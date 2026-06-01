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Expulsée avec quatre enfants, une famille hébergée chaque nuit dans une école de Vaulx-en-Velin

Expulsée avec quatre enfants, une famille hébergée chaque nuit dans une école de Vaulx-en-Velin

À Vaulx-en-Velin, l’école Anne-Frank est occupée chaque nuit depuis mardi par le collectif Jamais Sans Toit afin de mettre à l’abri une famille expulsée de son logement. Les militants réclament une solution d’hébergement d’urgence à la préfecture.

Une nouvelle occupation d’école s’organise dans la métropole lyonnaise pour éviter qu’une famille ne dorme à la rue.

Dans communiqué, Jamais Sans Toit Vaulx-en-Velin annonce que l’école Anne-Frank de Vaulx-en-Velin est occupée chaque nuit depuis le mardi 26 mai afin d’héberger une famille récemment expulsée de son logement, accompagnée de quatre enfants âgés de 3, 6, 9 et 12 ans.

Le collectif explique qu’après l’expulsion, parents d’élèves, enseignants et habitants du quartier s’étaient mobilisés pour financer dix jours d’hébergement à l’hôtel.

Mais cette solution provisoire serait aujourd’hui arrivée à son terme.

Selon Jamais Sans Toit, malgré des appels quotidiens au 115, la famille n’aurait reçu aucune proposition d’hébergement d’urgence jusqu’à présent.

Face à cette situation, les militants disent avoir décidé d’ouvrir les portes de l’école la nuit pour éviter à la famille de se retrouver sans solution, dans un contexte de fortes chaleurs.

Un appel à la préfecture

Dans son communiqué, le collectif appelle la préfecture du Rhône à proposer rapidement une solution d’accueil.

Jamais Sans Toit rappelle notamment le principe du droit à l’hébergement d’urgence, inscrit dans le Code de l’action sociale et des familles, selon lequel "toute personne en situation de détresse a accès, à tout moment, à un hébergement d’urgence", indépendamment de sa situation administrative.

Le collectif invoque également la Convention internationale des droits de l’enfant, estimant qu’il est impossible de garantir l’éducation, la santé et la protection des mineurs lorsque des enfants sont contraints de dormir dehors.

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jamais sans toit

Vaulx-en-Velin

15 commentaires
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Bellota le 01/06/2026 à 11:37

Quel droit à ?
A quoi ?
On leur parle de devoirs ?
Que ces associations les prennent chez elles et que l’on arrête avec la culpabilisation

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Vendredi le 01/06/2026 à 11:12

Il faut donner la raison pourquoi ils ont été expulsés ? Peut être des incivilité

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Apri le 01/06/2026 à 11:11
johnny a écrit le 01/06/2026 à 11h07

Expulsé on ceux demande pk encore des gens qui veulent un logement rien payé ect puis s'ils sont venue en France donc surement sans papiers retour dans leurs pays

Apprend à écrire,avant de l’a ramenée !

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GLOUGLOU 1er le 01/06/2026 à 11:10
Le petit chapeau sur la saucisse a écrit le 01/06/2026 à 09h44

12 ans, 9 ans, 6 ans et 3 ans... j'ai l'impression que le petit 5ème va bientôt pointer le bout de son nez...

3,6,9,12 c'est un bail reconductible!

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johnny le 01/06/2026 à 11:07

Expulsé on ceux demande pk encore des gens qui veulent un logement rien payé ect puis s'ils sont venue en France donc surement sans papiers retour dans leurs pays

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Free Lyon le 01/06/2026 à 10:27

Qui paye ?

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Catalan le 01/06/2026 à 10:02

qui subventionne cette association ?

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A croire le 01/06/2026 à 09:50

que pour certains individus la seule motivation de vie , personnelle familiale ou professionnelle et philosophique, est de faire des gosses à la chaîne

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soyons sérieux le 01/06/2026 à 09:46

D'ou venaient ces personnes , que faisaient elles ? Parce que lorsque l'on a quatre enfants , on ne fait pas n'importe quoi pour se retrouver à la rue !

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Danielus6 le 01/06/2026 à 09:46

le reporter qui a fait cet écrit n'est pas trés généreux dans les détails, il n'aurait carrément rien mis que c'était bien mieux .

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Tiens donc le 01/06/2026 à 09:45
AGAB a écrit le 01/06/2026 à 09h19

Est ce que si je me rends dans leur pays d'origine et que je réclame un hébergement d'urgence je ne risque pas de me retrouver en prison ou en psychiatrie ?
Nous en arrivons à ce que des camps de roms se fasse livrer par Uber Eat, j'y ai réellement assisté notamment dans le 7ème...

Livraison de shit...

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Le petit chapeau sur la saucisse le 01/06/2026 à 09:44

12 ans, 9 ans, 6 ans et 3 ans... j'ai l'impression que le petit 5ème va bientôt pointer le bout de son nez...

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rob le 01/06/2026 à 09:41

On viens en france pour dormir dehors c'est grave...

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foxy69 le 01/06/2026 à 09:31

Uber eat....tant que c'est pas la Brasserie Georges.. .

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AGAB le 01/06/2026 à 09:19

Est ce que si je me rends dans leur pays d'origine et que je réclame un hébergement d'urgence je ne risque pas de me retrouver en prison ou en psychiatrie ?
Nous en arrivons à ce que des camps de roms se fasse livrer par Uber Eat, j'y ai réellement assisté notamment dans le 7ème...

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