Auvergne-Rhône-Alpes : trois entreprises s’engagent à diminuer l’enfouissement de leurs déchets

Dans ce cadre, et après trois ans de négociations, les trois grands gestionnaires de déchets que sont Veolia, Suez et Lely Environnement, ont signé, en accord avec la Région une diminution importante du tonnage des déchets qu’ils enfouissent.

"Nous voulons être la première région à atteindre l’objectif zéro déchets enfoui" lâche Laurent Wauquiez, devant les journalistes ce lundi. Si le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est conscient que cet objectif fixé est loin d’être atteint, il se dit confiant dans sa réalisation.

"Nous avons fait à peu près la moitié du chemin, c’est une belle performance, mais nous devons accélérer". Et les chiffres confirment les dires du président de la Région puisqu’en 2015, environ 2,2 millions de tonnes de déchets étaient enfouis en Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif est donc d’en avoir 1,1 million pour 2025, tout en sachant que l’année dernière, le chiffre était de 1,6 million de tonnes. "Cet objectif est à portée de main" estime l’élu Les Républicains, mais il avoue avoir besoin de "la mobilisation de tous" pour y arriver.

"Etre la Région qui ouvre la voie dans notre pays"

C’est dans ce cadre que cet accord intervient, une "première" martèle Laurent Wauquiez aux médias. "Nous voulons être la Région qui ouvre la voie dans notre pays", ajoute-t-il.

"C’est une démarche extrêmement forte mais que nous portons volontiers. Nous sommes convaincus qu’il faut des objectifs forts pour y arriver", confie Anne Le Guennec, direction générale Recyclage et Valorisation des Dechets chez Veolia.

Les trois entreprises ont plusieurs centres d’enfouissement des déchets dans la région. Ces derniers se trouvent sur les communes de Roche-la-Molière, Donzère et Satolas pour Suez, Cessieu et Chatuzange-le Goubet pour Véolia et Saint-Quentin-sur-Isère pour Lely Environnement.

Anne Le Guennec ajoute que cette décision entraînera une "diminution anticipée et accompagnée" du site de Chatuzange-le-Goubet mais aussi, si les conditions sont réunies, la fermeture du site de Cessieu.

Également, pour essayer de minimiser l’enterrement des déchets, la Région avait déjà mis sur la table une enveloppe de 20 millions d’euros pour subventionner des projets permettant d’éviter tout ce qui est amener à être enfoui. Parmi les projets financés par la Région, l’un d’eux visait à identifier les biodéchets et à les collecter, un autre à financer des recycleries ou encore une entreprise drômoise qui a créé des tabliers biodégradables.

Le président de la Région a également choisi de mettre l’accent sur la "quasi-fin" de l’importation des déchets sur le territoire régional. Chaque territoire "doit gérer les déchets qu’il produit, ce qui amène à être un peu plus responsable" termine-t-il.

