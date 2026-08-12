Eclipse à Lyon : le Mont Thou pris d'assaut, des embouteillages inédits sur les petites routes d'accès

Malgré ses 611 mètres d'altitude, le Mont Thou était LE point culminant privilégié dans l'agglomération lyonnaise ce mercredi pour profiter de l'éclipse solaire.

Et forcément, même sans avoir trouvé au préalable les précieuses lunettes de protection, des milliers de personnes ont convergé vers le sommet de Saint-Cyr-au-mont-d'Or. De quoi provoquer des embouteillages inédits, que le Tour de France n'aurait pas renié !

Les routes du Tour de France ? Le mont Thou au nord de Lyon pris d’assaut pour observer l’éclipse, des bouchons impressionnants sur ses petites routes d’accès pic.twitter.com/mAIYnknXz4 — Lyon Mag (@lyonmag) August 12, 2026

Avec près de 94% du soleil masqué, le spectacle a été apprécié. Il faut dire que c'était "l'éclipse du siècle" en France. La prochaine n'est prévue qu'en 2081, il ne fallait donc pas rater cette opportunité !