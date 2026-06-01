Expulsée avec quatre enfants, une famille hébergée chaque nuit dans une école de Vaulx-en-Velin

Une nouvelle occupation d’école s’organise dans la métropole lyonnaise pour éviter qu’une famille ne dorme à la rue.

Dans communiqué, Jamais Sans Toit Vaulx-en-Velin annonce que l’école Anne-Frank de Vaulx-en-Velin est occupée chaque nuit depuis le mardi 26 mai afin d’héberger une famille récemment expulsée de son logement, accompagnée de quatre enfants âgés de 3, 6, 9 et 12 ans.

Le collectif explique qu’après l’expulsion, parents d’élèves, enseignants et habitants du quartier s’étaient mobilisés pour financer dix jours d’hébergement à l’hôtel.

Mais cette solution provisoire serait aujourd’hui arrivée à son terme.

Selon Jamais Sans Toit, malgré des appels quotidiens au 115, la famille n’aurait reçu aucune proposition d’hébergement d’urgence jusqu’à présent.

Face à cette situation, les militants disent avoir décidé d’ouvrir les portes de l’école la nuit pour éviter à la famille de se retrouver sans solution, dans un contexte de fortes chaleurs.

Un appel à la préfecture

Dans son communiqué, le collectif appelle la préfecture du Rhône à proposer rapidement une solution d’accueil.

Jamais Sans Toit rappelle notamment le principe du droit à l’hébergement d’urgence, inscrit dans le Code de l’action sociale et des familles, selon lequel "toute personne en situation de détresse a accès, à tout moment, à un hébergement d’urgence", indépendamment de sa situation administrative.

Le collectif invoque également la Convention internationale des droits de l’enfant, estimant qu’il est impossible de garantir l’éducation, la santé et la protection des mineurs lorsque des enfants sont contraints de dormir dehors.