Un vol entre Casablanca et Lyon perturbé par un passager en crise de panique

Selon nos confrères, un vol Air Arabia entre Casablanca et Lyon a été perturbé par un homme très agité, pris d’une crise de panique alors que l’appareil allait décoller avec déjà 1h30 de retard. Le Marocain installé à bord, âgé d’une cinquantaine d’années et accompagné de sa femme et ses deux enfants, a été menaçant en promettant de faire une "connerie" si l’avion quittait le sol.

Une fois le fauteur de trouble débarqué, l’appareil a finalement décollé. Il est arrivé dans la capitale des Gaules avec trois heures de retard.