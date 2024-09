Chantier de la place Grandclément à Villeurbanne : un jour, il y aura une place

Cédric van Styvendael, le maire, et Béatrice Vessiller élue de la ville depuis longtemps et actuellement vice-présidente à l'Urbanisme à la Métropole doivent surveiller l’avancement des travaux avec particulièrement d’inquiétude, car la même agence sera également chargée de l’aménagement du parc Gisèle Halimi.

Au final, on ne peut que saluer le courage politique des élus présents - Stéphane Frioux adjoint à la Culture de Villeurbanne, Agnès Thouvenot, sa collègue à l’Urbanisme et surtout Bruno Bernard, président de la Métropole - qui n’hésitent pas à réunir les journalistes pour un "point d’étape" de la rénovation de la place Grandclément dont la promesse d’une fin heureuse ne se décèle nulle part dans l’actuel chantier aux bouleversements éléphantesques.

Bertrand Vignal réfléchit à voix haute à la philosophie en cours : "Il s’agit d’une place avec deux places. On a donc déplacé la fontainerie qui habituellement se situe au centre". Si l’architecte veut bien reconnaître du bout des lèvres "qu’il s’agit d’un chantier difficile car il y a beaucoup de maitrise d’œuvre", ce ne sont pas les ouvriers, partie agissante de cette maitrise d’œuvre et qui arpentent au même moment le site éventré, qui le contrediront. Soupirant discrètement, l’un d’eux confesse le surcroit de fatigue que cause la présence continuelle de riverains contournant les barrières de chantier et traversant celui-ci pour rentrer chez eux plus vite.

Mais Bertrand Vignal ne s’arrête pas à ce genre de détail : "Je veux une place où l’on se sente adossé. Certes la difficulté reste toujours de savoir où mettre le curseur entre intime et extime…" Agnès Thouvenot, même un instant déroutée par le concept d’extime, se reprend vite pour évoquer la future présence d’une buvette "espace démonstrateur" construction ronde qui a cette forme "de manière à ce que l’on ait pas à craindre les recoins, que l’on soit vue de partout, car il y a un enjeu de sécurité".

Pris dans l’euphorie du moment, Bertrand Vignal conclut : "On a donc une place…". De sa voix apaisante, Béatrice Vessiller se permet alors une légère correction grammaticale : "On aura une place". Sans doute surpris par cette irruption de réalité dans un monde de concepts, Bertrand Vignal s’explique : "Mais je la VOIS cette place", se voyant gentiment répondre par la vice-présidente à l’Urbanisme : "Les habitants ne la voient pas tout à fait encore". On les comprend...

