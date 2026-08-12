Sécurité

Drones en prison : face à l’explosion des livraisons, des grilles réclamées à Villefranche-sur-Saône

Drones en prison : face à l’explosion des livraisons, des grilles réclamées à Villefranche-sur-Saône
L’UFAP UNSa Justice évoque 1 826 colis livrés par drone en 51 jours au centre pénitentiaire. — Illustration LyonMag

Le trafic par drone a pris une ampleur considérable à la prison de Villefranche-sur-Saône. L’UFAP UNSa Justice réagit au fait que 1 826 colis ont été livrés en seulement 51 jours et réclame l’installation immédiate de grilles métalliques sur les façades de l’établissement.

Des dizaines de colis qui franchiraient chaque jour les murs de la prison par les airs.

Dans un tract diffusé par son union régionale lyonnaise, l’UFAP UNSa Justice tire la sonnette d’alarme sur les livraisons effectuées par drone au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône.

Le syndicat revient sur l'interception par la gendarmerie du Rhône et de l'Ain d'un réseau qui avait réalisé la livraison de 1 826 colis en 51 jours, soit près de 36 par jour à la maison d'arrêt caladoise. 

L’organisation estime que "le trafic par drone a changé d’échelle".

Elle s’appuie également sur une enquête relayée par RTL selon laquelle environ 30 kg de cannabis auraient été introduits dans la prison par une équipe structurée.

Des "volières" réclamées sur les façades

Face à cette situation, l’UFAP UNSa Justice remet sur la table une revendication qu’elle dit porter depuis plusieurs années : l’installation de "volières" autour des bâtiments pénitentiaires.

Il s’agirait de grilles métalliques allant "de la toiture jusqu’au sol", destinées à empêcher physiquement les drones d’approcher suffisamment des fenêtres ou des cours pour déposer leurs chargements. "Aujourd’hui, nous exigeons leur installation immédiate !", martèle le syndicat. 

L’UFAP défend cette solution comme plus simple que les technologies de détection ou de neutralisation des drones, évoquant "un investissement unique, sans mise à jour, sans maintenance interminable, sans dépendance à des technologies capricieuses".

Avec un mot d’ordre : "Protéger les personnels. Bloquer les trafics. Agir maintenant".

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7 commentaires
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ben autrement le 12/08/2026 à 11:02

ball trap pour les matons ; excellent entrainement peu onéreux et efficace

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allez ça suffit le 12/08/2026 à 10:50

On amuse la galerie ! on ne fait rien ou presque !

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Fini la sieste? le 12/08/2026 à 10:14
Marrant a écrit le 12/08/2026 à 09h35

Le maire de St Denis va proposer des drones gratuits prochainement .... payés par ses emplois fictifs de la RATP

Le Directeur se réveille 🤣🤣🤣 Merci, grace a vous la France entière a bien ri 🤣🤣🤣 Vous avez encore de la chance d'etre pas viré!!!!!!

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et après? le 12/08/2026 à 10:10
Marrant a écrit le 12/08/2026 à 09h35

Le maire de St Denis va proposer des drones gratuits prochainement .... payés par ses emplois fictifs de la RATP

Les fournitures scolaires gratuites! Au fait l'allocation de rentrée scolaire ça sert a quoi? 🤔
Les vélos gratuits!
Pas bon de payer des impôts a St Denis 🤔🤔

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Catalan le 12/08/2026 à 09:37

Si les livraisons ne peuvent plus se faire par l extérieur a cause d éventuelles grilles pour lesquelles il faudra trouver le budget, les livraisons se feront par l intérieur.Quand on a une telle passoire a l extérieur ça doit pas être compliqué d en avoir une autre a l intérieur.

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Marrant le 12/08/2026 à 09:35

Le maire de St Denis va proposer des drones gratuits prochainement .... payés par ses emplois fictifs de la RATP

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Racailles de m... le 12/08/2026 à 09:20

"Drones en prison" : c'est pas mal comme nouvelle punition, au lieu de mettre ces pauvres racailles en prison, on va plutôt mettre leurs drones.

On pourra en mettre des centaines dans une cellule, plus de problème de surpopulation.

Plus de problème de racisme. Ah si, les drones sont chinois... Mince...

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