Coup de filet à Bron : cannabis, cocaïne et arme de guerre saisis par la BAC

Lundi soir, les policiers de la brigade anticriminalité de la division sud de Lyon ont procédé à une importante saisie dans le quartier de Terraillon, à Bron.

Selon nos informations, l’intervention s’est déroulée vers 23 heures à proximité de la route de Genas, après une opération de surveillance menée par les effectifs de la BAC de nuit. Les forces de l’ordre ont contrôlé un véhicule dans lequel elles ont découvert une importante quantité de drogue ainsi qu’une arme de guerre.

Dans l’habitacle de la voiture, les policiers ont mis la main sur près de 16kg de résine et d’herbe de cannabis, mais aussi sur 16g de cocaïne, rapporte Actu.fr. Une kalachnikov accompagnée de deux chargeurs a également été saisie lors de cette intervention.

Un suspect a été interpellé sur place puis placé entre les mains des enquêteurs. À ce stade, cette saisie ne semblerait pas directement liée à un point de deal identifié dans le quartier de Terraillon.