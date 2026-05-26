Lyon : encore une chute spectaculaire en trottinette dans la dangereuse montée du Chemin Neuf

En fin d’après-midi ce lundi, deux adolescents circulant sur une trottinette électrique en libre-service ont été blessés après une chute survenue au bas de cette descente du 5e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, les deux mineurs âgés de 16 et 17 ans se trouvaient ensemble sur le même engin au moment de l’accident. Une pratique interdite par la réglementation concernant les trottinettes électriques.

Les victimes ont été secourues puis transportées à l’hôpital. Leurs blessures ne seraient finalement pas graves et les deux jeunes auraient pu quitter l’établissement hospitalier par la suite.

D’après leurs déclarations aux policiers, la trottinette aurait rencontré un problème de freinage, précise le Progrès, ne leur permettant pas de ralentir correctement dans cette descente particulièrement dangereuse.

Une succession d’accidents

Depuis plusieurs semaines, la montée du Chemin Neuf est régulièrement le théâtre d’accidents impliquant des trottinettes ou des vélos. Les riverains et commerçants du secteur évoquent des scènes fréquentes de chutes, parfois spectaculaires.

Fin avril, une adolescente de 14 ans avait notamment été grièvement blessée après avoir percuté un mur en bas de la pente. La jeune victime avait été plongée dans le coma durant plusieurs jours.

Face à la répétition des accidents, la Métropole de Lyon a engagé plusieurs mesures de sécurisation. Une signalétique d’avertissement a déjà été installée afin d’alerter les usagers sur la dangerosité de la descente. Des aménagements supplémentaires, comme des bandes rugueuses ou encore une glissière de sécurité, doivent également être déployés prochainement.

De son côté, la Ville de Lyon indique poursuivre les opérations de contrôle menées par la police municipale dans le secteur.