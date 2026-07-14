Après l'affaire Abreu, Grégory Doucet promet que Lyon fera mieux : "L'argent public doit devenir un outil de protection"

"Élus et responsables politiques, nous devons rompre le pacte du silence !" Pour Grégory Doucet, l'image de Lyon renvoyée par la majorité métropolitaine de Véronique Sarselli qui s'entredéchire sur fond d'affaire Abreu est catastrophique.
Le maire écologiste de Lyon s'est fendu d'une tribune sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il tacle ses adversaires avant de rappeler le travail qui sera lancé à la rentrée par la Ville.
"Pourquoi n'avons-nous pas agi plus tôt ? Car les violences sexistes et sexuelles prospèrent dans les silences, dans les retards, dans les arrangements", indique-t-il, comme une allusion à ceux qui savaient et qui n'ont rien dit des agissements présumés de l'ancien communicant de la campagne de Jean-Michel Aulas, accusé de viol par une militante Coeur Lyonnais.
"Comment ne pas s'interroger lorsqu'un crime présumé et la parole d'une victime semblent avoir été moins décisifs, dans le temps de la décision publique, que le calendrier électoral et les enjeux politiques ?", poursuit Grégory Doucet.
Le premier magistrat de Lyon estime qu'"aucune prudence juridique ne saurait toutefois devenir l'alibi de l'inaction politique. Il ne m'appartient pas de juger à la place des juges. Il m'appartient, comme élu, de poser une question : que faisons-nous quand une parole de violence sexuelle surgit dans nos propres espaces de pouvoir ?"
Et de rappeler qu'une commission générale municipale consacrée aux VSS débutera en septembre. "Elle devra déboucher sur des décisions fortes et mesurables", promet Grégory Doucet, qui clame que "l'argent public doit devenir un outil de protection".
Grégory Doucet réclame également une "loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles" qu'il juge "nécessaire" avec "un cadre national, des moyens suffisants et durables et une ambition à la hauteur".
"Une société progresse quand ses responsables acceptent d'être comptables de leurs silences, lorsque la protection des personnes devient plus forte que la protection des réputations", conclut-il.
Donneur de leçon et généreux avec l'argent des autres....Signaler Répondre
Il a raison, l'argent public le protège bien. Toute sa carrière sans rien produire et il s'en sort pas mal.Signaler Répondre
Il aura fallu et suffi d’un retour de la droite pour voir ressurgir ces affaires à la gestion style « grande muette », parce que les droitardés n’ont pas encore compris que tout se sait, et tout fuite, désormais.Signaler Répondre
Doucet comme Bernard ont explosés les budgets avec notre pognon, des projets ont coûtés des fortunes et après Doucet donne des leçons de gestion..Signaler Répondre
Les hyènes sont de sortie. Il espère se relancer sur le malheur d'un viol 🤮Signaler Répondre
Ca sent la candidature au présidentielle pour IznogoudSignaler Répondre
Arrêtez de vous prendre comme l’élu, vous avez encore été élu par erreur au prix d’île alliance de la honte avec LFI. Vous avez renié les valeurs De la gauche pour conserver votre place!Signaler Répondre
Vous êtes à vomir, vous ne resterez pas dans l’histoire de notre ville! Votre ego est à la hauteur de la honte que vous infligez aux lyonnais! La résistance à l’extrême gauche est en route comme nos aînés face à l’occupant allemand!
Doucet, protection......l oxymore m a tue.🤣🤣🤣Signaler Répondre
Quand on se rappelle les déclarations des écolos et qu'on voit le résultat de l'affaire Julien Bayou, dans laquelle il n'y avait finalement RIEN, on se dit que la ramener sur le sujet avec tambours et trompettes est fort de café.Signaler Répondre
Le million d'euros pour le voile -pardon mais degueulasse - place Bellecour il me semble aurait pu servir a cette cause non?Signaler Répondre
Toujours drole de voir les politiciens de tout bord sortir des projets qu'ils auraient pu mettre en place pendant leur mandat.
Comme s'ils conservaient quelles idees pour durer en politique 😂
Et pourquoi n'a-t-il rien fait lors de son premier mandat ?Signaler Répondre
Ne soyez pas timide.. dans l'outrance, il faut y aller franchement.. des milliers !!Signaler Répondre
En milliers, ce que Paris compte, ce sont les enfants inscrits en moins.. soit des dizaines à centaines d'emplois à rémunérer en moins, de même que les repas, les activités et sorties à financer.. en moins.
En centaines de milliers, ce que Paris compte, ce sont des économies.
C'est magique.
doudou la main verte donneur de leçon : on aura tout vu!!!Signaler Répondre
Encore un qui espère récolter un gain politique autour de cette "affaire".Signaler Répondre
Il a donc fallut plus d'un mandat pour que Doucet s'inquiète des violences sexistes.Signaler Répondre
Combien de mandats lui faudrait-il avant qu'il s'inquiète des violences tout court ?
Je n'ai pas voté pour lui, mais j'approuve ses propos courageux.Signaler Répondre
Le chevalier blanc qui vient donner des leçons de moralité...Et la plainte pour harcèlement le concernant ? On en parle ?Signaler Répondre
bla bla bla comme toujours ….ou comment parler pour ne rien dire comment à t il pu être réélu ??Signaler Répondre
Quand on voit ses amis à Paris qui embauchent des centaines de pédophiles pour le periscolaire et qui sont systematiquement relaxés par les juges gauchistes...Signaler Répondre
Le nouvel OMO? il lave plus blanc que blanc, Coluche savait bien l'expliquerSignaler Répondre
Doucet devrait déjà faire le ménage dans son propre parti, nul n'est à l'abri de pervers ce n'est pas un sujet politique , mais de société
La prostitution était en centre ville , il y a 20 ans, on est allé la cacher à Gerland, mais le sujet exciste , même en le camouflant
Le sexe fait tourner le monde, à réfléchir
Où en est ce militant écolo donneur de leçons concernant la plainte déposée par une employée de la Ville de Lyon pour harcèlement moral au travail et discrimination en raison du handicap ?Signaler Répondre
Ça lui va bien de nous jouer la statue du commandeurSignaler Répondre
C’est vrai qu’il n’a strictement rien à se reprocher pas plus que ses sbires de la Jeune Garde
Il n'a que ça à dire lui ? Faute de réels pouvoirs, il tombe dans l'invective, le "moi je", le discrédit...Signaler Répondre
Pathétique. Consternant.