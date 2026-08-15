ASVEL

ASVEL : Tony Parker échange avec de potentiels investisseurs, les frères Buss aperçus à Lyon

ASVEL : Tony Parker échange avec de potentiels investisseurs, les frères Buss aperçus à Lyon

Alors que l’ASVEL doit composer avec un budget nettement revu à la baisse, son avenir capitalistique pourrait évoluer rapidement. Tony Parker a reçu cette semaine plusieurs investisseurs à Lyon, parmi lesquels Joey et Jesse Buss, fils de l’ancien propriétaire des Los Angeles Lakers.

L’ASVEL prépare sa reprise sportive avec un effectif encore très incomplet. Mais une autre partie se joue actuellement en coulisses.

Selon les informations du Progrès, Tony Parker a accueilli mercredi dernier à Lyon plusieurs investisseurs susceptibles de s’intéresser au rachat du club villeurbannais.

Parmi eux figuraient Joey et Jesse Buss, deux fils de Jerry Buss, figure historique des Los Angeles Lakers. Le groupe a notamment été aperçu à la TP Academy à Gerland.

Ces discussions interviennent alors que le projet économique de l’ASVEL a été sérieusement revu après le retrait d’un important apporteur de capitaux basé en Asie. Tony Parker assure toutefois que ses ambitions à long terme pour le club restent intactes, même s’il souhaite désormais consacrer davantage de temps à son nouveau rôle d’entraîneur aux côtés de Vincent Collet.

Les joueurs reprendront lundi avec les tests médicaux, avant une dizaine de jours d’entraînement. Le premier rendez-vous de préparation est fixé au 28 août face à Saint-Chamond.

Tags :

ASVEL

Tony Parker

villeurbanne

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.