Les enquêteurs cherchent désormais à savoir si d’autres femmes ont pu être visées.
Selon Le Progrès, les faits se seraient produits dimanche 9 août dans le secteur de la Part-Dieu, à Lyon. Un homme de 39 ans aurait utilisé un ustensile de type seringue pour projeter son sperme sur les fesses d’une femme majeure circulant sur le réseau TCL.
À ce stade, une seule victime a été formellement identifiée. Les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’il n’y aurait pas eu de contact entre le liquide séminal et la peau de la femme.
Le suspect a été identifié et interpellé mardi 11 août à son domicile puis placé en garde à vue. Il a été déféré jeudi matin dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé.
La qualification retenue à ce stade est celle de violences avec arme n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail. Le parquet de Lyon a également requis son placement en détention provisoire.
Les investigations doivent notamment déterminer si d’autres usagères des transports lyonnais ont pu être prises pour cible.
Oui la preuve, il en fait venir 250 000 de plus chaque année 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Croyez avoir tous vu tous lu a Lyon mais la sa touche le fond encore plusSignaler Répondre
et voila pourquoi la natalité est en baisseSignaler Répondre
J'ai profondément honte de Lyon. Je ne pourrais jamais conseiller les gens de venir ici travailler, faire des études ou du tourisme. Ici il y a une rare concentration de dégénérés qui réussissent à s'épanouir dans l'indifférence totale des administrateurs. Aller au parc, se promener sur les quais, etc.... les risques de croiser un personnage dégueulasse pareil sont trop forts.Signaler Répondre
La droite aussi avec macron qui affirme que ce sont des chances pour la France...Signaler Répondre
C est quel bord politique qui a abandonné l hôpital et l ecole ? Qui pense que les caméras vont tout résoudre? C est drôle vous ne trouvez pas de blâmer ceux qui dénoncent depuis des années la situation actuelleSignaler Répondre
La France est devenue un asile à ciel ouvert que la gauche trouve enrichissant.Signaler Répondre
Ras le bol de ces vermines ! Mais enfermez les et protégez nos enfants.Signaler Répondre
Construisez des prisons si le problème est là ! C’est de la responsabilité de l’état de protéger ses concitoyens.
L'abus de vidéos de détraqués sur internet n'est peut être pas étranger à ce type de comportement. Autant la liberté d'expression est légitime pour la presse officielle et déclarée dans une démocratie, rien ne justifie l'absence de censure sur les réseaux sociaux.Signaler Répondre
Et comment qu'il s'appelle ce dégénéré ?Signaler Répondre
Majeur ... son nom devrait être donné.
mais cela est fait!!!! ça s'appelle villeurbanneSignaler Répondre
ce geste est celui d'un malade.Pour le calmer,il faudrait lui badigeonner la figure avec de la crotte de chien.Signaler Répondre
Violence avec arme, mdrSignaler Répondre
Ras le bol, mais ras le bol des excuses psychiatriques pour dédouaner ces dégénérés qui s'amusent à faire mal aux autres. Les psychiatres ont autant de crédibilité qu'un marabout ou Madame Irma.Signaler Répondre
Le nombre de débiles en liberté ça fait peur ..Signaler Répondre
Problème de consanguinité pour la plupart selon une étude parue dans le journal de la psychiatrie
C’est un cinglé de chez nous ou un cinglé importé ? Car oui il y a énormément de demande d’asile pour troubles psychiatriques.Signaler Répondre
Il y en a qui sont profondément atteints.Signaler Répondre
Il est urgent de construire des hôpitaux psychiatriques et d'y enfermer tous ces dingues sans qu'ils puissent en sortir.