Lyon fait partie des six bases françaises directement concernées par le mouvement annoncé chez EasyJet.
Le SNPNC-FO, l’UNPNC-CFDT et l’UNAC-CFE-CGC appellent les 1 074 personnels navigants commerciaux de la compagnie en France à cesser le travail samedi 15 et dimanche 16 août, de 00h01 à 23h59. Outre Lyon, les bases d’Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle, Nice, Nantes et Bordeaux sont concernées.
Cette mobilisation intervient au cœur d’un week-end traditionnellement chargé dans les aéroports. Elle pourrait donc affecter une partie du programme de vols d’EasyJet à Lyon-Saint-Exupéry.
Les syndicats jugent les réponses insuffisantes
Les trois organisations avaient déposé le 4 août un préavis couvrant une période beaucoup plus large, du 7 août au 2 septembre, sans fixer immédiatement de journées de grève.
Elles dénoncent notamment une "dégradation continue des conditions de travail", citant l’instabilité des plannings, les changements de dernière minute, les déplacements imposés et les rotations.
Les syndicats estimaient alors pouvoir lever leur préavis si la direction apportait des "solutions claires, concrètes et engageantes". Ils considèrent désormais qu’EasyJet n’a présenté que des "intentions d’amélioration" sans mesure suffisamment concrète à court terme.
La compagnie assure de son côté avoir évoqué des « propositions d’ajustements » et indique que des négociations sont prévues en septembre. EasyJet appelle également les syndicats à renoncer à cette mobilisation, qu’elle qualifie d’"opportuniste à une période aussi importante de l’année".
Le bon moment pour faire visiter sa maison à vendre aux alentours de St Ex. Comme dens un fameux film 🤣Signaler Répondre
le voyage a été pire pour Louis XVISignaler Répondre
On a voulu des billets d'avion pas cher . on a la qualité qui va avec. Et les employés les conditions de travail qui vont avec . Un système entretenu par les utilisateurs. Ne vous plaignez pas.Signaler Répondre
c'est balloSignaler Répondre
et personne pour lire vos malheurs
il vous reste la marche à pied... faut prendre son temps pour voyager
Mais arrêtez de vous plaindre.Signaler Répondre
Vous avez la chance de partir en vacances et vous vous plaignez. Toujours les mêmes qui se plaignent.
Je n'ai pas les moyens de partir, prisonnier d'un appartement oùil fait 31/32°C mais je ne me plains pas.
Et je parie que vous êtes le 1er à dire "Prenez les transports en commun". Prenez une voiture.
parce que vous croyez que les autres compagnies les font moins voler ??? Renseignez-vous avant de dire des âneries pareillesSignaler Répondre
Easy jet n’est plus ce qu’il était. Les tarifs sont équivallents à Air France avec les services en moins...Signaler Répondre
oui c'est mieux le train. Le 10 octobre, j'ai pris le train de 6h20 au départ de Châteaucreux, direction la Part-Dieu à Lyon (après l'annulation du train de 6h04 vers Perrache). Dès le début, la situation était catastrophique : le train était bondé à Saint-Étienne, avec de nombreux passagers debout sur les deux niveaux. À partir de Saint-Chamond, les usagers dans les couloirs se comptaient par centaines, à Rive-de-Gier, faute de place, certains ont dû se résoudre à voyager dans les toilettes, les autres sont restés à quai, quant à Givors n'en parlons pas. Pourquoi? Parce que la SNCF avait décidé de mettre à disposition un train court, alors que plusieurs autres avaient déjà été annulés auparavant. Cette gestion désastreuse a transformé ce trajet en un véritable calvaire.Signaler Répondre
Le retour prévu à 14h54 a été encore plus chaotique. À la Part-Dieu, on nous a d’abord annoncé un léger retard à cause d’un soi-disant problème technique du côté de Saint-Chamond. Ensuite, toutes les heures, un message répétait qu'un train hors d'usage était en cours de dépannage. Nous avons attendu plus de 4 heures dans une gare surpeuplée, sans aucune information claire ni solution alternative proposée.
Ce n’est qu’à 19h que nous avons enfin été autorisés à monter dans un train. Les conditions étaient pitoyables : des voyageurs entassés, sans espace, dans une situation indigne. Le train est arrivé à Châteaucreux aux alentours de 20h15, après des heures de confusion et une communication incohérente de la part de la SNCF.
Il est incompréhensible qu’aucune alternative, comme des bus, n’ait été proposée pour faciliter le retour des voyageurs. Cette expérience a été un véritable calvaire, révélateur de la gestion catastrophique de la SNCF.
C’est un énorme manque de respect envers les usagers, dont certains étaient des personnes handicapées, des femmes enceintes, des nouveaux nés, des personnes âgées... Sachant que l’éboulement à l’origine de ces perturbations ne sera pas réparé avant plusieurs semaines, les usagers sont désespérés.
Très bien ... qu'ils ferment définitivement ... leurs avions font trop de bruitSignaler Répondre
et pas besoin de ce lowcost arnaqueur qui favorise le tourisme de masse délétère
EasyJet devrait profiter de la grève du personnel naviguant pour faire réviser ses avions qui volent en continuité.Signaler Répondre
Il faut changer de compagnie si on veut s'envoyer en l'air. mais les tarifs sont plus chers!Signaler Répondre
Chez HardJet les employés n'ont jamais eu l'air très bien traités par rapport aux autres compagnies low-cost, ou alors je ne sait pas tout.Signaler Répondre
Le problème de tous les transports quand ils font grève c'est toujours à des moments d'affluence pour essayer de faire plier leur direction, mais les directions attendent bien après pour négocier pour que leurs employés grévistes soient bien pourris par les usagers... Et au final rien ou pas grand chose.
La sncf et les compagnies d'aviation prennent toujours les usagers en otage. Déjà que le transport en avion est exorbitant pour les valises. Le transport d une valise en soute est plus chère qu une place dans l avion. ça devrait être réglementé et tout le même prix pour toute les compagnie.Signaler Répondre
Les syndicats sont des semeurs de merde. C'est la seule chose qu'ils savent faire, mais ils le font si bien....Signaler Répondre
Car, pour eux, travailler une grosse corvée, UNE TRÈS GROSSE CORVÉE.
S'ils ne sont pas contents de leurs sorts, qu'ils démissionnent et laissent la place à de vrais courageux, non syndiqués, bien sûr.
Prendre des touristes en otage durant les congés ou week-ends prolongés est synonyme d'égoïsme et de foutage de gueule