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Eclipse à Lyon : le Mont Thou pris d'assaut, des embouteillages inédits sur les petites routes d'accès

Eclipse à Lyon : le Mont Thou pris d'assaut, des embouteillages inédits sur les petites routes d'accès

Ce mercredi 12 août, l'éclipse solaire a été l'évènement à Lyon et dans le reste de la France. Pour en profiter au maximum, des milliers de personnes se sont rendues au Mont Thou, provoquant des embouteillages inédits dans les Monts d'Or.

Malgré ses 611 mètres d'altitude, le Mont Thou était LE point culminant privilégié dans l'agglomération lyonnaise ce mercredi pour profiter de l'éclipse solaire.

Et forcément, même sans avoir trouvé au préalable les précieuses lunettes de protection, des milliers de personnes ont convergé vers le sommet de Saint-Cyr-au-mont-d'Or. De quoi provoquer des embouteillages inédits, que le Tour de France n'aurait pas renié !

Avec près de 94% du soleil masqué, le spectacle a été apprécié. Il faut dire que c'était "l'éclipse du siècle" en France. La prochaine n'est prévue qu'en 2081, il ne fallait donc pas rater cette opportunité !

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lyon avec Zemmour le 12/08/2026 à 22:36

J'y étais c'était plein de racaille avec des chicha et des haut parleurs j'avais cru que j'étais à Saint Fons.

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