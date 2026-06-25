Affaire Abreu : au conseil municipal de Lyon, Grégory Doucet met directement en cause l’entourage de Jean-Michel Aulas

L’affaire Roman Abreu a dominé les débats dès l’ouverture du conseil municipal de Lyon, ce jeudi.

Quelques jours après l’ouverture d’une enquête judiciaire à la suite d’une plainte pour viol aggravé visant l’ancien responsable de campagne municipale de Jean-Michel Aulas, accusé par une militante de Coeur Lyonnais, Grégory Doucet a choisi d’en faire un sujet politique majeur.

Le maire écologiste a affirmé que les faits dénoncés relevaient "d’une qualification criminelle" avant de s’interroger sur l’attitude de l’entourage de l’ancien président de l’OL.

"À qui pense-t-on d’abord ? À la victime et à son courage de parler ou à ceux que la parole des victimes dérange ? Qui savait ? Qui a considéré que ce n’était pas à dire ?", a lancé Grégory Doucet, inquisiteur.

Absent du conseil municipal, Jean-Michel Aulas n’a pas pu répondre à ces accusations. Tandis que ses proches, dont on ignore combien on été au courant des agissements présumés de Roman Abreu dès janvier, ont été mal à l'aise.

La majorité municipale a été rejointe dans ses critiques par plusieurs élus de gauche comme la députée LFI Anaïs Belouassa Chérifi qui a dénoncé "ces hommes de pouvoir qui font passer leur intérêt personnel et leur carrière politique avant la vie brisée d’une victime".

Face à ces attaques, Charles-Franck Lévy, devenu président du groupe Cœur Lyonnais après le retrait de Jean-Michel Aulas, a dénoncé "l’instrumentalisation politique d’une affaire qui dépossède la victime présumée de son histoire".

"Aucune place sénatoriale, aucune vice-présidence à la Métropole, aucun poste d’adjoint, aucun calcul d’appareil ne justifie qu’on sacrifie l’honneur et l’image de femmes et d’hommes sincèrement engagés", a-t-il déclaré, en référence aux ambitions sénatoriales d'Emmanuel Imberton, également déchu de sa délégation de vice-président, comme ce fut le cas pour Laure Cédat et JMA.

Au-delà des clivages politiques, l’ensemble des groupes a affiché son soutien à la future commission transpartisane sur les violences sexistes et sexuelles que Grégory Doucet souhaite lancer à la rentrée. Celle-ci devrait notamment prévoir une formation destinée à l’ensemble des élus municipaux.