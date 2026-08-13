Lyon fait partie des six bases françaises directement concernées par le mouvement annoncé chez EasyJet.

Le SNPNC-FO, l’UNPNC-CFDT et l’UNAC-CFE-CGC appellent les 1 074 personnels navigants commerciaux de la compagnie en France à cesser le travail samedi 15 et dimanche 16 août, de 00h01 à 23h59. Outre Lyon, les bases d’Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle, Nice, Nantes et Bordeaux sont concernées.

Cette mobilisation intervient au cœur d’un week-end traditionnellement chargé dans les aéroports. Elle pourrait donc affecter une partie du programme de vols d’EasyJet à Lyon-Saint-Exupéry.

Les syndicats jugent les réponses insuffisantes

Les trois organisations avaient déposé le 4 août un préavis couvrant une période beaucoup plus large, du 7 août au 2 septembre, sans fixer immédiatement de journées de grève.

Elles dénoncent notamment une "dégradation continue des conditions de travail", citant l’instabilité des plannings, les changements de dernière minute, les déplacements imposés et les rotations.

Les syndicats estimaient alors pouvoir lever leur préavis si la direction apportait des "solutions claires, concrètes et engageantes". Ils considèrent désormais qu’EasyJet n’a présenté que des "intentions d’amélioration" sans mesure suffisamment concrète à court terme.

La compagnie assure de son côté avoir évoqué des « propositions d’ajustements » et indique que des négociations sont prévues en septembre. EasyJet appelle également les syndicats à renoncer à cette mobilisation, qu’elle qualifie d’"opportuniste à une période aussi importante de l’année".