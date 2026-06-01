Faits Divers

Près de Lyon : une jeune femme fait une chute mortelle du 6e étage

Près de Lyon : une jeune femme fait une chute mortelle du 6e étage
Près de Lyon : une jeune femme fait une chute mortelle du 6e étage- Lyon Mag

Une enquête a été ouverte ce lundi à Villefranche-sur-Saône, après la mort d’une jeune femme.

Selon le Progrès, la victime aurait chuté du 6e étage d’un immeuble du quartier Belleroche ce lundi matin.

Le quotidien régional évoque des témoins qui auraient entendu des cris juste avant le drame. Les parents de la jeune femme, âgée d'une trentaine d'années, auraient été emmenés par les forces de l’ordre.

Une enquête est en cours pour savoir s’il s’agit d’un suicide ou d’un acte criminel. 

Tags :

Villefranche-sur-Saône

defenestration

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
honteux le 01/06/2026 à 16:05
Corsica3333 a écrit le 01/06/2026 à 14h04

Il y avait pas d’escaliers ou d’ascenseur...

Quel manque de respect! Supporter du PSG?

Signaler Répondre
avatar
Marius69 le 01/06/2026 à 15:50

Quelle tristesse.
RIP 😢

Signaler Répondre
avatar
Corsica3333 le 01/06/2026 à 14:04

Il y avait pas d’escaliers ou d’ascenseur...

Signaler Répondre
avatar
vraiment malheureux le 01/06/2026 à 13:39

Paix à cette jeune fille.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.