ces trott. ont été supprimées après une votation citoyenne. A Lyon, on attend encore !

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pas bon la chaleur le 26/05/2026 à 16:38
ok mais a écrit le 26/05/2026 à 15h42

soyons cohérents

nombre d'ACCIDENTS graves de trottinettes par an 1800
nombre de MORTS en voiture par an 3500.

Visiblement, toi tu es pas très cohérent 🤔 Combien de conducteurs de trottinettes? Combien de conducteurs de véhicules automobiles?

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Honnête le 26/05/2026 à 16:38
ok mais a écrit le 26/05/2026 à 15h42

soyons cohérents

nombre d'ACCIDENTS graves de trottinettes par an 1800
nombre de MORTS en voiture par an 3500.

Si vous étiez honnête, vous compareriez la part d'accidents selon le nombre d'utilisateurs ou de km parcourus... Mais quand on est aveuglé par sa haine de la voiture largement relayée par les médias de gauche (pléonasme), on ne peut pas avoir une vision lucide de la réalité.

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je suis glisser le 26/05/2026 à 16:35

se matin j’ai glissé prêt de chez moi dommage que Lyonmag ne fait pas un article sur mon cas lorsque je lis se type d’article sa me fait penser que nous sommes dans un pays où la pauvreté touche 10 millions d’habitants qui vivent avec moins de 900 euros par mois un français sur 5 et mal logé mais les médias nous bombarde par des informations inutile

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surtout debaptiser le le 26/05/2026 à 16:30
Dupon a écrit le 26/05/2026 à 15h30

Il faut supprimer les trottinettes en location

chemin neuf pour le renommer chemin veuf

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spectacle gratuit le 26/05/2026 à 16:28

En tant que piéton et subissant les trottinettes tout les jours, j''aurai kiffé voir ça!

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Effectivement le 26/05/2026 à 16:20

Le port du casque doit être obligatoire.
Les frais médicaux dus aux accidents de trotinettes dont les usagers ne respectent pas la réglementation doivent être a la charge de ces derniers.
Les contrôles et les sanctions doivent être très nombreux et non sporadiques. (Circulation sur les trottoirs, plus d'une personne sur la trotinette, respecter de la limitation de la vitesse, non respect du code de la route)

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Alcofribas Nasier le 26/05/2026 à 16:17
ok mais a écrit le 26/05/2026 à 15h42

soyons cohérents

nombre d'ACCIDENTS graves de trottinettes par an 1800
nombre de MORTS en voiture par an 3500.

Cette comparaison est dénuée de sens.
Pour qu'elle soit valide, il conviendrait qu'elle soit pondérée par les distances parcourues.
On ne doit donc comparer que les nombres moyens d'accidents ou de morts au kilomètre.
Si, matériellement, il était possible de disposer de statistiques solides et non d'évaluations fumeuses, il est évident qu'elles démontreraient combien ces trottinettes sont significativement plus dangereuses.

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Au moyen âge il y a eu le 26/05/2026 à 16:12
Wallah-- a écrit le 26/05/2026 à 15h37

A quand le Nuremberg de l'escrologie, ils doivent répondre de leurs crime.

des procès d 'animaux .

Là , il nous propose un procès de trotinettes . Ben , ma fois !

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Hildegonde le 26/05/2026 à 16:11

A deux sur une trottinette ( ils le font tous !) il n'est pas étonnant qu'il y ait u n problème de freinage dans une rue aussi pentue .
Attendre qu'il y ait un mort pour verbaliser est criminel .

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moi le 26/05/2026 à 16:07

16 et 17 ans, c bon ça pour les dons d organes

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non ! des bagnoles se sont aussi crasher . le 26/05/2026 à 16:06
RB a écrit le 26/05/2026 à 15h35

Il faudrait songer à interdire le Chemin neuf aux 2 roues et laisser circuler les voitures ...Moins dangereux !

A deux sur une trottinette , avec cette pente , c 'est du suicide ! autant sauter du cinquième étage . La mairie doit interdire la construction des immeubles et recouvrir la Saône pour éviter les noyades d 'imprudents aussi ? ou va t' on !

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johnny le 26/05/2026 à 15:57

A deux sur une trottinette tu m'étonnes que les freins lâchent

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En même temps le 26/05/2026 à 15:51

C'est tellement pas étonnant

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ok mais le 26/05/2026 à 15:42
Dupon a écrit le 26/05/2026 à 15h30

Il faut supprimer les trottinettes en location

soyons cohérents

nombre d'ACCIDENTS graves de trottinettes par an 1800
nombre de MORTS en voiture par an 3500.

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Wallah-- le 26/05/2026 à 15:37

A quand le Nuremberg de l'escrologie, ils doivent répondre de leurs crime.

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lati le 26/05/2026 à 15:36
Dupon a écrit le 26/05/2026 à 15h30

Il faut supprimer les trottinettes en location

Il faut surtout respecter la loi! Une trottinette, c'est pour une personne! Alors arrêter de pleurer! Vous avez encore de la chance qu'on vous soigne!

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RB le 26/05/2026 à 15:35

Il faudrait songer à interdire le Chemin neuf aux 2 roues et laisser circuler les voitures ...Moins dangereux !

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Dupon le 26/05/2026 à 15:30

Il faut supprimer les trottinettes en location

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