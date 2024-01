Une Villeurbannaise condamnée après avoir laissé son chien mourir de faim 

Un chien de race spitz loup avait été retrouvé en état de décomposition dans un appartement du centre-ville, seul sans propriétaire.

Selon nos confrères de Sud Ouest, Khaldrogo avait été en effet abandonné deux mois plus tôt par sa maîtresse qui avait décidé d’aller s’installer tout près de Lyon, à Villeurbanne. Elle avait ainsi enfermé la pauvre bête dans son studio, sans nourriture.

Grâce aux enquêteurs de la police, la mise en cause âgée de 25 ans a été retrouvée et poursuivie en justice. Poursuivie pour abandon volontaire d’un animal domestique, elle a écopé d’une amende pénale de 400 euros, ainsi qu’une obligation à payer 400 euros à l’association Vénus et à la Fondation 30 millions d’amis. Les deux organismes s’étaient constituées parties civiles.