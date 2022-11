Une valise suspecte perturbe le trafic de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry

Le trafic à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry a été interrompu durant plus d’une heure en raison d’une valise suspecte dont les poches n’avaient pas été fouillées après un passage devant l’écran de contrôle.

Selon le Progrès, les caméras de vidéosurveillance ont filmé l’oubli de l’agent. L’affaire est alors remontée à la police aux frontières et le passager suspect et sa valise ont fait l’objet d’une recherche au sein de l’infrastructure bloquant les appareils au sol. Le voyageur a finalement été retrouvé en salle d’embarquement et le doute a été levé sur son bagage suspect qui contenait en fait un appareil connecté.

Le trafic a pu reprendre progressivement dans la soirée.