Près de Lyon : une jeune femme fait une chute mortelle du 6e étage

Selon le Progrès, la victime aurait chuté du 6e étage d’un immeuble du quartier Belleroche ce lundi matin.

Le quotidien régional évoque des témoins qui auraient entendu des cris juste avant le drame. Les parents de la jeune femme, âgée d'une trentaine d'années, auraient été emmenés par les forces de l’ordre.

Une enquête est en cours pour savoir s’il s’agit d’un suicide ou d’un acte criminel.