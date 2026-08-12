Des dizaines de colis qui franchiraient chaque jour les murs de la prison par les airs.

Dans un tract diffusé par son union régionale lyonnaise, l’UFAP UNSa Justice tire la sonnette d’alarme sur les livraisons effectuées par drone au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône.

Le syndicat revient sur l'interception par la gendarmerie du Rhône et de l'Ain d'un réseau qui avait réalisé la livraison de 1 826 colis en 51 jours, soit près de 36 par jour à la maison d'arrêt caladoise.

L’organisation estime que "le trafic par drone a changé d’échelle".

Elle s’appuie également sur une enquête relayée par RTL selon laquelle environ 30 kg de cannabis auraient été introduits dans la prison par une équipe structurée.

Des "volières" réclamées sur les façades

Face à cette situation, l’UFAP UNSa Justice remet sur la table une revendication qu’elle dit porter depuis plusieurs années : l’installation de "volières" autour des bâtiments pénitentiaires.

Il s’agirait de grilles métalliques allant "de la toiture jusqu’au sol", destinées à empêcher physiquement les drones d’approcher suffisamment des fenêtres ou des cours pour déposer leurs chargements. "Aujourd’hui, nous exigeons leur installation immédiate !", martèle le syndicat.

L’UFAP défend cette solution comme plus simple que les technologies de détection ou de neutralisation des drones, évoquant "un investissement unique, sans mise à jour, sans maintenance interminable, sans dépendance à des technologies capricieuses".

Avec un mot d’ordre : "Protéger les personnels. Bloquer les trafics. Agir maintenant".