Les sécateurs pourraient entrer en action dès ce jeudi dans une grande partie du Beaujolais.

Réunis à Villefranche-sur-Saône, les acteurs de la filière ont reçu mardi les recommandations du réseau maturation, chargé de suivre l’évolution des raisins et d’identifier le meilleur moment pour commencer la récolte.

Sa proposition est claire : fixer au 13 août le début des vendanges pour les beaujolais et beaujolais-villages blancs, rouges et rosés.

Il reste désormais à attendre la publication de l’arrêté préfectoral officialisant ce ban.

La date n’est pas choisie au doigt mouillé.

Depuis le 27 juillet, des prélèvements sont effectués sur 177 parcelles de gamay et 57 de chardonnay réparties dans le vignoble. Les techniciens suivent notamment le degré potentiel, l’acidité totale et le pH afin de mesurer précisément l’avancée de la maturité.

Les vignerons ne sont toutefois pas tenus d’attendre cette échéance pour vendanger. Certains ont déjà commencé à récolter, notamment pour les raisins destinés aux crémants.

Trois semaines d’avance sur 2024

Le millésime 2026 restera en tout cas parmi les plus précoces.

Le fort ensoleillement et la chaleur des dernières semaines ont accéléré la maturation des grappes. À titre de comparaison, le ban avait été fixé au 19 août en 2025 et seulement au 6 septembre en 2024.

En deux ans, le calendrier des vendanges a donc avancé de plus de trois semaines.