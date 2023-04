Lyon n’est pas une ville où il fait bon vivre pour les chiens

Lyon ne semble pas être aux petits soins pour ses chiens. Le classement des villes de plus de 100 000 habitants où il fait bon vivre pour les chiens place Lyon à la 33ᵉ place sur 42. Le magazine 30 millions d’amis pointe un manque d’accessibilité aux espaces verts pour les chiens, un manque d’équipements destinés à la propreté comme les sacs et un manque de sensibilisation et d’engagements dues au manque d’éducation canine, des campagnes de stérilisation, des préventions à la morsure pour les enfants…

Lille se place en tête du classement. Sa remontada surprise s’explique par la création d’une délégation au bien-être animal lors des dernières élections municipales. Les chiens lillois bénéficient de nouveaux aménagements : "Les chiens disposent d’accès à l’eau aménagés", se réjouit Christelle Libert dans 30 millions d’amis (conseillère municipale déléguée au bien-être animal). "En 2022, un appel à projet participatif a été également voté pour aider les personnes les plus modestes à soigner leurs animaux", ajoute l’élue. Le magazine souligne également l’exemplarité de Nice et Montpellier en la matière. Avec la faible note générale de 8.7/20, Lyon a de quoi s’inspirer.