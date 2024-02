Pour ses 15 ans, easyJet annonce une nouvelle destination dès le printemps au départ de Lyon

La compagnie aérienne low-cost fête ses 15 ans à Lyon cette année ; l’occasion pour easyJet d’annoncer ce lundi une nouvelle destination au départ de la capitale des Gaules. Direction Athènes en Grèce dès le 31 mars.

"Les vestiges de l’Acropole, l’Agora, le Parthénon, les sites archéologiques et les nombreux musées imposent Athènes comme une destination touristique axée sur la culture et l’Histoire (…). De nombreuses plages vous attendent aussi à proximité, pour une journée entre mer et soleil", peut-on lire dans un communiqué.

Trois vols par semaine sont prévus au départ de Lyon. Un aller-retour coûtera aux voyageurs une centaine d’euros avec des billets déjà disponibles.

De nouvelles liaisons vers Madrid, Alicante, Malaga et Cagliari sont également au programme de cet été pour easyJet au départ de Lyon.

A noter que la base lyonnaise de la compagnie aérienne low-cost a transporté 2,5 millions de passagers en 2023.