Affaire Abreu : au conseil municipal de Lyon, Grégory Doucet met directement en cause l’entourage de Jean-Michel Aulas

L’affaire Roman Abreu a dominé les débats dès l’ouverture du conseil municipal de Lyon, ce jeudi.
Quelques jours après l’ouverture d’une enquête judiciaire à la suite d’une plainte pour viol aggravé visant l’ancien responsable de campagne municipale de Jean-Michel Aulas, accusé par une militante de Coeur Lyonnais, Grégory Doucet a choisi d’en faire un sujet politique majeur.
Le maire écologiste a affirmé que les faits dénoncés relevaient "d’une qualification criminelle" avant de s’interroger sur l’attitude de l’entourage de l’ancien président de l’OL.
"À qui pense-t-on d’abord ? À la victime et à son courage de parler ou à ceux que la parole des victimes dérange ? Qui savait ? Qui a considéré que ce n’était pas à dire ?", a lancé Grégory Doucet, inquisiteur.
Absent du conseil municipal, Jean-Michel Aulas n’a pas pu répondre à ces accusations. Tandis que ses proches, dont on ignore combien on été au courant des agissements présumés de Roman Abreu dès janvier, ont été mal à l'aise.
La majorité municipale a été rejointe dans ses critiques par plusieurs élus de gauche comme la députée LFI Anaïs Belouassa Chérifi qui a dénoncé "ces hommes de pouvoir qui font passer leur intérêt personnel et leur carrière politique avant la vie brisée d’une victime".
Face à ces attaques, Charles-Franck Lévy, devenu président du groupe Cœur Lyonnais après le retrait de Jean-Michel Aulas, a dénoncé "l’instrumentalisation politique d’une affaire qui dépossède la victime présumée de son histoire".
"Aucune place sénatoriale, aucune vice-présidence à la Métropole, aucun poste d’adjoint, aucun calcul d’appareil ne justifie qu’on sacrifie l’honneur et l’image de femmes et d’hommes sincèrement engagés", a-t-il déclaré, en référence aux ambitions sénatoriales d'Emmanuel Imberton, également déchu de sa délégation de vice-président, comme ce fut le cas pour Laure Cédat et JMA.
Au-delà des clivages politiques, l’ensemble des groupes a affiché son soutien à la future commission transpartisane sur les violences sexistes et sexuelles que Grégory Doucet souhaite lancer à la rentrée. Celle-ci devrait notamment prévoir une formation destinée à l’ensemble des élus municipaux.
aulas est devenu l’homme fantôme on se demande qu’est-ce qu’il fait dans l’opposition à la mairie de Lyon et au pouvoir dans la métropole Aulas est très protégé par les médias et les copains à Paris un échec et un scandale du silence il aurait du rester loin de la politique et rester dans l’image des français un ancien patron de l’OL il voulait être le trump français et devenu le Berlusconi françaisSignaler Répondre
Faîtes ce que je dis, pas ce que je fais !Signaler Répondre
Je suis Doucet, le roi des donneurs de leçons.
Aulas n'a rien à y voir, il n'est pas garant de ceux qui travaillent pour lui.Signaler Répondre
Et si on parlait de Doucet qui a associé LFI à ses élections, il est donc complice du crime de Quentin Duranque.
Et Doucet il dit quoi de ça : Le Progrès https://www.leprogres.fr Politique. Ninon Guinel, cheffe de cabinet du maire de Lyon, dénonce ...Signaler Répondre
Il devrait plutôt s'occuper de ses affaires au lieu d'en remettre une couche. Il devrait plutôt penser à ses sbires LFI qui lui demandent plein de choses suite à sa réélectionSignaler Répondre
La politique exige le sens du tempo. Gérard Collomb l'a éprouvé à ses dépens : faute d'avoir su se retirer au sommet de sa gloire, porté par son bilan, son acharnement l'a mené à l'échec. Jean-Michel Aulas, en novice, a quant à lui manqué du métier nécessaire et a négocié bien mal le premier virage de cette aventure. Compte tenu de son âge et de son patrimoine, il eût été plus sage de privilégier la sérénité d'un repos bien mérité.Signaler Répondre
Est-ce la fonction d'un conseil municipal d'aborder ce sujet ? Quel intérêt pour la ville de Lyon ou les lyonnais ?Signaler Répondre
Lorsque l'on veut faire le moralisateur et le donneur de leçons il faut avouer le séant propre M. Doucet.Signaler Répondre
Un peu comme Doucet qui augmente largement ses indemnités.......Une objection ?Signaler Répondre
franchement la doucette occupe toi de tes employés et voilàSignaler Répondre
Oui mais le seul à avoir une vie politique de moins 1 an c’est jmaSignaler Répondre
Et pourtant lui avait dit, et pouvait le faire, qu il renoncerait a ses indemnités d élus....Doudou et la clique gauchos eux ne vivaient déjà que d argent publique via les associations ?Signaler Répondre
Quoi d autre ?
Pour l'instant, le seul a avoir connu les joies de la garde à vue, c'est Doucet.Signaler Répondre
Sacré Jean Mimi !Signaler Répondre
T'avais réussi le coup du siècle, t'enrichir sur le dos des contribuables et de l'OL mais cela ne t'a pas suffit.
Quand on a goûté à l'argent public on devient accro. Quoi de mieux qu'entrer en politique.
Le même qui disait il y a peu de ne pas instrumentaliser politiquement les débats au conseil métropolitain.....Il est réellement imbuvable ce type !!Signaler Répondre
Et sa plainte pour harcèlement moral et discrimination il peut nous en parler l'autocratie donneur de leçon ?Signaler Répondre
C'est beau les donneurs de leçons.....Signaler Répondre
Exact, et tant d autres de la gauche. Comme le dit le proverbe " celui qui veut monter au cocotier doit avoir le c.. propre"🤣🤣Signaler Répondre
Mon poulain ?? Le rapport avec mon commentaire ? Pouvez-vous développer avec des arguments comment vous établissez ce rapport ?Signaler Répondre
Quand on a rien à dire : on dit n'importe quoi ! 🤣Signaler Répondre
Tu peux oui ! A la différence de ton poulain il n’a pas étouffé l’affaireSignaler Répondre
Doucet a évoqué la plainte dont il est visé pour harcèlement moral et discrimination de la part d'une employée municipale ?Signaler Répondre
Mauvaise stratégie du petit Gregory !Signaler Répondre
Quand on joue à ça, on perd souvent...