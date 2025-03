Lyon-Reykjavik : easyJet suspend sa ligne estivale avant même son lancement

Annoncée en janvier comme l’une des nouvelles liaisons au départ de Saint-Exupéry, la ligne vers la capitale islandaise a été retirée du programme estival de la compagnie low-cost, faute de réservations suffisantes.

EasyJet explique avoir "suspendu la mise en vente des billets pour la route Lyon-Reykjavik, initialement prévue pour juillet et août" après un réexamen de son réseau. "La compagnie ajuste régulièrement son offre afin de se concentrer sur les itinéraires les plus demandés", précise-t-elle. Tous les passagers ayant déjà réservé des billets ont été contactés et recevront un remboursement intégral.

Malgré cet abandon, la compagnie, qui dessert plus d’une cinquantaine de destinations depuis Lyon, n’exclut pas de relancer cette liaison lors d’une prochaine saison.

En revanche, les quatre autres destinations annoncées en début d’année – Bari et Brindisi en Italie, Essaouira au Maroc et Zadar en Croatie – seront bien assurées cet été. Les prix des billets pour ces destinations varient entre 35 et 50 euros TTC, selon l’itinéraire choisi.