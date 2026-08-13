À Villeurbanne, le RN dénonce un "déni" de la municipalité face à l’insécurité

Le Rassemblement National du Rhône remet la question de la sécurité au centre du débat politique à Villeurbanne.
Dans un communiqué signé par Michaël Comtet, référent du parti dans la commune, Alexandre Ruch, conseiller municipal RN, et Tiffany Joncour, députée du Rhône, le parti estime que la succession récente de faits divers traduit une dégradation de la situation.
Les responsables RN citent notamment plusieurs agressions, cambriolages et violences sexuelles ainsi qu'une fusillade survenue lundi dans le secteur de Grandclément. Ils considèrent que ces affaires "dessinent désormais une réalité qu’il n’est plus possible de minimiser" et accusent la majorité municipale d’"inaction" et de "déni persistants".
La majorité municipale directement mise en cause
Le parti rappelle qu’Alexandre Ruch avait déjà interpellé l’adjoint chargé de la sécurité lors du dernier conseil municipal sur la montée des violences et les moyens consacrés à la sécurité.
"Face à l’accumulation des faits, l’autosatisfaction de la majorité municipale n’est plus acceptable", affirment les trois signataires, qui ciblent directement le maire PS Cédric Van Styvendael et son équipe.
Le RN réclame un "renforcement massif" de la police municipale, le développement de la vidéoprotection et une présence accrue des agents sur le terrain.
Des demandes également adressées à l’État
Le communiqué ne limite pas ses critiques à la municipalité. Le Rassemblement National demande également à l’État de renforcer les effectifs de sécurité et de durcir la réponse pénale. Il réclame par ailleurs l’expulsion du territoire national des étrangers auteurs d’infractions.
"Pouvoir vivre, sortir et rentrer chez soi sans avoir peur n’est pas négociable", concluent Michaël Comtet, Alexandre Ruch et Tiffany Joncour, pour qui "l’ordre et la sécurité sont la première protection" due aux Villeurbannais.
Non seulement cette municipalité est dans le déni mais en plus on nous ment en prenant les gens pour des imbéciles !Signaler Répondre
Le ridicule ne tue pas !Signaler Répondre
Remboursez !
160 000 qui sont, j'espère, en majorité honnêtes qui se font pourrir la vie à cause de quelques uns.Signaler Répondre
Effectivement si la police nationale et municipale patrouillaient dans les quartiers sensible "24/24 7/7" et qu'ils interpellaient tous les dealers, en plus que la justice ne les remette pas dehors de suite, il y aurait des résultats.
Beaucoup de "si" qui ramènent toujours toujours vers les manques de moyens ET de volonté à bas comme à haut niveau décisionnaire...
Toutes les villes gérées par la gauche qui dépense l’argent public pour favoriser toujours plus d’immigration et d’insécurité pour bénéficier d’une réserve électorale devront rendre des comptes en 2027...Signaler Répondre
après deux agressions en bas de chez moi rue d’alsace avec la Police qui ne se déplace pas… et avance que porter plainte ne sert à rien (si à faire baisser les stats) J’ai déménagé loin de cet enfer.Signaler Répondre
un déni! comme cela est gentil ! c'est un délit oui! ! non assistance à peuple en danger ,, les collabo sont de retour ,, gare aux juifs et aux résistants !!!Signaler Répondre
Pareil....ne vais plus en Ville à Villeurbanne, je privilégie les achats internet et mes courses alimentaires en moyennes surfaces ou centre commerciaux autour de chez moi. (Exemple : j'habite à 25kms de Lyon : pour aller chez expert médical...ai pris transports en communs :(train bus-bus-train : partie de chez moi à 13h30, pour être à l'heure au RdV qui a duré 30mn...retour chez moi à 18h30...conclusion ai perdu une 1/2, journée pour 30mn un RdV de 30mn....alors je veux bien être écolo, prendre soin de l'environnement, mais mis à part pour ceux qui habitent en intramuro, rien n'est fait pour faciliter les déplacements des autres usagers. Comme disait ma grand Mère ",ils ont mis la charrue avant les œufs" et c'est pour ça qu'on fait du sur place...Signaler Répondre
"les élus de gauche ne sortent jamais de chez eux semble t il".Signaler Répondre
Comme du temps de l'ex URSS, ils sont protégés par leurs miliciens ... C'est toute la différence avec nous...
Ils ne feront rien que ça soit la gauche LFI et extrême gauche et les élus gouvernementaux pour que la sécurité reviennet ils faut faire justice soit mêmeSignaler Répondre
pas qu’à Villeurbanne, à Lyon Doucet communique tous les jours de son action qui a apaisé Lyon alors que tous les jours on parle de mort de blessés et de rafales de kalachnikov … les élus de gauche ne sortent jamais de chez eux semble t il … les lyonnais eux sont agressés tous les jours voilà à quoi mène la politique du 100% prévention bisounours de la gauche boboSignaler Répondre
Parfois on sort des banalités non?Signaler Répondre
Villeurbanne c'est la même chose qu'à Vaulx, que sur Lyon 7 etc etc etc LFI = EELV = PS c'est un seul et unique parti.
On ne veut pas de "Sécurité" et on ne veut pas punir la racaille.
"Il réclame par ailleurs l’expulsion du territoire national des étrangers auteurs d’infractions."Signaler Répondre
Juste du bon sens finalement...
Les électeurs de gauche/extrême gauche aux dernières municipales de Villeurbanne se mordent ils les doigts où continuent ils de se vautrer dans leur dogmatisme délirant ?Signaler Répondre