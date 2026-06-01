Expulsée avec quatre enfants, une famille hébergée chaque nuit dans une école de Vaulx-en-Velin

Une nouvelle occupation d’école s’organise dans la métropole lyonnaise pour éviter qu’une famille ne dorme à la rue.
Dans communiqué, Jamais Sans Toit Vaulx-en-Velin annonce que l’école Anne-Frank de Vaulx-en-Velin est occupée chaque nuit depuis le mardi 26 mai afin d’héberger une famille récemment expulsée de son logement, accompagnée de quatre enfants âgés de 3, 6, 9 et 12 ans.
Le collectif explique qu’après l’expulsion, parents d’élèves, enseignants et habitants du quartier s’étaient mobilisés pour financer dix jours d’hébergement à l’hôtel.
Mais cette solution provisoire serait aujourd’hui arrivée à son terme.
Selon Jamais Sans Toit, malgré des appels quotidiens au 115, la famille n’aurait reçu aucune proposition d’hébergement d’urgence jusqu’à présent.
Face à cette situation, les militants disent avoir décidé d’ouvrir les portes de l’école la nuit pour éviter à la famille de se retrouver sans solution, dans un contexte de fortes chaleurs.
Un appel à la préfecture
Dans son communiqué, le collectif appelle la préfecture du Rhône à proposer rapidement une solution d’accueil.
Jamais Sans Toit rappelle notamment le principe du droit à l’hébergement d’urgence, inscrit dans le Code de l’action sociale et des familles, selon lequel "toute personne en situation de détresse a accès, à tout moment, à un hébergement d’urgence", indépendamment de sa situation administrative.
Le collectif invoque également la Convention internationale des droits de l’enfant, estimant qu’il est impossible de garantir l’éducation, la santé et la protection des mineurs lorsque des enfants sont contraints de dormir dehors.
Quel droit à ?Signaler Répondre
A quoi ?
On leur parle de devoirs ?
Que ces associations les prennent chez elles et que l’on arrête avec la culpabilisation
Il faut donner la raison pourquoi ils ont été expulsés ? Peut être des incivilitéSignaler Répondre
Apprend à écrire,avant de l’a ramenée !Signaler Répondre
3,6,9,12 c'est un bail reconductible!Signaler Répondre
Expulsé on ceux demande pk encore des gens qui veulent un logement rien payé ect puis s'ils sont venue en France donc surement sans papiers retour dans leurs paysSignaler Répondre
Qui paye ?Signaler Répondre
qui subventionne cette association ?Signaler Répondre
que pour certains individus la seule motivation de vie , personnelle familiale ou professionnelle et philosophique, est de faire des gosses à la chaîneSignaler Répondre
D'ou venaient ces personnes , que faisaient elles ? Parce que lorsque l'on a quatre enfants , on ne fait pas n'importe quoi pour se retrouver à la rue !Signaler Répondre
le reporter qui a fait cet écrit n'est pas trés généreux dans les détails, il n'aurait carrément rien mis que c'était bien mieux .Signaler Répondre
Livraison de shit...Signaler Répondre
12 ans, 9 ans, 6 ans et 3 ans... j'ai l'impression que le petit 5ème va bientôt pointer le bout de son nez...Signaler Répondre
On viens en france pour dormir dehors c'est grave...Signaler Répondre
Uber eat....tant que c'est pas la Brasserie Georges.. .Signaler Répondre
Est ce que si je me rends dans leur pays d'origine et que je réclame un hébergement d'urgence je ne risque pas de me retrouver en prison ou en psychiatrie ?Signaler Répondre
Nous en arrivons à ce que des camps de roms se fasse livrer par Uber Eat, j'y ai réellement assisté notamment dans le 7ème...