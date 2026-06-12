"Totalement illégitime de nous sanctionner" : Jean-Michel Aulas et ses lieutenants contre-attaquent dans l'affaire Abreu

Pour ne pas avoir écarté ou dénoncé Roman Abreu durant la campagne des municipales, alors que le communicant était accusé de viol par une militante, Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton sont aujourd'hui dans l'oeil du cyclone. A tel point que Véronique Sarselli a demandé à ses trois vice-présidents de se mettre en retrait, le temps que la justice fasse son travail.

Une sanction que le trio n'accepte pas, comme indiqué dans une interview accordée au Progrès : "Nous n’avons jamais minimisé ni caché quoi que ce soit. Dès que nous avons su, nous avons été aux côtés de la victime. La preuve : elle n’a jamais évoqué un manque de soutien de notre part et n’a pas quitté notre groupe. Il nous paraît donc totalement illégitime de nous sanctionner".

Jean-Michel Aulas et ses deux proches lieutenants racontent que la victime présumée a refusé à l'époque de porter plainte, et que Roman Abreu les aurait "menacés d'aller en justice en brandissant la présomption d'innocence et en faisant valoir son contrat".

Outre les trois élus métropolitains, l'avocat de Jean-Michel Aulas dans cette affaire est aussi intervenu dans les colonnes de nos confrères. Me Alain Jakubowicz estime que "(ses) clients n’avaient aucune qualité pour se substituer à (la justice) et rapporter à la justice des faits qui sont, soit dit en passant, pas encore avérés. Sur le plan juridique, il n’y a absolument rien à leur reprocher. Ils n’ont pas à s’excuser de quoi que ce soit alors qu’ils ont parfaitement agi contrairement à un certain nombre de politiques de la Métropole qui étaient parfaitement informés".

Bonne ambiance au sein de l'exécutif, alors que le reste des membres de la majorité de Véronique Sarselli ont tous décidé de se ranger derrière l'avis de la présidente et de lâcher JMA…