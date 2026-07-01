ZTL, rue Grenette : Véronique Sarselli prévient Grégory Doucet qu'elle a tranché, mais promet la poursuite du dialogue

Au coup de poker de Grégory Doucet, Véronique Sarselli répond en abattant ses cartes. En sa qualité de présidente de la Métropole de Lyon, c'est bien elle qui dispose des meilleurs atouts pour décider du visage que prendra la capitale des Gaules ces prochaines années.

Il y a deux semaines, le maire écologiste lui faisait remettre un document de 20 pages intitulé "Coopération Ville de Lyon-Métropole de Lyon 2026-2032" dans lequel il expliquait notamment espérer que les grands chantiers activés lors du mandat précédent seraient maintenus - à l'instar de Rive Droite, de la ZTL ou de TEOL, le tramway-express de l'Ouest lyonnais.

Cette semaine, alors que la barre symbolique de ses 100 premiers jours à la tête de la Métropole approche, Véronique Sarselli a répondu à Grégory Doucet. LyonMag a pu prendre connaissance de ce courrier dans lequel l'ancienne maire de Sainte-Foy-lès-Lyon tente d'abord de rassurer son interlocuteur.

"La Métropole de Lyon ne saurait concevoir de politique publique d'envergure sans un dialogue constant et constructif avec la Ville-centre", écrit ainsi Véronique Sarselli, rajoutant même qu'elle se "refuserait toujours à gouverner contre Lyon" ces prochaines années.

ZTL allégée, Grenette rouverte : c'est qui la patronne ?

Toutefois, pas question de céder aux coups de pression venus de la place de la Comédie. Et notamment la consultation faite par les écologistes sur la ZTL et le maintien ou non de la rue Grenette en l'état, à savoir fermée aux automobilistes. Après avoir critiqué son mode de fonctionnement, rappelant que l'on pouvait voter à plusieurs reprises, l'élue LR l'affirme : "Celle-ci ne saurait cependant clore le débat à elle seule".

Une mise au point de Véronique Sarselli, qui annonce enfin ses décisions quant à ces deux dossiers brûlants pour la Presqu'île.

Ainsi, la rue Grenette rouvrira aux voitures "dans les prochains mois", tandis que la Zone à trafic limité sera modulée en deux formules distinctes : du lundi au jeudi de 19h à 5h du matin, puis du vendredi 15h au lundi 5h du matin pour "concilier au mieux l'apaisement, la lisibilité et l'accessibilité du centre-ville" de Lyon.

"L'ambition que nous pourrions à terme partager est claire : corriger les dysfonctionnements, garantir l'accessibilité du coeur de notre agglomération et fédérer les usages plutôt que de les opposer, le tout avec pragmatisme et sans dogmatisme", conclut Véronique Sarselli, appelant de ses voeux à la poursuite du dialogue avec Grégory Doucet, rassemblés autour d'un seul objectif commun : "l'avenir des Lyonnais et des Grands Lyonnais".