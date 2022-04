WC pour femmes, urine récoltée pour l'agriculture : 16 nouveaux sanitaires déployés à Lyon

La Métropole et la Ville de Lyon s’allient pour mener une expérimentation qui prendra place dans quatres zones : les quais du Rhône, le parc Blandan, la place Louis Pradel et le quartier de la gare Saint Paul. Il s’agirait de “zones en déficit de sanitaires”, puisqu’il y est “impossible d’installer des sanitaires classiques faute d’accès à l’eau, à un réseau d’assainissement ou au réseau électrique.”

Seize sanitaires “hygiéniques et écologiques” seront donc mis en place au début du mois d’avril, et ce jusqu’en septembre. L’expérimentation vise à “l’amélioration de la salubrité publique, l’inclusivité, en offrant aux femmes une solution dans l’espace public et la valorisation d’une partie des urines pour l’agriculture,” explique la Métropole de Lyon.

“Ces dispositifs n’utilisent pas d’eau et leur entretien sera assuré par des agents se déplaçant en vélo,” précise la collectivité. “ L’inclusivité de ces sanitaires est assurée par sept urinoirs masculins, sept féminins, et enfin deux autres seront réservés et accessibles aux personnes à la mobilité réduite. Les urinoirs pour femmes ont été conçus et adaptés à leur anatomie et leur permettent d’uriner sans avoir besoin de toucher la cuvette des toilettes.”

Probablement conscients de la colère du mouvement #SaccageLyon et de la controverse des urinoirs installés à la Guillotière, la Métropole de Lyon a assuré qu’il y aura “un QRCode posé sur la porte d’entrée des cabines afin de permettre d’alerter les services de la propreté en cas de problème.”

L’urine alors récoltée par ces 16 sanitaires pourra être utilisée comme fertilisants pour l’agriculture locale, puisqu’elle contient du phosphore et de l’azote, deux éléments essentiels à la croissance des plantes. L’objectif à terme de cette expérimentation “est de trouver de nouvelles filières pour valoriser 100% des urines récoltées,” conclut la Métropole de Lyon.