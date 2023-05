Le premier avion 100% électrique présenté à l’aéroport Lyon-Bron

Il est le symbole du zéro émission de CO2. Ce mercredi, Vinci Airports a présenté le premier avion électrique, sur le tarmac de l’aéroport de Bron. Dénommé Pipistrel Velis Electro, l’engin biplace n’émet ni dioxyde de carbone, ni nuisance sonore.

Cette initiative s’inscrit dans la décarbonation du transport aérien, déjà en cours dans les aéroports lyonnais : entre 2018 et 2022, les émissions de CO2 ont réduit de 44% sur l’ensemble du réseau. Nicolas Notebaert, président de Vinci Airports, disait vouloir "favoriser le déploiement des flottes décarbonnées pour l’aviation légère et générale." L’avion à hydrogène sera mis à disposition des écoles de pilotage de Bron.

Pour accompagner ce projet, Vinci Airports s’appuie sur un partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, les communes de l’Est lyonnais (Bron, Chassieu, Décines-Charpieu, Saint-Priest), la Fédération Française de l’Aéronautique (FFA) et les clubs d’aviations lyonnais et brondillants. Chaque entité a participé à la location de cet avion, prévue pour trois ans. La Région a notamment pris en charge 40% de ce montant, soit un total de 45 000 euros investis sur la période.

La Métropole de Lyon ne s’est cependant pas inscrite dans le partenariat. Une absence critiquée par Jérémie Bréaud, maire de Bron, qui assimilait la majorité écologiste à une "éternelle insatisfaite", qui a refusé l’apport d’une subvention "sûrement par incompétence" selon lui.

Piloté exclusivement par les écoles d’aviation, l’engin est décrit par Jean-Luc Charron comme un "avion-école" et un "outil de paix", en faveur de la décarbonation et de la tranquillité des riverains résidant près des zones aéroportuaires. En effet, cet avion est complètement silencieux lors de son vol. Le président de la FFA allait même plus loin : "C’est une excellence française, qui en plus est en faveur de la transition écologique", se félicitait-il.

Ce double intérêt en cache un autre. A travers cet avion, la Région Auvergne-Rhône-Alpes dit vouloir "revendiquer une souveraineté dans l’aéronautique", selon les dires de Stéphanie Pernod, qui représentait ce mercredi Laurent Wauquiez. La vice-présidente à l’économie, à la relocalisation et au numérique disait contribuer à "allier industrie et respect de l’environnement."

Mais comme l’a précisé la représentante de la Région : "ce n’est qu’un début." L’avion 100% électrique n’est qu’un biplace et n’impressionne pas vraiment par son envergure. Il n’a également que 57 minutes d’autonomie… En bref, le chemin est encore long pour pouvoir assurer des vols commerciaux à l’hydrogène.

Cet avion a tout de même le mérite d’incarner la transition des flottes aériennes vers le tout-électrique. Son usage par des écoles d’aviation va en ce sens, et contribue selon Jean-Luc Charron à la "crédibilisation des promesses", dont celle de la neutralité carbone d’ici 2050.

T.J.