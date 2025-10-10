Il y aura finalement bien une ligne aérienne entre Lyon et cette capitale européenne !

Elle avait été annoncée en janvier dernier avec un lancement prévu cet été. La ligne aérienne d’easyJet entre Lyon et Reykjavik avait dans un premier temps été suspendue en raison du peu de passagers intéressés.

Les avions vers la capitale islandaise seront finalement lancés l’année prochaine, plus précisément à l’été. Un premier trajet est annoncé pour le 23 juin 2026. Deux vols par semaine sont prévus.

Les billets sont déjà disponibles sur le site de l’aéroport de Lyon.