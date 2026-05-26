Lyon : encore une chute spectaculaire en trottinette dans la dangereuse montée du Chemin Neuf

En fin d’après-midi ce lundi, deux adolescents circulant sur une trottinette électrique en libre-service ont été blessés après une chute survenue au bas de cette descente du 5e arrondissement de Lyon.
Selon les premiers éléments, les deux mineurs âgés de 16 et 17 ans se trouvaient ensemble sur le même engin au moment de l’accident. Une pratique interdite par la réglementation concernant les trottinettes électriques.
Les victimes ont été secourues puis transportées à l’hôpital. Leurs blessures ne seraient finalement pas graves et les deux jeunes auraient pu quitter l’établissement hospitalier par la suite.
D’après leurs déclarations aux policiers, la trottinette aurait rencontré un problème de freinage, précise le Progrès, ne leur permettant pas de ralentir correctement dans cette descente particulièrement dangereuse.
Une succession d’accidents
Depuis plusieurs semaines, la montée du Chemin Neuf est régulièrement le théâtre d’accidents impliquant des trottinettes ou des vélos. Les riverains et commerçants du secteur évoquent des scènes fréquentes de chutes, parfois spectaculaires.
Fin avril, une adolescente de 14 ans avait notamment été grièvement blessée après avoir percuté un mur en bas de la pente. La jeune victime avait été plongée dans le coma durant plusieurs jours.
Face à la répétition des accidents, la Métropole de Lyon a engagé plusieurs mesures de sécurisation. Une signalétique d’avertissement a déjà été installée afin d’alerter les usagers sur la dangerosité de la descente. Des aménagements supplémentaires, comme des bandes rugueuses ou encore une glissière de sécurité, doivent également être déployés prochainement.
De son côté, la Ville de Lyon indique poursuivre les opérations de contrôle menées par la police municipale dans le secteur.
des chicanes avec des poteaux,ça calmerait tout le monde ! difficile le slalom à deux sur l'engin.Signaler Répondre
L'idéologie avant la réalité, avant le vivant.Signaler Répondre
Imposée à coups de "contraintes dures" par l'élite salvatrice. Les plus faibles doivent disparaître pour l'avènement d'une humanité supérieure. L'élite y travaille par sa descendance exponentielle (qui par magie ne contribue pas à la surpopulation planétaire) et par le tri sélectif des citoyens.
L'humanité au service de l'écologie et non l'inverse. L'autoritarisme, l'injustice et la souffrance pour la bonne cause. Jouissif !
Vite vite une réunion de bras casés d'écolo ...!!Signaler Répondre
Et l'illettrisme touche pas mal de monde, manifestement...Signaler Répondre
Il faudrait installer un péage en plein milieu pour les faire ralentirSignaler Répondre
Préparez les mouillettes le prochain coup sera la bon !Signaler Répondre
comme sur les autoroutesSignaler Répondre
Bientôt un bac à gravier sera installé comme pour les poids-lourds 🤣🤣Signaler Répondre
En trottinette électrique je parcours beaucoup moins de kilomètres qu'en voiture en une heure, votre réflexion est elle aussi sans queue ni tête.Signaler Répondre
...meme pas mal !Signaler Répondre
La comprenette doit rentrer ...essaye encore.
RemarquableSignaler Répondre
En appliquant une bonne vieille regle de 3 on en deduit qu il y a 2 fois plus d'automobles que de trotinettes ?
:-) Merci pour ce moment.
Effectivement jamais de réactions ou d’interventions !!! Par conte si vous êtes en voiture et que vous avez une loupiote qui ne marche pas, attention Gare….Signaler Répondre
La nature doit sélectionner .Signaler Répondre
Scène vue samedi matin dans la descente du Chemin Neuf, deux policiers municipaux à moto dépassant une trottinette avec deux personnes dessus, aucune réaction…Signaler Répondre
Ils doivent attendre un mort.Signaler Répondre
Comme à Paris !Signaler Répondre
"deux adolescents circulant sur une trottinette électrique en libre-service" A Paris, ces trott. ont été supprimées après une votation citoyenne. A Lyon, on attend encore !Signaler Répondre
Visiblement, toi tu es pas très cohérent 🤔 Combien de conducteurs de trottinettes? Combien de conducteurs de véhicules automobiles?Signaler Répondre
Si vous étiez honnête, vous compareriez la part d'accidents selon le nombre d'utilisateurs ou de km parcourus... Mais quand on est aveuglé par sa haine de la voiture largement relayée par les médias de gauche (pléonasme), on ne peut pas avoir une vision lucide de la réalité.Signaler Répondre
se matin j’ai glissé prêt de chez moi dommage que Lyonmag ne fait pas un article sur mon cas lorsque je lis se type d’article sa me fait penser que nous sommes dans un pays où la pauvreté touche 10 millions d’habitants qui vivent avec moins de 900 euros par mois un français sur 5 et mal logé mais les médias nous bombarde par des informations inutileSignaler Répondre
chemin neuf pour le renommer chemin veufSignaler Répondre
En tant que piéton et subissant les trottinettes tout les jours, j''aurai kiffé voir ça!Signaler Répondre
Le port du casque doit être obligatoire.Signaler Répondre
Les frais médicaux dus aux accidents de trotinettes dont les usagers ne respectent pas la réglementation doivent être a la charge de ces derniers.
Les contrôles et les sanctions doivent être très nombreux et non sporadiques. (Circulation sur les trottoirs, plus d'une personne sur la trotinette, respecter de la limitation de la vitesse, non respect du code de la route)
Cette comparaison est dénuée de sens.Signaler Répondre
Pour qu'elle soit valide, il conviendrait qu'elle soit pondérée par les distances parcourues.
On ne doit donc comparer que les nombres moyens d'accidents ou de morts au kilomètre.
Si, matériellement, il était possible de disposer de statistiques solides et non d'évaluations fumeuses, il est évident qu'elles démontreraient combien ces trottinettes sont significativement plus dangereuses.
des procès d 'animaux .Signaler Répondre
Là , il nous propose un procès de trotinettes . Ben , ma fois !
A deux sur une trottinette ( ils le font tous !) il n'est pas étonnant qu'il y ait u n problème de freinage dans une rue aussi pentue .Signaler Répondre
Attendre qu'il y ait un mort pour verbaliser est criminel .
16 et 17 ans, c bon ça pour les dons d organesSignaler Répondre
A deux sur une trottinette , avec cette pente , c 'est du suicide ! autant sauter du cinquième étage . La mairie doit interdire la construction des immeubles et recouvrir la Saône pour éviter les noyades d 'imprudents aussi ? ou va t' on !Signaler Répondre
A deux sur une trottinette tu m'étonnes que les freins lâchentSignaler Répondre
C'est tellement pas étonnantSignaler Répondre
soyons cohérentsSignaler Répondre
nombre d'ACCIDENTS graves de trottinettes par an 1800
nombre de MORTS en voiture par an 3500.
A quand le Nuremberg de l'escrologie, ils doivent répondre de leurs crime.Signaler Répondre
Il faut surtout respecter la loi! Une trottinette, c'est pour une personne! Alors arrêter de pleurer! Vous avez encore de la chance qu'on vous soigne!Signaler Répondre
Il faudrait songer à interdire le Chemin neuf aux 2 roues et laisser circuler les voitures ...Moins dangereux !Signaler Répondre
Il faut supprimer les trottinettes en locationSignaler Répondre