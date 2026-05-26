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Coup de filet à Bron : cannabis, cocaïne et arme de guerre saisis par la BAC

Coup de filet à Bron : cannabis, cocaïne et arme de guerre saisis par la BAC
Coup de filet à Bron : cannabis, cocaïne et arme de guerre saisis par la BAC

Nouvelle opération anti-stupéfiants dans l’est lyonnais ce 25 mai.

 

Lundi soir, les policiers de la brigade anticriminalité de la division sud de Lyon ont procédé à une importante saisie dans le quartier de Terraillon, à Bron.

Selon nos informations, l’intervention s’est déroulée vers 23 heures à proximité de la route de Genas, après une opération de surveillance menée par les effectifs de la BAC de nuit. Les forces de l’ordre ont contrôlé un véhicule dans lequel elles ont découvert une importante quantité de drogue ainsi qu’une arme de guerre.

Dans l’habitacle de la voiture, les policiers ont mis la main sur près de 16kg de résine et d’herbe de cannabis, mais aussi sur 16g de cocaïne, rapporte Actu.fr. Une kalachnikov accompagnée de deux chargeurs a également été saisie lors de cette intervention.

Un suspect a été interpellé sur place puis placé entre les mains des enquêteurs. À ce stade, cette saisie ne semblerait pas directement liée à un point de deal identifié dans le quartier de Terraillon.

L’enquête devra désormais déterminer l’origine des stupéfiants, la destination de la marchandise ainsi que le rôle exact du suspect arrêté.

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trafic de stupéfiant

8 commentaires
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la france a Macron le 26/05/2026 à 16:40

10 ans de gouvernance de Macron avec la droite de Retallieu et Darmain et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire soutenu dans le parlement par l’extrême droite qui ont voté tout les lois vivement que la gauche soit de retour aux pouvoirs pour sortir la France de ce tunnel sans lumière

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Metro boulot bastos le 26/05/2026 à 16:30
Avocat a écrit le 26/05/2026 à 14h42

Le suspect aurait déclaré que la kalachnikov était pour son usage personnel.

Il se rendait sans doute à une "réunion de travail".

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et alors le 26/05/2026 à 15:52

Et les protagonistes sont tranquillement dehors ? non ?

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code du travail le 26/05/2026 à 15:14
Avocat a écrit le 26/05/2026 à 14h42

Le suspect aurait déclaré que la kalachnikov était pour son usage personnel.

il s'agit d'un EPI dont l'usage est obligatoire

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Solidarité 69 le 26/05/2026 à 15:10

Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !

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Médecin du travail le 26/05/2026 à 14:54
Avocat a écrit le 26/05/2026 à 14h42

Le suspect aurait déclaré que la kalachnikov était pour son usage personnel.

Dans certains domaines professionnels c'est un outil de travail, au même titre que le casque anti-bruit ou la blouse blanche.

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Avocat le 26/05/2026 à 14:42

Le suspect aurait déclaré que la kalachnikov était pour son usage personnel.

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CQFD... le 26/05/2026 à 14:37

Le petit commerce de la nouvelle France. Un grand merci à nos politiques du PS jusqu'à LR qui ont détruit notre beau pays.

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