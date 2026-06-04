Politique

Bruno Retailleau attendu dans le Beaujolais et à Gleizé pour une réunion publique

Bruno Retailleau attendu dans le Beaujolais et à Gleizé pour une réunion publique

Le président des Républicains Bruno Retailleau se rendra dans le Rhône ce jeudi 4 juin. Il visitera plusieurs sites viticoles à Fleurie avant de participer à une réunion publique à Gleizé, à l’invitation du député Alexandre Portier.

Après plusieurs déplacements politiques dans la région ces derniers mois, Bruno Retailleau fera étape dans le Beaujolais ce jeudi 4 juin.

Invité par le député LR du Rhône Alexandre Portier, le candidat à la présidentielle 2027 consacrera son après-midi à une visite de terrain autour de la filière viticole, avec en toile de fond les enjeux économiques du vignoble beaujolais.

Premier arrêt prévu à 15h35, au domaine viticole de Christian Bernard, situé au lieu-dit Les Grands Fers à Fleurie.

Au programme : visite du domaine, découverte des vignes, dégustation et échanges autour des problématiques rencontrées par les professionnels du secteur.

La visite doit se poursuivre à partir de 16h55 à la cave coopérative des Grands Vins de Fleurie, où Bruno Retailleau participera à une table ronde avec les acteurs de la filière, après une visite des installations et un temps de dégustation.

Pour Alexandre Portier, ce déplacement doit permettre de mettre en valeur le savoir-faire viticole du Beaujolais et d’échanger sur les défis auxquels le secteur est confronté.

Le ministre terminera sa journée dans le Rhône avec une réunion publique organisée à Gleizé, à partir de 19h30.

Présentée comme un moment d’échange direct avec les habitants, la rencontre doit permettre au public de poser ses questions et partager ses préoccupations avec l'ancien ministre de l’Intérieur et président des Républicains.

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Bruno Retailleau

beaujolais

1 commentaire
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Mais il est où ? le 04/06/2026 à 06:07

Qui ça, Qui ça ? c’était Lolo , C’était Lolo, mais t’es pas là… Tililili … Tililala ! 🎵 🎶

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