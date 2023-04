Lyon Aéroports : sept nouvelles destinations, la réduction des émissions de CO2 comme priorité

Ce mercredi, 14 nouvelles lignes dont 7 nouvelles destinations ont été annoncées par Vinci Airports Lyon pour 2023. Cette conférence de presse annuelle, menée par Tanguy Bertolus, président du directoire des Aéroports de Lyon, a permis de faire un point sur les objectifs de réduction d’émissions de CO2, entreprises par le réseau aérien lyonnais.

Sept nouvelles destinations, pour autant de lignes renforcées

Pour la première fois, une liaison directe avec Doha, la capitale qatarie, sera mise en place début juillet 2023. La seule nouveauté long courrier, assurée par la compagnie Qatar Airways, connectera Lyon avec l’un des principaux hubs desservant le continent asiatique.

En nouveautés de destinations, on retrouve quatre vols opérés par Volotea vers Florence (Italie), Bilbao (Espagne), Berlin et Hambourg (Allemagne), et deux vols assurés par Transavia vers Antalya (Turquie) et Tlemcen (Algérie).

Des lignes directes déjà existantes seront assurées par de nouvelles compagnies : La Rochelle, Cagliari (Italie), Malaga (Espagne), Prague (Tchéquie) avec EasyJet, Lille par Twin Jet, Madrid (Espagne) par Volotea et Oujda (Maroc) par Air Arabia. Des lignes renforcées déjà disponibles à la vente depuis le début du mois d’avril.

Les ouvertures saisonnières de l’été dernier, vers Madère (Portugal), Constantine (Algérie) et Dakar (Sénégal) prévoient aussi d’être annualisés en 2023.

A ces nouveautés s’ajoutent une augmentation des fréquences hebdomadaires pour cet été, notamment pour les vols vers Montréal (Canada), Sétif (Algérie) ou encore Lisbonne (Portugal).

L’autosuffisance énergétique comme étendard

En pleine transition énergétique, l’aéroport de Lyon tente de prendre le pli par des objectifs assez ambitieux. L’aéroport de Lyon Saint-Exupéry vise le résultat de 0 émission nette de CO2 dès 2026. Sur le secteur lyonnais, l’entreprise se dit en avance sur l’objectif européen de 2030. Cette même année, durant laquelle Vinci Airports mise sur une autosuffisance énergétique complète, autrement dit produire autant d’énergie qu’on en consomme.

Pour cela, le géant des concessions aéroportuaires promet une importante baisse des émissions de carbone par l’usage de biocarburants, le renouvellement des flottes et à plus long terme l’intronisation d’avions à hydrogène (qui n’émettent pas de CO2) d’ici 2035.

Dans le même temps, le site lyonnais s’engage à développer sur place ses centrales photovoltaïques. Une nouvelle occupera les parkings P5 et P6 en 2024.

"C’est un projet fort et ambitieux. Le secteur aérien a une feuille de route solide sur la décarbonation. On a la chance d’avoir une industrie extrêmement normée", se félicitait Tanguy Bertolus ce mercredi.

L’aéroport de Lyon égalise son offre d’avant-pandémie (120 destinations vers 36 pays) et poursuit sa décarbonation, dans un secteur des plus énergivores.

T.J.