À Villeurbanne, le RN dénonce un "déni" de la municipalité face à l’insécurité

Le Rassemblement National du Rhône remet la question de la sécurité au centre du débat politique à Villeurbanne.

Dans un communiqué signé par Michaël Comtet, référent du parti dans la commune, Alexandre Ruch, conseiller municipal RN, et Tiffany Joncour, députée du Rhône, le parti estime que la succession récente de faits divers traduit une dégradation de la situation.

Les responsables RN citent notamment plusieurs agressions, cambriolages et violences sexuelles ainsi qu'une fusillade survenue lundi dans le secteur de Grandclément. Ils considèrent que ces affaires "dessinent désormais une réalité qu’il n’est plus possible de minimiser" et accusent la majorité municipale d’"inaction" et de "déni persistants".

La majorité municipale directement mise en cause

Le parti rappelle qu’Alexandre Ruch avait déjà interpellé l’adjoint chargé de la sécurité lors du dernier conseil municipal sur la montée des violences et les moyens consacrés à la sécurité.

"Face à l’accumulation des faits, l’autosatisfaction de la majorité municipale n’est plus acceptable", affirment les trois signataires, qui ciblent directement le maire PS Cédric Van Styvendael et son équipe.

Le RN réclame un "renforcement massif" de la police municipale, le développement de la vidéoprotection et une présence accrue des agents sur le terrain.

Des demandes également adressées à l’État

Le communiqué ne limite pas ses critiques à la municipalité. Le Rassemblement National demande également à l’État de renforcer les effectifs de sécurité et de durcir la réponse pénale. Il réclame par ailleurs l’expulsion du territoire national des étrangers auteurs d’infractions.

"Pouvoir vivre, sortir et rentrer chez soi sans avoir peur n’est pas négociable", concluent Michaël Comtet, Alexandre Ruch et Tiffany Joncour, pour qui "l’ordre et la sécurité sont la première protection" due aux Villeurbannais.