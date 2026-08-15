L’ASVEL prépare sa reprise sportive avec un effectif encore très incomplet. Mais une autre partie se joue actuellement en coulisses.

Selon les informations du Progrès, Tony Parker a accueilli mercredi dernier à Lyon plusieurs investisseurs susceptibles de s’intéresser au rachat du club villeurbannais.

Parmi eux figuraient Joey et Jesse Buss, deux fils de Jerry Buss, figure historique des Los Angeles Lakers. Le groupe a notamment été aperçu à la TP Academy à Gerland.

Ces discussions interviennent alors que le projet économique de l’ASVEL a été sérieusement revu après le retrait d’un important apporteur de capitaux basé en Asie. Tony Parker assure toutefois que ses ambitions à long terme pour le club restent intactes, même s’il souhaite désormais consacrer davantage de temps à son nouveau rôle d’entraîneur aux côtés de Vincent Collet.

Les joueurs reprendront lundi avec les tests médicaux, avant une dizaine de jours d’entraînement. Le premier rendez-vous de préparation est fixé au 28 août face à Saint-Chamond.