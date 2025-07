Quatre nouvelles lignes dès cet automne à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

Alors que les vacances d’été viennent de débuter, la compagnie easyJet a annoncé ce mardi quatre nouvelles lignes au départ de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry pour cet automne.

Il sera notamment possible d’aller dès le 28 octobre à Sharm El-Sheikh en Egypte (deux vols par semaine le mardi et le samedi), à Pristina au Kosovo (deux vols par semaine le mardi et le vendredi) et à Tanger au Maroc (deux vols par semaine le mardi et le samedi).

A noter également à partir du 29 octobre, l’ouverture d’une ligne entre Lyon et Gran Canaria en Espagne avec deux vols par semaine le mercredi et le samedi.

Les billets pour ces quatre nouvelles lignes sont déjà en vente.