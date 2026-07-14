Après l'affaire Abreu, Grégory Doucet promet que Lyon fera mieux : "L'argent public doit devenir un outil de protection"

"Élus et responsables politiques, nous devons rompre le pacte du silence !" Pour Grégory Doucet, l'image de Lyon renvoyée par la majorité métropolitaine de Véronique Sarselli qui s'entredéchire sur fond d'affaire Abreu est catastrophique.

Le maire écologiste de Lyon s'est fendu d'une tribune sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il tacle ses adversaires avant de rappeler le travail qui sera lancé à la rentrée par la Ville.

"Pourquoi n'avons-nous pas agi plus tôt ? Car les violences sexistes et sexuelles prospèrent dans les silences, dans les retards, dans les arrangements", indique-t-il, comme une allusion à ceux qui savaient et qui n'ont rien dit des agissements présumés de l'ancien communicant de la campagne de Jean-Michel Aulas, accusé de viol par une militante Coeur Lyonnais.

"Comment ne pas s'interroger lorsqu'un crime présumé et la parole d'une victime semblent avoir été moins décisifs, dans le temps de la décision publique, que le calendrier électoral et les enjeux politiques ?", poursuit Grégory Doucet.

Le premier magistrat de Lyon estime qu'"aucune prudence juridique ne saurait toutefois devenir l'alibi de l'inaction politique. Il ne m'appartient pas de juger à la place des juges. Il m'appartient, comme élu, de poser une question : que faisons-nous quand une parole de violence sexuelle surgit dans nos propres espaces de pouvoir ?"

Et de rappeler qu'une commission générale municipale consacrée aux VSS débutera en septembre. "Elle devra déboucher sur des décisions fortes et mesurables", promet Grégory Doucet, qui clame que "l'argent public doit devenir un outil de protection".

Grégory Doucet réclame également une "loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles" qu'il juge "nécessaire" avec "un cadre national, des moyens suffisants et durables et une ambition à la hauteur".

"Une société progresse quand ses responsables acceptent d'être comptables de leurs silences, lorsque la protection des personnes devient plus forte que la protection des réputations", conclut-il.