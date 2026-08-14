Les enquêteurs cherchent désormais à savoir si d’autres femmes ont pu être visées.

Selon Le Progrès, les faits se seraient produits dimanche 9 août dans le secteur de la Part-Dieu, à Lyon. Un homme de 39 ans aurait utilisé un ustensile de type seringue pour projeter son sperme sur les fesses d’une femme majeure circulant sur le réseau TCL.

À ce stade, une seule victime a été formellement identifiée. Les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’il n’y aurait pas eu de contact entre le liquide séminal et la peau de la femme.

Le suspect a été identifié et interpellé mardi 11 août à son domicile puis placé en garde à vue. Il a été déféré jeudi matin dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé.

La qualification retenue à ce stade est celle de violences avec arme n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail. Le parquet de Lyon a également requis son placement en détention provisoire.

Les investigations doivent notamment déterminer si d’autres usagères des transports lyonnais ont pu être prises pour cible.