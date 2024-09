Pose de la première pierre du projet Gratte-Ciel : Villeurbanne se transforme 

Ce vendredi, Villeurbanne a franchi une nouvelle étape dans l’évolution de son paysage urbain avec la pose de la première pierre du projet "Vues Ciel". Ce chantier s’inscrit dans l’extension du quartier des Gratte-Ciel, emblème de la ville depuis 1924. Un siècle après la construction des premières tours, l’histoire se réinvente avec cette ambitieuse transformation qui s’étendra sur 8 hectares.

Piloté par le promoteur Quartus, le projet « Vues Ciel » s’articule autour de quatre îlots qui viendront redessiner le centre-ville. Le premier îlot, dont les travaux ont commencé en juin, accueillera six tours, dont la spectaculaire tour Signal, haute de 59 mètres. Celle-ci deviendra le point culminant du nouveau quartier et sera entourée d’un espace public verdoyant avec une esplanade arborée, des jardins suspendus et des promenades piétonnes.

160 logements vendus

En termes de logements, le projet mise sur la diversité. Sur les 880 logements prévus, 160 ont déjà été vendus. Une part importante est dédiée à la mixité sociale avec 61 % de logements aidés, soit environ 342 logements sociaux, incluant des chambres pour étudiants. Le reste se répartit entre logements en accession libre, locatif intermédiaire, et logements participatifs. Cette diversité vise à permettre à toutes les catégories de population de se loger dans ce nouveau centre-ville.

Au-delà du résidentiel, « Vues Ciel » prévoit également 8 500 m² de commerces, de services et d’équipements publics. Parmi eux, un cinéma de quatre salles, un pôle jeunesse municipal et un tiers-lieu, contribuant ainsi à l’animation de ce futur quartier. Le quartier sera aussi desservi par le tram T6, dont les travaux d’installation des rails continuent d’avancer. Ce projet ambitieux, soutenu par la Métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne, s’inscrit dans une démarche de renouvellement urbain respectueuse de l’identité historique du quartier des Gratte-Ciel. Comme l’a souligné Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, il s’agit du "doublement du centre-ville".

Les premières livraisons de logements sont attendues pour 2027, mais la transformation du quartier s’étalera jusqu’en 2031, date prévue pour la fin des travaux.