Politique

Après l'affaire Abreu, Grégory Doucet promet que Lyon fera mieux : "L'argent public doit devenir un outil de protection"

Après l'affaire Abreu, Grégory Doucet promet que Lyon fera mieux : "L'argent public doit devenir un outil de protection"

Alors que l'exécutif de la Métropole de Lyon s'écharpe à nouveau autour de l'affaire Roman Abreu, le maire de Lyon prend la parole. Grégory Doucet fustige ses adversaires et promet de faire mieux qu'eux sur le sujet des violences sexistes et sexuelles.

"Élus et responsables politiques, nous devons rompre le pacte du silence !" Pour Grégory Doucet, l'image de Lyon renvoyée par la majorité métropolitaine de Véronique Sarselli qui s'entredéchire sur fond d'affaire Abreu est catastrophique.

Le maire écologiste de Lyon s'est fendu d'une tribune sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il tacle ses adversaires avant de rappeler le travail qui sera lancé à la rentrée par la Ville.

"Pourquoi n'avons-nous pas agi plus tôt ? Car les violences sexistes et sexuelles prospèrent dans les silences, dans les retards, dans les arrangements", indique-t-il, comme une allusion à ceux qui savaient et qui n'ont rien dit des agissements présumés de l'ancien communicant de la campagne de Jean-Michel Aulas, accusé de viol par une militante Coeur Lyonnais.

"Comment ne pas s'interroger lorsqu'un crime présumé et la parole d'une victime semblent avoir été moins décisifs, dans le temps de la décision publique, que le calendrier électoral et les enjeux politiques ?", poursuit Grégory Doucet.

Le premier magistrat de Lyon estime qu'"aucune prudence juridique ne saurait toutefois devenir l'alibi de l'inaction politique. Il ne m'appartient pas de juger à la place des juges. Il m'appartient, comme élu, de poser une question : que faisons-nous quand une parole de violence sexuelle surgit dans nos propres espaces de pouvoir ?"

Et de rappeler qu'une commission générale municipale consacrée aux VSS débutera en septembre. "Elle devra déboucher sur des décisions fortes et mesurables", promet Grégory Doucet, qui clame que "l'argent public doit devenir un outil de protection".

Grégory Doucet réclame également une "loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles" qu'il juge "nécessaire" avec "un cadre national, des moyens suffisants et durables et une ambition à la hauteur".

"Une société progresse quand ses responsables acceptent d'être comptables de leurs silences, lorsque la protection des personnes devient plus forte que la protection des réputations", conclut-il.

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Roman Abreu

Grégory Doucet

violences sexistes et sexuelles

23 commentaires
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Contribuable69 le 14/07/2026 à 11:48

Donneur de leçon et généreux avec l'argent des autres....

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AntiLFI le 14/07/2026 à 11:27

Il a raison, l'argent public le protège bien. Toute sa carrière sans rien produire et il s'en sort pas mal.

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Touc le 14/07/2026 à 11:18
Solidarité 69 a écrit le 14/07/2026 à 08h56

Il a donc fallut plus d'un mandat pour que Doucet s'inquiète des violences sexistes.
Combien de mandats lui faudrait-il avant qu'il s'inquiète des violences tout court ?

Il aura fallu et suffi d’un retour de la droite pour voir ressurgir ces affaires à la gestion style « grande muette », parce que les droitardés n’ont pas encore compris que tout se sait, et tout fuite, désormais.

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Tiramisu€ le 14/07/2026 à 11:11

Doucet comme Bernard ont explosés les budgets avec notre pognon, des projets ont coûtés des fortunes et après Doucet donne des leçons de gestion..

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Beurk le 14/07/2026 à 11:07

Les hyènes sont de sortie. Il espère se relancer sur le malheur d'un viol 🤮

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Gui le 14/07/2026 à 11:05

Ca sent la candidature au présidentielle pour Iznogoud

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Stop Me Doucet le 14/07/2026 à 10:57

Arrêtez de vous prendre comme l’élu, vous avez encore été élu par erreur au prix d’île alliance de la honte avec LFI. Vous avez renié les valeurs De la gauche pour conserver votre place!
Vous êtes à vomir, vous ne resterez pas dans l’histoire de notre ville! Votre ego est à la hauteur de la honte que vous infligez aux lyonnais! La résistance à l’extrême gauche est en route comme nos aînés face à l’occupant allemand!

