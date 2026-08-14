Florent Manaudou ne reviendra plus à la compétition.

Le nageur français de 35 ans a officialisé jeudi 13 août la fin de sa carrière, deux ans après ses dernières courses aux Jeux olympiques de Paris 2024.

"Deux ans après, j’annonce la fin et ce sera samedi, à 18 heures", a-t-il déclaré sur le plateau de France Télévisions. Un dernier hommage lui sera rendu au Centre aquatique olympique de Saint-Denis, pendant les championnats d’Europe.

Le natif de Villeurbanne avait choisi de ne pas participer à la compétition. Depuis les JO de Paris, il reconnaissait que la flamme était "un peu partie".

Une longévité exceptionnelle sur 50 m nage libre

Florent Manaudou aura marqué quatre éditions successives des Jeux olympiques sur sa distance de prédilection. Sacré champion olympique du 50 m nage libre à Londres en 2012, il avait ensuite décroché l’argent à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, avant de terminer troisième à Paris en 2024.

Lors de ces derniers Jeux, où il était porte-drapeau de la délégation française, il avait également obtenu une médaille de bronze avec le relais 4x100 m 4 nages.

Son bilan olympique s’établit ainsi à six médailles. Son palmarès comprend également trois titres mondiaux individuels en grand bassin et plusieurs titres européens et mondiaux sur 50 m nage libre.

Une carrière déjà interrompue après Rio

Le frère de Laure Manaudou avait déjà mis la natation entre parenthèses après les Jeux de Rio en 2016. Pendant trois ans, il s’était notamment tourné vers le handball avant de revenir dans les bassins en 2019.

Après Paris 2024, Florent Manaudou avait de nouveau repris cette discipline avec le club d’Antibes. Cette fois, son départ de la natation est définitif. Sa carrière sera officiellement saluée samedi à Saint-Denis, là même où il avait décroché ses deux dernières médailles olympiques deux ans plus tôt.