Faits Divers

Sud de Lyon : derrière sa cargaison de chips, les douaniers font une belle découverte sur l’A7

Sud de Lyon : derrière sa cargaison de chips, les douaniers font une belle découverte sur l’A7
Photo d'illustration — DR : Douane France

C’est un contrôle routier qui a permis de mettre au jour un important trafic de stupéfiants.

Mercredi 22 avril, vers 9h30, les douaniers ont intercepté un poids lourd au niveau du péage de Reventin-Vaugris (Isère), sur l’A7 au sud de Lyon.

Le véhicule, en provenance d’Espagne et à destination de l’Allemagne, transportait officiellement plusieurs tonnes de chips. Mais lors de la fouille, les agents ont découvert une dizaine de cartons dissimulés parmi les palettes. À l’intérieur : des sachets hermétiques contenant de l’herbe de cannabis. Au total  113 kg de drogue ont été saisis, rapporte le Progrès.

18 mois de prison

Le conducteur, un ressortissant polonais âgé de 24 ans, a été placé en garde à vue. Lors de son audition, il a expliqué avoir effectué un trajet passant par la Belgique et l’Espagne, assurant ne pas avoir eu connaissance de la présence de stupéfiants dans sa remorque.

Mais plusieurs éléments ont attiré l’attention des enquêteurs, notamment l’absence d’activité de son téléphone portable après son entrée sur le territoire français. Lors du contrôle, il a également détruit son appareil en le brisant dès lors que les agents lui ont demandé le code.

Présenté en comparution immédiate, le chauffeur a été condamné à 18 mois de prison avec mandat de dépôt. Une amende douanière de 50 000 euros a également été prononcée à son encontre. Il lui est en outre interdit de séjourner en France pendant dix ans.

Tags :

trafic de stupéfiant

3 commentaires
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L'acier le 27/04/2026 à 11:26

Toutes mes félicitations aux douaniers, une récompense j'espère.

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Rb6528 le 27/04/2026 à 11:24

souvent les mêmes polonais lituaniens il faudrait saisir définitivement les camions

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Ex Précisions le 27/04/2026 à 11:23

Le véhicule appartenait au chauffeur ?
Si c'est une société il faudra aussi lui demander des comptes.

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