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Lyon croix rousse...... le 14/07/2026 à 10:42

Doucet, protection......l oxymore m a tue.🤣🤣🤣

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Petit rappel le 14/07/2026 à 10:29

Quand on se rappelle les déclarations des écolos et qu'on voit le résultat de l'affaire Julien Bayou, dans laquelle il n'y avait finalement RIEN, on se dit que la ramener sur le sujet avec tambours et trompettes est fort de café.

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AntoineLeV le 14/07/2026 à 10:28

Le million d'euros pour le voile -pardon mais degueulasse - place Bellecour il me semble aurait pu servir a cette cause non?
Toujours drole de voir les politiciens de tout bord sortir des projets qu'ils auraient pu mettre en place pendant leur mandat.
Comme s'ils conservaient quelles idees pour durer en politique 😂

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Ah bon ? le 14/07/2026 à 10:17

Et pourquoi n'a-t-il rien fait lors de son premier mandat ?

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Mdr ! le 14/07/2026 à 09:26
Pas credible a écrit le 14/07/2026 à 08h35

Quand on voit ses amis à Paris qui embauchent des centaines de pédophiles pour le periscolaire et qui sont systematiquement relaxés par les juges gauchistes...

Ne soyez pas timide.. dans l'outrance, il faut y aller franchement.. des milliers !!

En milliers, ce que Paris compte, ce sont les enfants inscrits en moins.. soit des dizaines à centaines d'emplois à rémunérer en moins, de même que les repas, les activités et sorties à financer.. en moins.
En centaines de milliers, ce que Paris compte, ce sont des économies.
C'est magique.

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Saviem69 le 14/07/2026 à 09:18

doudou la main verte donneur de leçon : on aura tout vu!!!

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Opportunisme le 14/07/2026 à 09:17

Encore un qui espère récolter un gain politique autour de cette "affaire".

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Solidarité 69 le 14/07/2026 à 08:56

Il a donc fallut plus d'un mandat pour que Doucet s'inquiète des violences sexistes.
Combien de mandats lui faudrait-il avant qu'il s'inquiète des violences tout court ?

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ALINOU le 14/07/2026 à 08:43

Je n'ai pas voté pour lui, mais j'approuve ses propos courageux.

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Vomito le 14/07/2026 à 08:41

Le chevalier blanc qui vient donner des leçons de moralité...Et la plainte pour harcèlement le concernant ? On en parle ?

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roco le 14/07/2026 à 08:41

bla bla bla comme toujours ….ou comment parler pour ne rien dire comment à t il pu être réélu ??

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Pas credible le 14/07/2026 à 08:35

Quand on voit ses amis à Paris qui embauchent des centaines de pédophiles pour le periscolaire et qui sont systematiquement relaxés par les juges gauchistes...

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Le nouvel OMO le 14/07/2026 à 08:34

Le nouvel OMO? il lave plus blanc que blanc, Coluche savait bien l'expliquer
Doucet devrait déjà faire le ménage dans son propre parti, nul n'est à l'abri de pervers ce n'est pas un sujet politique , mais de société
La prostitution était en centre ville , il y a 20 ans, on est allé la cacher à Gerland, mais le sujet exciste , même en le camouflant
Le sexe fait tourner le monde, à réfléchir

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Anti Secte le 14/07/2026 à 08:29

Où en est ce militant écolo donneur de leçons concernant la plainte déposée par une employée de la Ville de Lyon pour harcèlement moral au travail et discrimination en raison du handicap ?

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Bellota le 14/07/2026 à 08:27

Ça lui va bien de nous jouer la statue du commandeur
C’est vrai qu’il n’a strictement rien à se reprocher pas plus que ses sbires de la Jeune Garde

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Seark le 14/07/2026 à 08:25

Il n'a que ça à dire lui ? Faute de réels pouvoirs, il tombe dans l'invective, le "moi je", le discrédit...
Pathétique. Consternant.

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